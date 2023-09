María Hélida Aromas: el emprendimiento juninense de velas hechas con cera de soja

La juninense Martina Di Fiori tiene pasión y empuje para realizar su emprendimiento de velas de cera con soja, productos que ganan terreno en Junín y, principalmente, en las redes sociales. Su talento queda plasmado en las diferentes publicaciones que realiza, en las que muestra sus variedades e ideas a la hora de prender una vela.

"Me enamoré de la cera de soja, trabajar con las manos y sentir el aroma. Fue un hobby en el comienzo y hoy en día es una fuente de ingresos", manifestó Di Fiori en diálogo con Democracia. Así, inició su emprendimiento en la pandemia para desenchufarse del trabajo. "Desde chica me gustó el diseño, las manualidades, comencé comprando un kilo de cera de soja, dos cuencos y dos esencias e hice la prueba", comentó Di Fiori, quien, además, trabaja como maestra de grado en una escuela.

Rápidamente, María Hélida Aromas comenzó a hacerse popular a través de las redes sociales. "Cuando inicié en Instagram nunca imaginé todo lo que venía después, en dos años crecí un montón. Tengo el taller en casa, disfruto mucho lo que hago, todo el tiempo pienso en crear y en mostrar en las redes todo lo que produzco", comentó.

Sobre los gustos los juninenses, Di Fiori destacó que los más populares son "los cuencos de madera. Es una onda rustica y me los piden mucho como souvenirs de regalo para bautismos, casamientos o cumpleaños, me han salido un montón para eventos por suerte. Lo que sale mucho es el box de regalo con ramos de flores secas, a la gente le gustan los pequeños detalles".

Las carameleras de vidrio con cera es otra opción que destacó Di Fiori. "Son elegantes para decorar las casas, después están las velas cónicas que llaman mucho la atención para la mesa, al ser aromatizada tiene ese plus", afirmó.

Beneficios de la cera de soja

"La cera de soja es distinta a la cera parafina. Es a base de soja, es natural sin nada sintético, tiene una durabilidad mucho mayor. No emite gases tóxicos al aire, o por ejemplo se derrite a los 40 grados, no te quema, se derrite a un punto de fusión mucho más bajo, incluso de usa para masajes. Dura 5 horas, es lindo a la vista y es muy estético. Ni hablar lo que significa regalar una vela es regalar luz y llevar aroma", indicó.

Además, agregó que "las velas son ideales para una cena, un evento o simplemente para prenderlas y sentir su aroma, la presencia del fuego, hay gente que las usa para rezar o pedirle al universo".

Origen de María Hélida

El nombre del emprendimiento surge por el nombre su abuela materna, la cual significó mucho en la vida de Martina. "Mi abuela fue y es mi referente de mujer, mi ejemplo a seguir, ella fue una eterna emprendedora, falleció hace tres meses, pero la siento cerca, siento que me sigue acompañando", mencionó con emoción.

Redes sociales

Actualmente MariaHelida.Aromas en Instagram cuenta con más de 16.600 seguidores de todas partes del país. "No tengo lugar a dudas que la gente ve la pasión de uno, la gente aprecia la energía y la dedicación, eso traspasa la pantalla de un celular", destacó.

Di Fiori comentó que realiza envíos a todas las provincias. "No me queda provincia sin hacer envíos, vendo mucho por internet o me contactan en WhatsApp o Instagram, no sé si podré tener un local, prefiero que la gente venga a mi taller, que es un espacio dentro de mi casa", resaltó.

Sobre el futuro de la marca, la entrevistada manifestó que "me gustaría tener un taller más grande, un lugar grande tipo un galpón donde la gente vaya a ver cómo se trabaja, y poder dar cursos que me lo han pedido un montón".