Médicos aseguran que la situación “es muy complicada” y que hay una “crisis del sistema”

El impacto de la suba de la cotización del dólar oficial y el salto en el blue pegó de lleno en las clínicas y otros centros de salud. Así, denuncian desabastecimiento por la inflación, problemas con la importación de materiales y las corridas del dólar.

Eso se suma a los problemas de financiamiento del sector, en tanto los médicos y las clínicas reclaman que el pago de las prestaciones se realiza 60 a 90 después y así ven licuados lo recibido bajo esta modalidad.

Al respecto, Democracia dialogó con el Dr. Jorge Oscar Lusardi, presidente del Distrito VI e integrante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, quien explicó con crudeza los problemas del sector.

En sus declaraciones, el Dr. Lusardi dijo “agradezco la entrevista, porque llega en un momento en que quienes integramos el Consejo Superior del Colegio coincidimos en expresarnos sobre la crisis que está sufriendo el sistema de salud en nuestra provincia”.

Consultando sobre la situación actual de abandono de los médicos al sistema público de seguridad social y prepagas, Lusardi respondió “con mucho dolor los médicos y médicas, están hartos de sufrir destrato y agresiones, sumados a la escasez de insumos, prótesis, medicamentos que impactan en los diferentes estudios y tratamientos, obligando hasta la suspensión de cirugías programadas, con los riesgos que todo ello implica, nos vemos en la obligación de denunciar públicamente la crisis del sistema. Este contexto agrava las condiciones laborales sanitarias con sueldos y honorarios médicos no acordes, que empeoran la situación actual".

Por parte, destacó que "exigimos en forma urgente que se arbitren todas las medidas necesarias para resolver definitivamente la problemática planteada. Por ello, se han pedido y con carácter de urgencia una reunión. Se ha cursado el pedido al Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof y al ministro de salud provincial, Nicolás Kreplak. Nuestra institución, como siempre, está dispuesta al diálogo en post de la solución, aguardamos alguna respuesta al respecto”.

Las clínicas privadas

Por su parte, y respecto al índice inflacionario, Norberto Petraglia, director de la Pequeña Familia, expresó que “evidentemente lo estamos viviendo muy mal, de una manera muy compleja, porque el índice de inflación de salud está arriba del 15% y eso en gran parte depende de que muchos de los insumos para la salud sean descartables o son importados”.

Asimismo, Petraglia sostuvo que “lo que nos pasa a nivel de instituciones médicas y de clínicas, es que la actualización de los valores, tanto de las prepagas como de las obras sociales, se hace de manera bastante lenta y se termina cobrando a los 60 o 90 días. Pero nosotros debemos comprar cosas y pagar sueldos todos los meses, con lo cual, es una cosa extremadamente difícil e imposible de sostener en el tiempo”.

Así, en cuanto a las medidas que optan para paliar la situación, Petraglia afirmó que “todo es muy difícil. Uno trata, obviamente, de no deteriorar la calidad de medicina que hace y la atención a los pacientes. Eso es una cosa que no negociamos. Pero son momentos complicados y difíciles donde se debe recurrir a algún ahorro o a créditos, pero eso no es algo sostenible en el tiempo”, y añadió “esperamos para fin de año algún tipo de cambio y que el país encuentre el rumbo. Porque me parece que todos estamos en la misma situación”.

En ese aspecto, remarcó que ellos deben cumplir con el convenio de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que va aumentando acorde a la inflación.

“Es muy difícil, nos cuesta muchísimo pagarlo. Pero la verdad es que no sólo para los médicos, sino también para las enfermeras y administrativos, que son el alma de la institución, también es muy difícil llegar a fin de mes. Es un momento muy complejo para todos”, y resaltó que “estamos viendo cómo llegamos a fin de año con la expectativa de que algo cambie”.

Por último, destacó que “el honorario médico tampoco se ha actualizado. Eso hace que, muchas veces, los médicos recurran a copagos aplicados a los pacientes para buscar un equilibrio, pero la gente tampoco tiene dinero en este momento, con lo cual es una situación compleja”.

En la misma línea, Luis Linguido, presidente del Directorio del Sanatorio Junín, expresó que “la salud ya viene castigada durante los últimos años. Tenemos un gran desfasaje entre los ingresos y los egresos. Tanto los sueldos como los insumos aumentaron exponencialmente, pero los ingresos no lo hicieron de forma paralela”, y añadió “hoy el sistema privado de salud de la Argentina, en la mayoría de los casos, es inviable desde el punto de vista económico-financiero”.

Así, respecto al pago de las obras sociales sostuvo que “históricamente pagan fuera de término y eso genera mucho débito sobre las prestaciones. Entonces, trabajo hay, pero nunca se llega. Es decir, el trabajo no se condice con los ingresos”.

Por último, en cuanto a la medida para paliar la situación, Linguido manifestó que “tratamos de optimizar los recursos y de marcar prioridades en la cadena de pagos, aun así, siempre la ves de atrás la situación. Es complejo todo”.

Los kinesiólogos también reclaman

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) expresó su preocupación por las “crecientes demoras en la liquidación de los servicios prestados a través de las obras sociales que generan trastornos tanto a los profesionales de la Provincia que prestan sus servicios como dificultades financieras al Colegio”.

Por ese motivo, las autoridades de la entidad que agrupa a más de 9.000 kinesiólogos en todo el territorio bonaerense advirtieron que no descartan tomar medidas de fuerza que garanticen la regularidad en el pago de las prestaciones a algunas de estas entidades.

El CoKiBA tiene convenio de prestación con un total de 95 obras sociales y empresas de medicina prepaga y más de 2.500 prestadores. El mecanismo para que el kinesiólogo acceda al monto fijado en el convenio por las prácticas o las consultas contempla un plazo de tiempo entre la atención al paciente y el cobro efectivo por parte del profesional.

Pero, según han constatado las autoridades de CoKiBA, “en los últimos meses estos plazos se hicieron más prolongados, hasta llegar a más de dos meses de demora, razón por la cual el kinesiólogo debe afrontar una situación económica y financiera que altera su presupuesto”.

En tal sentido, el kinesiólogo juninense Javier Gómez, exsecretario regional del Distrito VI del Colegio de Kinesiólogos, sostuvo que el problema, más allá de la inflación, es el pago atrasado que realizan las obras sociales, ya que lo hacen a los dos o tres meses. “Están pagando muy mal, entonces con una inflación que supera el 12,4% es imposible”, afirmó y agregó “los insumos de kinesiología también aumentan constantemente”.

Así, respecto a los copagos que algunos profesionales están cobrando, Gómez aseguró que “eso es una discusión más que de ética, porque cuando tenés un convenio firmado debés respetarlo, sino debés irte. Si vos cobrás algo que no está permitido en la negociación, estás saliendo de lo legal”.

Así, remarcó que todo es un círculo muy complicado. “Las obras sociales te aseguran pacientes y la gente tampoco tiene demasiada plata para pagar algo lo que no le cubre la obra social. Entonces se debe aguantar hasta ver si cambia esta situación”, afirmó y concluyó que “los insumos también son un problema, porque aumentan todo el tiempo, pero nosotros debemos seguir brindando el mismo servicio a los pacientes”.