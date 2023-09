Fomento a la industria del conocimiento

Tras el paso del ciclo de charlas y conferencias organizado por el Gobierno de Junín, Argencon y la Red de Innovación Local, en el teatro “La Ranchería” de nuestra ciudad, varios de los asistentes y participantes de la jornada intensiva manifestaron su satisfacción por la misma, por la posibilidad de aprender y nutrirse de nuevas experiencias vinculadas a la economía del conocimiento. Además, hubo una coincidencia generalizada en resaltar la importancia de este camino emprendido por el Municipio y los privados de forma articulada, para desarrollar todo el potencial de esta industria y que se tenga en cuenta a los jóvenes como principales protagonistas de la revolución del conocimiento.

Una de las asistentes al ciclo de conferencias fue Rosana Franco, de la FAA seccional Junín, quien expresó: “Considero que fue una jornada muy importante y motivadora sobre todo para los más jóvenes, hubo muchas cosas y experiencias para aprender, y me voy muy sorprendida porque descubrí muchas cosas que realmente desconocía. Me resultó muy interesante la introducción sobre Argencon, como así también todos los expositores que hubo y que fueron muy enriquecedores en lo personal”.

Luego, Franco añadió: “Descubrí muchísimas cosas innovadoras que se pueden hacer, el futuro está acá en Junín y me gustaría también que muchas de estas experiencias se pudiesen aplicar en el agro que a lo que me dedico, pero creo que es muy relevante para la comunidad que se haga una jornada como esta, para conocer muchas cosas sobre la economía del conocimiento”.

A su vez, Julio Miguenz, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, indicó: “Me voy realmente muy satisfecho de esta jornada, no pensaba ver y escuchar todas las experiencias que contaron, fue algo muy importante para todos y de mucho aprendizaje. Me gustó mucho que vi mucha juventud en la sala del teatro, para mi es fundamental que se los tenga en cuenta para mejorar como país, todas las cosas que podamos aprender para mejor debemos hacerlo con los jóvenes, porque nosotros ya vivimos la vida en gran parte y ahora ellos son los protagonistas”.

Por su parte, Valentina Agosti, vicepresidenta del centro de estudiantes de la Escuela Técnica N°2, comentó: “Estuvo increíble la jornada, está muy bueno para nosotros que vengan personas a contarnos sus experiencias sobre distintos ámbitos y el crecimiento que tuvieron con distintas empresas y proyectos. Destaco la participación de Argencon que estuvo muy buena y agradezco a todos los expositores por las enseñanzas que nos brindaron”. Seguidamente, declaró: “Como alumna es una experiencia que me sorprendió porque aprendí muchas cosas, me inspiraron a elegir lugares que no conocía y me explicaron cómo eran cada uno de esos lugares”.