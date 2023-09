“Siempre, todos los planes de Milei son de acá a 40 años”

La Libertad Avanza–a diferencia de lo ocurrido en otros distritos del país- en Junín pudo retener en buena medida los votos que obtuvo Javier Milei. “Hubo cortes de boletas en todos los partidos políticos y en el nuestro fue de solo un 5%”, se jactó Belén Veronelli, candidata a concejal en la lista libertaria que a nivel local postula como aspirante a la intendencia a Javier Souto.

En diálogo con TeleJunín, ratificó que su espacio “está muy bien” aunque “hay muchas cosas por mejorar también”.

- ¿Cómo ve a Junín? ¿Cuáles son los temas centrales que hay que poner en debate?

- Hoy lo que la gente más comenta es el tema de la inseguridad y la falta de empleo. Dos temas que no solamente afectan a Junín, sino a nivel nacional. Estamos con varios proyectos, reuniéndonos con varios sectores. Porque no podemos abordar un problema desde un solo punto de vista ¿quién más que la propia empresa o el trabajador, nos puede brindar mayor información al respecto?

- Y sobre la seguridad, ¿qué es lo que observa?

- Lo mismo que pasa aquí en el nivel nacional: los delincuentes entran y salen como si fuera su casa.

- Pero la famosa puerta giratoria no es exclusivamente local.

- Es un problema de la justicia y político. La visión política tiene que ser clara: el que las hace, las paga. Y no pasa por una cuestión local. La bajada tiene que venir de arriba: nacional, provincial, municipal. Y las órdenes tienen que ser claras. Una persona en estos días me dice: “no, porque Milei quiere venir a reprimir”. ¿Y para vos qué es reprimir?

Porque si yo soy agente de la fuerza policial y veo que están robando, voy lógicamente a reprimir a ese malviviente. Me parece perfecto. ¿Qué vamos a cuestionar? Se están cambiando las palabras a una forma muy light de tomar las cosas y se cuestiona lo que realmente tiene que ser. Y es blanco o negro.

- Pero a la seguridad ¿no hay que pensarla también en un contexto social como el de hoy?

- Mi condición social no me tiene que llevar a delinquir. Son dos cosas completamente diferentes. Hay sectores vulnerables y hay gente muy humilde, y a mí me consta porque yo vengo de esas raíces, muy humilde, y eso no te lleva a delinquir.

- Pero muchas veces la ausencia del Estado genera también...

- Creo todo lo contrario: que hay demasiado Estado. Por eso estamos como estamos. Porque el Estado se termina metiendo en la propiedad privada y destruye el trabajo propio, todo lo que toca al Estado lo termina destruyendo. O sea, el Estado no te tiene que dar el trabajo. El Estado no te tiene que dar el alimento. El Estado tiene que garantizarte las condiciones para que vos tengas un buen empleo y hoy no las estamos teniendo.

- La referencia a lo social iba por algunos barrios donde hay un avance importante del narcotráfico...

- Hacen falta decisiones políticas. Estamos en este libertinaje donde todo el mundo sabe cuáles son los lugares donde se vende droga. La policía, los jueces, los políticos lo saben. Entonces, si saben y no se hace nada, son copartícipes. O sea: no hay mucho que discutir en eso.

- Una gestión de Souto, ¿qué haría con la planta de empleados municipales?

- Primero hay que hacer un reordenamiento. Hay mucha gente que es capaz. Muchos empleados municipales tienen carreras, son enfermeros, locutores. Pero si vos lo ves, está el enfermero en el área de turismo y así un montón de gente que está que podría ser más eficiente en otras áreas.

- ¿Pero habría un ajuste, una reducción?

- Un reacomodamiento del personal.

- ¿Que no implicaría despedir gente?

- El ajuste -ya viene por orden de arriba- es sobre la política, no sobre la gente. O sea: es sobre los gastos de la política.

- ¿Y en Educación? Junín tiene una universidad: la Unnoba ¿Cuál es el proyecto para ella?

- La Unnoba va a seguir. Nunca en nuestro proyecto se discute el tema de la universidad y que sea gratuito. Jamás Milei ha hablado de eso: se ha tergiversado el tema. Ha habido una gran confusión adrede, porque mucho se habla desde los medios de comunicación hasta espacios políticos con que Milei viene contra la educación, contra la salud. Y es todo lo contrario. Viene a dar una libertad de expresión a toda esa gente que hoy se siente vulnerada en sus derechos porque no está teniendo una buena calidad de educación o que alguien me venga a discutir que estamos teniendo una buena calidad de educación.

- O sea, los recursos para la universidad pública, ¿se mantienen? ¿Va a seguir siendo gratis?

- Se van a seguir manteniendo. Pero vamos a corregir un concepto: gratis no es, porque nosotros pagamos con nuestros impuestos. Tanto el que va a la universidad como el que no va está pagando y está contribuyendo a eso. Ahora, lo que habla Milei es que la financiación no sea a la propia escuela. ¿Por qué? Porque desde que viene de Nación a que llega a Junín, todos se quedan con un vuelto. Entonces, la idea es que ese dinero vaya a los propios padres de los alumnos con un voucher que no se va a poder canjear por nada que no sea elegir una escuela. Lo mismo va a pasar con la Salud.

- Entiendo lo del voucher pero, ¿quién dice qué escuela es mejor? ¿Cuál es peor?

- Eso va a quedar a discreción de cada persona. Ya el Estado ahí no se va a meter y decir, bueno, a ver, ¿vas a ir a esta escuela o vas a ir a otra obligadamente? Porque no hay cupo en esta. Como no hay cupo, tenés que ir a esta obligadamente, aunque te quede en la otra punta de Junín. Lógicamente, esto no es de un día para el otro. A ver: siempre todos los planes de Milei son de acá a 40 años.

- ¿Y con las escuelas rurales, de las periferias?

- Va a haber regulaciones, lógicamente. Vos no podés dejar al azar todo. Ahora, es todo un proceso. No es que es de acá a mañana. Hoy las escuelas no pueden competir. La única competencia que tienen hoy es a ver cuál escuela está más deficiente.

- Hay lugares donde el empresario ve que no hay posibilidades de ganancia, ¿Ahí el Estado debería estar para regular?

- Sabemos que los pueblos están abandonados y mucha gente de Tiburcio, de Agustina o de Roca viene a trabajar a Junín. Uno de los proyectos que tenemos con Juan Massaro (también candidato a concejal de LLA), que es de Tiburcio, es de ofrecerles a las empresas que se instalen en los pueblos para generarles trabajo ciertos beneficios como una reducción del 50%, del 70% en las tasas, en los impuestos. Entonces, va a ser atractivo para que esa empresa se instale.

- El gran protagonista es el sector privado entonces.

- Y, el sector privado es básicamente el motor de la economía: es el único que genera empleo genuino. El Estado no genera empleo genuino. Si vos no tenés al empresario, vos como Estado, fundís. Es lo que está pasando ahora: necesita del sector privado, le ruega al campo… ya no sabe cuántos tipos de cambio de dólar hacer para que el campo venda, porque necesita del sector privado, ¿para qué? Para pagar todo el circo que tiene armado y que está gastando más de lo que produce. Pero lógicamente tienen que haber un marco regulativo. Vos no podés librar todo al azar.

- Se dice que si gana Milei va a haber una devaluación aún mayor y que el salario va a valer aún menos…

- La campaña del miedo. Pero ya la gente ya no se come más eso. A ver: si vos estás ganando cien mil pesos, no vas a ganar cien mil dólares. Vos vas a hacer la conversión al cambio del dólar del día de hoy y ese es tu sueldo. En definitiva: estás ganando lo mismo con la diferencia que no vas a tener devaluación. Porque la devaluación no es solamente sobre los alimentos. La devaluación -lo que la gente no entiende- es que se hace sobre todos tus bienes que cada vez valen menos: un auto, una casa, tu bicicleta, tu moto. Todo.

- ¿Por qué cree que el discurso de Libertad Avanza, cala tan hondo especialmente en los jóvenes?

- No comparto esa idea. Los jóvenes están muy duchos con el tema de la tecnología y por eso hay una pequeña porción mayor de seguidores jóvenes. Pero a Milei lo ha votado todo el mundo, de todas clases y edades.