"Un mandato más de Petrecca sería una pérdida de tiempo", punzó Fay

El exconcejal meonista Patricio Fay participó del programa político de TeleJunín Reporte Especial, donde dejó en claro su punto de vista sobre la ciudad y brindó su respaldo a la candidatura a intendenta de Valeria Arata.

-¿Qué expectativas tiene de cara a las elecciones generales?

-Es un momento clave de la ciudad, yo no ocupo ningún cargo ni participo de la lista, pero creo que es un momento que amerita la responsabilidad y el compromiso de todos los juninenses. En estos doscientos años, Junín ha tenido momentos muy buenos de desarrollo y momentos de crisis e incertidumbre. Estamos en un momento donde se ponen en juego la expectativa y la esperanza de muchos juninenses. Este año se va a tomar una decisión colectiva, vamos a elegir qué modelo de ciudad queremos.

-¿Cree que Junín se desarrolló en los últimos años?

-Creo que tenemos que recuperar esa fuerza y ese liderazgo que se ha perdido. Añoro una ciudad con un municipio comprometido con la educación, el trabajo, el ordenamiento del tránsito y las diversas problemáticas de las cuales el municipio, hoy, no se hace cargo.

-¿Dónde cree que hay que poner el énfasis en la gestión?

-Creo que hace 8 años los junienses le dieron dos oportunidades al Intendente y ya sabemos qué puede dar y qué no. Un mandato más de Petrecca sería una pérdida de tiempo, porque creo que hay una imposibilidad de avanzar en la resolución de problemas. Cuando digo esto no hay nada personal, creo que se van a perder otros cuatro años en seguridad, tránsito, generación de empleo. Perder ese tiempo puede significar un drama para muchas familias, perder la oportunidad de que empresas valiosas se radiquen en Junín significa un problema. Recuerdo en 2015, cuando Mario Meoni planificó la ampliación del Parque Industrial de Junín, cuando asumió Petrecca lo dejó de lado, sin generar nada alternativo. Ese daño es incuantificable para Junín.

Lo mismo en turismo receptivo con la laguna y el autódromo de Junín, que están abandonados. Desde el 2015 que no hay una carrera, ese fin de semana miles de personas llegaron a la ciudad y provocaron un gran movimiento económico que hoy se perdió por decisión política e impericia, esto repercute en la calidad de vida. Muchos vecinos vienen de los barrios y ven el mantenimiento que se hace en el centro y se enojan, por todo lo que sufren en sus barrios, por la falta de mantenimiento que hay a no muchas cuadras, los servicios que no funcionan como deberían. Hay muchas cuestiones que se están dando que, con las elecciones de este año, se podrían revertir.

-¿Cómo ve la figura de Valeria Arata?

-La conozco hace muchos años, tiene una capacidad de trabajo y de esfuerzo muy grande, con mucha claridad de pensamiento, que le vendría muy bien a Junín. La gente quiere una ciudad más amigable, este es el año que por primera vez Junín va a tener una mujer en el cargo de intendenta.

-¿Cree que Massa tiene tiempo de mostrar señales diferentes en la economía?

-Massa es la persona indicada para sacar al país de esta crisis y que lo lleve a un momento de estabilidad y crecimiento. Sergio mostró mucha capacidad de trabajo, hizo lo más difícil, que fue renegociar la deuda con el fondo para ordenar la economía.