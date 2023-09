Aparte campero: una actividad que gana espacio

El aparte campero es una prueba que fue inventada por el ingeniero Mariano Wenceslao Andrade, miembro de la Asociación Criadores Caballos Criollos (ACCC), quien hace aproximadamente 27 años tuvo la idea. Hoy, la prueba del aparte campero está homologada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que fuera fundada en el año 1923. Tal entidad es la que reglamenta la prueba, monitorea todas sus ediciones con jueces designados por la asociación y controla que las mismas se sujeten estrictamente al reglamento emanado por la institución.

En el aparte campero, los participantes actúan en equipos de tres jinetes y consiste en pasar de un corral a otro los animales previamente señalados, quienes deberán apartar tres vacunos, pasándolos desde un corral más grande a uno más chico en el menor tiempo posible.

Uno de los jinetes ataja y dos proceden a separar uno de los tres animales asignados por el jurado. Cada vez que entra una vaca con el número correspondiente, se debe cambiar de portero (quien está atajando en la puerta). Es decir que los jinetes van rotando, y deberán entrar un animal por vez.

Lo interesante de la prueba, además del vínculo hombre-caballo, es que los equipos generalmente están formados por hombres, mujeres, niños y abuelos.

Concretamente, cada equipo debe apartar tres animales identificados con un número y repiten la prueba tres veces cronometradas, de las cuales se eligen y suman los dos mejores tiempos. Y el equipo que logre mejor tiempo se impone en la competencia.

Otra característica distintiva de esta demostración es que todos los caballos utilizados en las pruebas son caballos criollos puros de pedigree inscriptos, por ser una prueba oficial de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

Es de destacar que, con el correr de los años, cada aparte campero se ha ido apegando al reglamento y en la actualidad se encuentran en condiciones de que sus tiempos se reflejen en un ranking nacional.

Las pruebas se desarrollan en fechas provistas por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y van a estar clasificando para las instancias regionales. Los tiempos que obtengan les permitirán ser parte del ranking nacional de la disciplina. La final nacional de la prueba se disputa cada año en la jornada inaugural de la Exposición de la Sociedad Rural Argentina.

Al decir del creador de la prueba, Mariano Wenceslao Andrade: “Es una prueba que cuida mucho al animal, donde se penaliza todo exceso de violencia: si un jinete castiga al vacuno, comete una infracción y se lo penaliza. Estamos haciendo un divertimento con los animales, pero debemos bregar por la cordialidad. No es una jineteada, no es un esfuerzo excesivo” y completa: “Es un divertimento que tiene el gran sentido del milagro: se ve participando a tres generaciones o una familia completa, y eso es fantástico. No hay deporte donde pueda participar toda la familia en equipo”.

En nuestro medio se ha realizado recientemente en la Sociedad Rural de Junín, en el desarrollo de la muestra, y la semana pasada en un establecimiento rural sito sobre la ruta N° 65 en cercanías de Fortín Tiburcio. Allí, además, se llevará a cabo otra prueba los días 30 de septiembre y 1° de octubre de este año.

Francisco J. Alzari (DNI 4.973.021)