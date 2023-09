Impulsan el Registro de Cuidadores Familiares para menores entre 10 y 17 años

Tal como resaltó Democracia en su edición del 22 de octubre del año pasado, el Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial de Junín forma parte de la etapa de prueba piloto del Registro de Cuidadores Familiares, que es coordinado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con la misión de contener e incluir dentro del esquema de vida familiar a personas de entre 10 y 17 años que, por diferentes razones, no lo consiguen por la vía de la adopción.

De esta manera, el Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años de edad alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada.

Todos los que estén interesados en participar pueden obtener más información en el propio Juzgado de Familia, ubicado en España 276, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse vía mail con la casilla cuidadoresfamiliares@pjba.gov.ar; juzfam2-ju@jusbuenosaires.gov.ar o vía Whatsapp 2364642647.

Los postulantes que quieran inscribirse deberán completar el siguiente formulario: https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioCuidador.aspx.

En este marco, funcionarios municipales se reunieron con las autoridades del Juzgado para interiorizarse sobre el programa y sumarse a la difusión del mismo. Una vez concluido el encuentro, la Dra. Marcela Pelegrín, titular del Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de Junín, manifestó que “ante la creación del registro de Cuidadores por la SCBA, este Juzgado se puso a disposición para ser incorporado a la prueba piloto, para que puedan inscribirse todas aquellas personas que deseen ayudar, cobijar y albergar a niños de entre 10 y 17 años, mediante una figura legal que se decidirá en momento por intermedio de un juez”.

“La idea es acompañar a los niños y niñas en un momento de sus vidas que los encuentra institucionalizados, con medidas de abrigo, y mostrarles la posibilidad de que puedan llevar una vida diferente al lado de una familia”, dijo Pelegrín y añadió que “como Juzgado de Familia somos parte de este programa y nosotros abarcamos la convocatoria también a juzgados que integran los departamentos de Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen y Junín, como también a todos los juzgados de Paz”.

En tanto, la Dra. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, destacó que “hay un montón de acciones que podemos implementar juntos, trabajando interrelacionadamente entre el Juzgado, la Corte y el Municipio para avanzar más y llegar a todos los ciudadanos del partido de Junín, con esta acción tan noble que consiste en tender una mano a niños de entre 10 y 17 años que están institucionalizados para que puedan tener otra vida”

A su turno, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social, afirmó que “esto viene a ayudar y paliar con la posibilidad de darle una herramienta a ese niño para que no quede siempre en una Casa de Abrigo, o que cuando cumple 18 años no cambia su situación como es de esperarse”.

“Mediante este programa se busca que una familia llegue a tiempo, antes de que suceda esa situación, para acompañar a esos niños, para que sigan su camino, ver si pueden estudiar como cualquier otro adolescente. Para nosotros es una propuesta fundamental para acompañar a estas instituciones que se encuentran desbordadas y a aquellos chicos y chicas”, mencionó Llovet.