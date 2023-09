Llovieron más de 50 milímetros en Junín y el campo mostró su optimismo

Las lluvias tan esperadas llegaron a Junín y se extendieron por toda la región núcleo. Un panorama más alentador para quienes sembraron trigo y para aquellos que añoran sembrar maíz en septiembre. Es que, según los registros del servicio meteorológico de Junín, llovieron 57,9 milímetros durante el fin de semana, de manera constante y pausada.

En tanto que, en la zona, llovieron rangos similares: 60 milímetros en Rafael Obligado; 45 milímetros en Fortín Tiburcio; 50 milímetros en Agustín Roca; 69 milímetros en Rojas; y 83 milímetros en Salto.

Al respecto, Gustavo Frederking, productor e integrante de la Sociedad Rural de Junín, destacó que "la lluvia fue un regalo de cumpleaños, ya nos estábamos imaginando que podía pasar lo del año pasado porque no confiábamos en el pronóstico. Estamos contentos, pero no hemos solucionado todo. Sí se puede respirar, sobre todo en la ganadería que no había pasto. Ahora debería empezar a venir con estas lluvias que fueron superiores a lo esperado".

Sobre el cultivo de trigo, Frederking destacó que "la lluvia para el trigo tiene un impacto positivo, se necesitaba agua ya que no se había sembrado con las condiciones óptimas. Entonces había una clara necesidad del productor para poder recuperarse".

Por su parte, Rosana Franco, de la Federación Agraria de Junín, manifestó su conformidad por la llegada de las precipitaciones. “La lluvia fue excelente, pausada y en buena cantidad. Lo veníamos necesitando. Ya hacía un mes y medio que no llovía y vino bien para el trigo, para la cría de animales y también para la siembra de maíz y soja que se avecina. Necesitamos que el perfil del suelo se recupere para ello", resaltó.

Además, agregó que "muchos esperan poder llegar a sembrar maíz de primera; con esta lluvia calculo que irán a comprar la semilla, también para la soja. Estamos esperanzados que estas lluvias lleguen con más frecuencia".

En la misma línea, Franco destacó que, durante esta semana, muchos productores aplicaron urea en los cultivos de trigo, un componente necesario para potenciar e impulsar el desarrollo.

Con relación a la siembra de maíz, Frederking indicó que "si no llovía, no iba a arrancar. Ahora estamos más cerca de que lleguen los milímetros necesarios, pero necesitamos otra lluvia más parecida para recuperar el perfil de humedad en el suelo. Es importante que sean lluvias lentas para que no se escurra el agua".

En tanto, el expresidente de la Sociedad Rural de Junín aclaró que "el productor está esperando hasta último momento, otros años para esta altura las semillas ya estaban compradas. Las intenciones están, pero es demasiada la inversión que se realiza en maíz. El año pasado prácticamente nadie hizo un maíz de primera, apostaron por una opción tardía que también fue mala. Creemos que sobre finales de septiembre muchos productores empezarán a sembrar maíz ".

Una campaña importante

Producto de los últimos tres años con precipitaciones dispares y por debajo del promedio necesario, Franco destacó que "será una campaña muy importante. Los últimos tres años fueron complejos, hubo que re ordenar mucho, cambiar lotes y más; ahora empezamos con una normalidad".

"Sería muy importante llegar a diciembre con una buena cosecha de trigo, prácticamente no queda reserva y el productor está muy necesitado. El norte del productor siempre es la siembra, siempre quiere apostar. Ojalá podamos tener un buen inicio de la campaña gruesa. Queda un largo camino para poder recuperarse", resaltó Franco.

También hubo, según pudo relevar este medio, fuertes lluvias en zonas del sur de Santa Fe y el norte bonaerense, también dentro de la región agrícola núcleo del país. Productores manifestaron que, para esta fecha, fue la mejor de las lluvias de las últimas dos campañas. En Hughes, cayeron 64 milímetros; en Arequito, entre 40 y 75 milímetros; en Sarasa (Buenos Aires), 54 milímetros; y en Colón (Buenos Aires), 63 milímetros.

Llegó El Niño

En un informe emitido ayer, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que “estamos en condiciones de El Niño, ya que en las últimas semanas la temperatura del océano Pacífico se mantuvo por encima de la temperatura umbral para este fenómeno y la atmósfera comenzó a responder a ese calentamiento”.

“En cuanto al trimestre septiembre-octubre-noviembre 2023, los pronósticos indican que hay 99% de probabilidad de que las condiciones de El Niño se mantengan”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Luego remarcó: “Desde la década de 1960 hasta la actualidad se han registrado 21 fenómenos ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) durante la primavera. En general, en las primaveras bajo la influencia de El Niño suele aumentar la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones en gran parte del centro-este y norte argentino, especialmente en las provincias de Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe”.

Según el SMN las primaveras con El Niño suelen ser más lluviosas en la provincia de Buenos Aires, sur del Litoral y el noroeste de Patagonia. Un panorama completamente opuesto al anterior se observa en el oeste de la Pampa Húmeda, donde en las primaveras con El Niño predominan lluvias inferiores a las normales.