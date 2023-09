Pese a la inestabilidad, productores de miel alientan el desarrollo de la actividad

El sector de la apicultura atraviesa un momento de inestabilidad, como consecuencia del encarecimiento de los costos y la sequía afectó a la región. Es que el precio de la miel aumentó de manera significativa, mientras que el azúcar subió aproximadamente un 320% en los últimos doce meses.

El jarabe de maíz se elevó un 20% debido al impacto del dólar maíz; el envase o el tambor, que tiene valor en chapa, el año pasado subió un 35% en dólares y este año acumula una suba del 14%. También se encarecieron el combustible y la mano de obra.

Cristian Cuervo, apicultor de la zona rural de Junín y técnico de la agencia de Extensión Rural del INTA Junín, afirmó a Democracia: "Estamos atravesando un momento de bastante inestabilidad, por momentos hay precios acordes a los insumos. En los últimos años hay que cosechar y esperar a que los mercados de la miel se actualicen, ya que están sujetos al dólar".

Si bien el productor reconoce que se redujo el número de apicultores, no bajó la cantidad de colmenas. "Solo sobreviven los más organizados y eficientes y, por supuesto, los de mayor escala. No obstante, hay pequeños y medianos productores que no viven de la actividad exclusivamente, se trata de emprendimientos familiares", comentó.

Medidas favorables

Cuervo se mostró conforme con las últimas medidas del Gobierno. "La secretaría de Agricultura Familiar resuelve problemáticas directas a estos tipos de economías regionales, como tantas otras que son de origen familiar". En cuanto a la medida económica del Programa de Incremento Exportador para las Economías regionales, consideró que “es buena, ya que garantiza un dólar diferencial para las economías regionales. Y, sin retenciones para la miel, esperamos que se renueven con actualización".

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Productores Apícolas, en el país hay poco más de 17.000 productores registrados con 3,8 millones de colmenas. Se pagan dos precios de miel según el color y la calidad: el claro, a 510 pesos el kilo a granel, y el oscuro, a $340.

Cooperativa de Apicultores

Días pasados, el intendente Pablo Petrecca encabezó la firma de un contrato de comodato para que la Cooperativa Apícola Junín II pueda hacer uso del inmueble ubicado en el ex vivero municipal y retomar así el proyecto para concretar una sala de extracción de miel, fundamental para potenciar la producción y acompañar a los apicultores.

Adrián Perdomo, integrante del área Asuntos Agropecuarios del Municipio, afirmó: "Trabajamos en poder darle un marco legal y cerrar una situación compleja que se había generado hace un tiempo con el inmueble donde debería funcionar una sala de extracción de miel".

"Hoy, luego de un gran trabajo, la cooperativa toma posesión del predio, ubicado en el exvivero municipal, lo que les permitirá comenzar a trabajar para la reconstrucción de la sala de extracción de miel, algo que va a favorecer a todos los apicultores de la región", concluyó.

Por su parte, Julio Cabral, presidente de la cooperativa, indicó: "Estamos muy contentos por la firma de este comodato para el buen uso de esta sala, además, esto nos permitirá seguir sumando más apicultores a nuestra cooperativa para el uso del bien, algo por lo que veníamos trabajando durante mucho tiempo, que la sala se use para el fin que fue creado. Estamos muy contentos, este es un día de mucha alegría para nosotros".

Cabral también indicó que "con este comodato, lo que se está haciendo también es favorecer e impulsar nuestra actividad, es un estímulo, por eso, desde la cooperativa y junto al Municipio vamos a tomar esto como un punto de partida para el desarrollo de la producción apícola de Junín y la región".

En tanto Cuervo comentó su postura al respecto: "La mesa que se armó viene en crecimiento permanente, con un proyecto para poner en marcha una sala de extracción habilitada, con el objetivo de asegurar calidad, inocuidad y trazabilidad de la miel a la comunidad cumpliendo con la legislación sanitaria vigente”.

Programa de Fortalecimiento productivo para la cadena apícola

El Ministerio de Economía creó el programa durante el mes de agosto a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y comerciales de los productores apícolas de todo el país, cuidando la rentabilidad del sector con un presupuesto de 1.500 millones de pesos.

El programa establece un acompañamiento económico destinado a la compra de insumos necesarios para el sostenimiento y recuperación de la actividad productiva, el cual será determinado con relación a la cantidad de colmenas, buscando el mayor beneficio para los productores y las productoras de menor escala.

De este modo, quienes posean de 5 a 150 colmenas, recibirán 1.500 pesos por colmena; de 151 hasta 300 colmenas recibirán 750 pesos por colmena; y de 301 hasta 500 colmenas, recibirán 500 pesos por colmena.

Para ello las y los interesados deberán tener registrados y actualizados sus datos en el Registro Nacional De Productores Apícolas (RENAPA), con su credencial vigente y que posean entre 5 y 500 colmenas declaradas.

"Necesitamos, en primer lugar, que se ajusten los precios internacionales a los insumos en la Argentina. Creemos que es coyuntural, y como todo pasa, los productores siguen apostando a la actividad”, afirmó Cuervo.

Apicultura argentina, con identidad propia

Argentina es el 3º exportador mundial y el 4º productor del planeta, y cuenta actualmente con más de 19.000 apicultores inscriptos en el RENAPA, en todo el territorio argentino, con un notorio impacto en el desarrollo de las economías regionales que se caracterizan por la gran calidad y variedad de mieles, que conforman la identidad propia de cada región donde se producen.

Nuestro país tiene un total de 1.209 salas de extracción de miel habilitadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y una producción que alcanza en promedio las 75.000 toneladas anuales a nivel nacional, de las cuales se destina más del 90% al mercado de exportación. En el 2022, Argentina exportó miel por 247 millones de dólares, mientras que solo en el primer semestre de 2023, las ventas externas sumaron 95,3 millones de dólares.

Argentina se ubica entre los tres principales productores de miel a nivel mundial, detrás de China y Estados Unidos. Además, es el segundo exportador del planeta con un volumen promedio superior a las 72.000 toneladas anuales, de las cuales el 90% es destinado a la exportación

Con respecto al consumo interno, los datos pre pandemia indicaban que ronda los 250 a 300 gramos por habitante por año. El cambio de hábitos de consumo que trajo el Covid-19 también generó un crecimiento en el consumo de miel".

La actividad apícola se desarrolla en varios puntos del país, pero Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa son las principales provincias productoras. Con un total de 3.5 millones de colmenas registradas en todo el País. En manos de más de 15 mil Apicultores.