Petrecca celebró junto a los industriales de Junín y puso el foco en el desarrollo

El intendente de Junín compartió un almuerzo junto a un grupo de industriales para celebrar el Día de la Industria y les agradeció “el esfuerzo y la valentía de todos los días” por arriesgar y producir “en un país donde no existe la previsibilidad”.

"Queremos seguir trabajando juntos para pasar a Junín a otro nivel, para que siga creciendo y desarrollándose, aprovechando todas las condiciones que tenemos", expresó el jefe comunal.

"Es este un día muy importante, porque ustedes son los que invierten, apuestan y arriesgan, a pesar de las adversidades, son los que generan trabajo y riqueza, por eso, además de desearles un feliz día, queremos decirles muchas gracias por apostar por nuestra ciudad", afirmó.

"Sin dudas todos nosotros sabemos la importancia que tiene la industria para nuestro país, pero por sobre todas las cosas, para Buenos Aires, una provincia que representa el 50% de la actividad industrial del país, que cuenta con el mayor agrupamiento industrial del país, es el lugar donde se elabora el 70% de los alimentos, que cuenta con refinerías de petróleo, ejemplos que hablan del potencial industrial de nuestra provincia y Junín es parte", agregó.

Objetivos

El funcionario recordó que "apenas iniciamos nuestra gestión al frente del Municipio, propusimos cuatro objetivos para trabajar en materia industrial, el primero tenía que ver con ordenar el Estado municipal, darle mayor proactividad y desburocratizar la cuestión de trámites, eliminar los espacios ociosos del parque industrial, recuperando 5 hectáreas que hoy están ocupadas por nuevas empresas e industrias; también pudimos avanzar con la cuestión de la infraestructura, dotando al parque con servicios básicos, como las cloacas, que tras 40 años el parque se dotó con el servicio, mejoramos el servicio de agua, avanzamos con más seguridad, con nuevo cerco perimetral, cámaras de videovigilancia, fibra óptica, cordón cuneta, asfalto, iluminación Led, en definitiva, avanzamos mucho y sabemos que queda mucho más por hacer".

El segundo objetivo, mencionado por el intendente de Junín fue el de "dotar a Junín de una ordenanza de promoción industrial, con beneficios fiscales no sólo para las industrias radicadas en el parque, también para aquellas radicadas en diferentes sectores de la ciudad, así lo hicimos y hoy ya vemos el fruto, con muchas industrias radicadas en diferentes sectores de la ciudad y con beneficios fiscales".

"El tercer punto, fue no sólo consolidar el crecimiento de nuestro parque industrial, sino también, generar nuevos espacios cuando vimos que el primero nos estaba quedando chico, sin dudas una gran noticia, por eso, trabajando junto a los sectores privados, avanzamos con la Zona de Actividades Logísticas, un espacio de 38 hectáreas para aprovechar la ubicación estratégica de Junín en lo que es el transporte de mercaderías y materias primas, tanto en el comercio nacional como internacional, algo que se comenzó a pensar en el 2000 y hoy empieza a ser una realidad. También estamos planificando y trabajando junto a empresarios, industriales e inversores, en la posibilidad de crear un tercer parque industrial, todo pensando en el futuro", sostuvo.

“Turismo y conocimiento”

Por último, Petrecca planteó que el cuarto y último objetivo "es comenzar a hablar no sólo de la industria de chimenea, sino potenciar la industria del turismo y del conocimiento, de que se viene y para lo cual trabajamos día a día, generando condiciones para que todos, pero principalmente nuestros jóvenes, tengan aquí una oportunidad, por eso la Escuela de Robótica que ya está en marcha y la que muy pronto estaremos inaugurando, la de Ciencia y Tecnología".

El alcalde aseguró que "todo esto que logramos no lo hubiésemos podido hacer sino trabajábamos de manera conjunta con ustedes, con los industriales y empresarios locales, nucleados y representados en diferentes cámaras y asociaciones, porque si no hubiera un consorcio de propietarios del parque industrial, comprometidos y trabajando de manera honesta, no se hubiera podido lograr el crecimiento que se logró".

También aseguró que "el desafío hacia adelante se resume en el trabajo que estamos haciendo con la Agencia de Desarrollo, integrada por la Sociedad Rural de Junín, Federación Agraria, Capynoba, Unnoba, Sociedad Comercio e Industria y el Municipio, tratando de aprovechar cada una de las oportunidades que tenemos como ciudad, a pesar del grave momento que estamos atravesando a nivel nacional, hoy en Junín trabajamos en lograr que se produzca y se genere más riquezas, en definitiva, en generar oportunidades para nuestros hijos y generaciones venideras".

"Tengo esperanza porque tenemos todo para seguir apostando, por nuestro país, por nuestra provincia y por nuestra ciudad, como lo hacen ustedes todos los días a pesar de las crisis, los vaivenes y las malas decisiones que se toman desde el gobierno nacional, creo en ese valor, en la fuerza, el trabajo conjunto y creo porque en Junín se ven los resultados concretos de eso, por eso queremos seguir trabajando juntos para pasar a Junín a otro nivel, que siga creciendo y desarrollándose, aprovechando todas las condiciones que tenemos, solo tenemos que seguir por el camino iniciado hace 8 años", concluyó.