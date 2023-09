Renso Valinoti: “Nunca debemos olvidar nuestras raíces”

Una gran historia a una corta edad. El caso Renso Valinoti, como puede ser también el de Roberto Bassagaisteguy para los amantes del fútbol, de otra generación, forma parte de la larga lista de personalidades a nivel local que han emigrado y conseguido una gran trascendencia en el extranjero.

Crecido en el jardín del San Jorge, con una educación primaria en la Escuela N°2, y una continuidad de los estudios en el Colegio Normal (ya que la N°2 no disponía de modalidad polimodal), Renso Valinoti decidió seguir con la formación en preparación física.

Para eso, realizó el profesorado en el Instituto N°20 de nuestra ciudad. “Cuando terminé la carrera o, para ser más preciso, a dos finales antes de recibirme, empecé la Licenciatura en Educación Física con orientación en Ciencias del Ejercicio en Rosario en la Universidad del Concepción de Uruguay”, inició en el diálogo con Democracia.

“Toda mi vida estuve en Junín hasta los 27 años y, en lo que hace al bagaje académico, mi formación a nivel formal llegó hasta ahí por ahora”, siguió.

A partir de ese momento, Valinoti comenzó a escribir su propia historia en distintos clubes como Racing y Rosario Central. En este último, fue parte de un logro histórico al ser parte de la obtención de la Copa Challenger por el Canalla, convirtiéndose en el primer equipo del interior en dar con esa consecución.

Ya que los éxitos y logros son los que marcan las historias, ese no es el único vivenciado por el juninense Valinoti. Otro, y a nivel internacional, es el hecho de haber sido parte de la coronación, en el 2021, del equipo Atlas Fútbol Club de Guadalajara (equipo de fútbol profesional de la Primera División de México) como campeón de la Liga por segunda vez en su historia (la primera había sido en 1951).

Hoy, desde la tranquilidad de su casa, Valinoti recordó sus comienzos en la niñez, realizó un balance de su trayectoria, analizó el desarrollo del fútbol y de su experiencia por la Selección de México, a la espera de nuevos desafíos.

Análisis del fútbol

Si bien tiene tan solo 36 años, prácticamente, su historia de vida está ligada al fútbol. Acerca de lo que hoy es su trabajo, es decir, este deporte, Valinoti expuso: “Hay un desarrollo del fútbol como producto. Hoy, y cada vez más, los jugadores son parte de ese producto en el cual venden emociones”.

“El hecho de ver las caras de la gente el día del partido, se puede ver que se vincula al fútbol a una emoción”, reflexionó y, en esa línea, abordó el lugar ocupado por la preparación física.

“Comparativamente, el fútbol ha evolucionado desde los años 50 hasta la actualidad de manera asombrosa: de correr 6 kilómetros se pasó a 12, la distancia recorrida a alta intensidad, la preparación para resolver en tiempo y espacio”, argumentó sobre los cambios.

“Lo vi en un paper de investigación, acerca de cómo sería el fútbol en el 2030, y se hacía mucho foco en la velocidad de la pelota, que ha aumentado notablemente en las últimas décadas. El dato por sí solo no tiene mucha lógica, pero, después lo ve en relación al juego, y tiene una incidencia en el desarrollo”, explicó.

La preparación física al igual que la velocidad de la pelota son elementos de contexto al juego, pero que lo definen. Otro ejemplo son las lesiones.

“Las lesiones han incrementado también. Ahí hay otro aspecto para rever desde nuestra profesión, pero también han aumentado la cantidad de competencias y partidos que se juega, que está vinculado al fútbol como producto. Es una industria que vende emociones”, contextualizó.

A su vez, hizo mención a los distintos métodos, corrientes y teorías en cuanto a la preparación física. Sobre esto, indicó que “se ha movido en extremos: muy atlética, luego, exclusivamente futbolista, y, después, un mix. Yo creo que pueden converger ambas ideas y tenemos que trabajar en las herramientas para lo que demande el juego”.

Sumado a tal idea, resaltó la importancia de reconocer determinado escenario para, después, promover ideas y un trabajo acorde. “Se me hace egocéntrico expresarse por encima de lo que está pasando o creer que uno tiene la verdad: los modelos son adaptativos”, consideró.

Sarmiento

Una institución particular representó, y representa, el Verde en la biografía de Renso Valinoti. Al respecto, expresó: “Me tocó ver dos Sarmiento: uno cuando yo era jugador, y me parecía un club más de Junín, con el respeto que se merecen todos los clubes por el gran rol que cumplen a nivel deportivo y social, pero también me tocó ver el Sarmiento que se profesionalizó. Soy un gran adepto a la profesionalización de las cosas”.

“Hoy puedo ver un Sarmiento que, de alguna manera, se consolidó y está más estable a nivel competitivo, haciéndolo de igual a igual con clubes grandes de la Argentina”, siguió.

También celebró tal presente institucional al manifestar que “es una gran alegría porque soy un gran defensor de nuestra ciudad. Nuestras raíces nunca deben ser olvidadas, son lo que somos”.

En la misma línea agregó que “los procesos no son simples y ya lleva 15 años de un muy buen trabajo de crecimiento constante y competitividad. Un orgullo haber sido parte de la institución durante cinco años”.

Libro “Cerebro campeón”

Valinoti forma parte del staff del libro “El cerebro campeón”, que refiere a los "Hábitos y propósitos a la hora de entrenar en fútbol infanto-juvenil". El mismo, fue una iniciativa de Lucas Maggiolo, junto a Pablo Mangione y a Raúl Festa.

Sobre esta producción revolucionaria en el mundo del fútbol juvenil de AFA, Valinoti, contó: “El libro surge de un gran trabajo que hicimos en las juveniles de Rosario Central.

Realizamos un proceso muy lindo junto a otros compañeros que formaron parte del libro y lo que hicimos fue contar el proceso que nos llevó a lograr un campeonato la Copa Challenger: que es la sumatoria de puntos de todas las categorías. Fuimos el primer equipo del interior en ganar esa copa”.

Y continuó: “Fue por el campeonato logrado y porque le poníamos mucho énfasis al juego y al desarrollo táctico del jugador”.

El trabajar con juveniles está íntegramente ligado a la pedagogía y, como tal, la misma no es una asociación de estímulo-respuesta, sino que, es un proceso.

De tal forma, aún hoy se siguen viendo los resultados de la experiencia de la que formó parte en Central. Sobre esto, Valinoti explicó: “Más allá del éxito competitivo, ver reflejado hoy el éxito real del proceso formativo nos llena de orgullo. Muchos jugadores de la actualidad se terminaron de consolidar, fueron vendidos a Europa y fueron parte de ese proceso”.

En ese sentido, enumeró una serie de jugadores como “Facundo Buonanotte, Rodrigo Villagra, Alejo Beliz, Leandro Iglesias, Gastón Ávila, Alan Marinelli (actual jugador de Sarmiento). Es un proceso que tuvo mucho rédito”.

“El libro está dirigido a profesionales que se desarrollan dentro de la formación y trata sobre lo que hicimos en ese proceso. No se cuenta mucho de lo que se hace y es bastante noble hacerlo”, describió.

Selección Mexicana

El 2023 no es un año más para Valinoti, ya que, es cuando llegó a la máxima posibilidad profesional como significa pertenecer al cuerpo técnico de un seleccionado nacional.

Sobre su experiencia, que duró más de cinco meses, detalló: “Fui el colaborador del preparador físico con ciertas responsabilidades. Más allá de lo corto que fue el proceso, fue enriquecedor y de aprendizaje para lo que se viene”.

Y profundizó: “Fue un proceso enriquecedor desde lo vincular y aprendizaje porque creamos la vinculación con el jugador y lo consideramos importante”.

Asimismo, abordó la diferencia de su rol cuando se está en una institución, que podría decirse, un espacio “micro” y lo que es estar en una Selección, un espacio “macro”.

Por eso, señaló que “cuando uno está en clubes la responsabilidad de uno pasa por el abordaje de la mejora del rendimiento en algunas cualidades. Cuando uno está en una Selección estas cuestiones son más complejas porque no disponés del jugador, ya que estás más abocado a qué cosas podés potenciar o ver qué estrategias se pueden utilizar y abordar las cuestiones más inmediatas”.

Actualidad

Tras la experiencia fuera de “casa”, es decir, de su Junín natal, habiendo pasado por Avellaneda, Rosario y distintos puntos de México, Valinoti hoy se encuentra recargando energías, estudiando distintos aspectos propios de su profesión y visualizando el panorama para ver cuál es el próximo paso.

“Mi trabajo diario está abocado al estudio autodidacta en función a cuestiones que voy desarrollando. Análisis de papers y abordaje de algunas cuestiones bibliográficas de libros”, finalizó.

Junín, las raíces

Propio de su trabajo, Valinoti ha vivido en distintas partes del país y, también, a nivel internacional (en México). Sin embargo, siempre elige un lugar para descansar y recargar energías: nuestra ciudad. Al respecto, contó: “Cada vez que vengo a Junín me siento contento por todo lo que me une”.

Más allá de la parte afectiva, también brindó su opinión acerca de la ciudad que ve, con sus cambios y potenciales de cara al futuro.

En tal sentido, analizó: “Creo que ha tenido un crecimiento a nivel estructura, pero es una ciudad que debe seguir creciendo, debe seguir ofreciendo más posibilidades de crecimiento y oportunidades, y es una ciudad que, por su punto estratégico, puede seguir desarrollándose aún más”.