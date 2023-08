Oficialismo y oposición, con diferencias sobre el banco de tareas comunitarias

Con un despacho por la mayoría y otro por minoría, se debate, hoy, en el Concejo Deliberante de Junín el proyecto para la creación de un banco de tareas comunitarias, que impulsa el Ejecutivo.

El banco es una figura que regula el hecho de que, si un vecino quisiera devolver con alguna labor o tarea la ayuda recibida por el Municipio, pueda hacerlo. "Esto representa un cambio de paradigma respecto de la ayuda social y busca dignificar a las personas", afirmó recientemente el intendente Pablo Petrecca.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Manuel Llovet, afirmó: "Seguramente la discusión ideológica dificultará llegar a un acuerdo, pero debe quedar claro que esta iniciativa es complementaria, que el municipio seguirá estando al lado de cada vecino que necesite ayuda y lo que buscamos es fomentar el esfuerzo y el trabajo". Y agregó: "La ordenanza busca darle respuesta a esos vecinos que han planteado la necesidad de, cada vez que reciben ayuda desde el municipio, devolverla con alguna acción, con alguna tarea. Lo que se busca con la ordenanza es regular esto".

"La situación económica es muy compleja, como ya sabemos, la inflación no para y esto hizo que muchos vecinos que antes no lo hacían hoy tengan que recurrir al municipio por alguna ayuda, pero también nos piden poder devolverla de alguna manera", dijo.

En la vereda de enfrente, la concejal de Unión por la Patria Clara Bozzano afirmó a Democracia: “Es un proyecto que nos preocupa, porque consiste en efectuar la entrega de materiales, a través de Desarrollo Social, a cambio de realizar un trabajo social. Nosotros entendemos que hay encubierta una relación laboral, porque es una persona que va a realizar un trabajo por un pago en materiales o chapas. Hay una relación de trabajo encubierta. Después, cuánto valdría una chapa o dos chapas, una hora de trabajo, dos horas, cinco horas. También nos preocupa que el proyecto no encuadra a todas las personas, es arbitrario, quién dice quién sí, quién no, son cuestiones que no nos han sabido responder”.

Y amplió: “La persona que va a Desarrollo Social a pedir, en este caso, materiales o chapas, es porque realmente lo necesita, a nadie le gusta ir a pedir algo, son personas vulnerables, por eso nos parece que no está bien este proyecto”.

Despachos de comisión

A-Por Unanimidad:

-Ref/ Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Municipalidad del Pdo. de Junín – Addenda.

-Designando con el nombre de “Roberto Centeno” a una calle de la localidad de Agustín Roca.

-Declarando de interés municipal las “VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Unnoba”, a realizarse el día 28/09/2023. -Condonación de Tasas a favor del Club Atlético Sarmiento.

-Convalidación de Convenio Marco- Programa Pcial. Municipios a la Obra 2023.

-Convenio de permiso de uso gratuito de inmueble al Club Atlético Argentino de Básquet, de esta ciudad.

-Adhesión a las leyes Nros. 27.350 y 26.688 ref/ a investigación, producción de medicamentos y uso medicinal de plantas de cannabis y sus derivados. -Autorización modificación de tarifa del servicio de transporte público de pasajeros Junín/Roca.

-Autorización modificación de tarifa de taxis.

-Comunicación dirigida al Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs.As. y a la Dirección Gral. De Educación Y Cultura, solicitando actualización de los importes del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

B- Por mayoría y minoría

-Creación en el ámbito de la Municipalidad de Junín del Banco de Tareas Comunitarias.

Departamento Ejecutivo

-Proyecto de Ordenanza ref/ convalidación de convenio marco- Programa Pcial. Municipios a la obra 2023.

-Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Municipalidad Pdo. De Junín – Addenda.

-Ref/ homologar contrato de comodato con Cooperativa Apícola Junín II.

-Lic. Privada N° 42 – Provisión de alimentos para carentes.

-Lic. Privada N° 40 – Provisión de alimentos para carentes.

Juntos

-Proyecto de Comunicación dirigido al Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs.As. y a la Dirección Gral. De Educación y Cultura solicitando actualización de los importes del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Unión por la Patria

Proyecto de Ordenanza ref/ “Orquesta Municipal de Junín”.

-Proyecto de Comunicación solicitando informe s/ consorcios de obras de infraestructura urbana bajo el régimen de Ordenanza Nro. 8159/2023.

-Proyecto de Ordenanza estableciendo procedimiento previo de selección de terna de candidatos a Jueces de Faltas conf/ Decreto-Ley 8751/77.

Proyecto de Decreto creando en el ámbito del H.C.D. Comisión de Seguimiento y Control de Asignación del Fondo de la Ordenanza 7724- Texto según Ord. 8190/2023.

Peticiones particulares

-Club Atlético Argentino de Básquet- Solicita predio.

-Delegación Municipal y Sociedad de Fomento de Agustín Roca- Solicitan imposición de nombre de “Roberto Centeno” a una calle de la citada localidad.

-Club Atlético Sarmiento – Solicita eximición de tasas.

-Lafit, Norberto W. y Lafit, Pablo N.- Solicitan autorización para aumento de tarifas Junín/Roca.

-Sr. Barrionuevo, Edgardo – Solicita se declare de interés municipal y cultural el programa “Glosando Tangos” que se emite por FM Metrópoli 97.3.

-Asociación de Taxistas Unidos de Junín (ATUJ)- Solicita aumento de tarifas.

-Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Bs.As. (Unnoba) – Solicita se declaren de interés municipal las “VIII Jornadas de Investigadores de la Unnoba”, a llevarse a cabo el día 28/09/2023.