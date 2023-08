Reconocimiento de un abogado linqueño que cumple 25 años en la profesión

El doctor Pablo Alberto Funes es un abogado linqueño que cumple 25 años de trayectoria profesional, labor que es reconocida por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín y que hoy le entregará una medalla, junto a otros colegas. Desde las 11, en el salón Auditorio, tendrá lugar el acto de conmemoración donde se entregarán medallas a los colegas que arriban a los 25 y 50 años de matriculación (Ver nota en Suplemento Día del Abogado).

En diálogo con Democracia, el doctor Funes contó que se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que ejerció la profesión hasta el 2001 en Capital Federal, para luego volver a su ciudad natal, Lincoln, donde transcurrió y transcurre su carrera profesional, siendo parte de la matrícula del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial Junín.

Especializado en la rama económico empresarial y asesoramiento de empresas, con el tiempo se dedicó a lo Laboral, Civil y Comercial y Familiar. “Atendemos todo menos Penal”, apuntó el doctor Funes haciendo referencia a su labor.

Al ser consultado sobre los cambios que hubo en el ejercicio de la profesión en los últimos años, el entrevistado manifestó: “Luego de la pandemia la actividad cambió mucho. Antes viajábamos seguido a Junín, a Tribunales. El trabajo se fue descentralizando, en Lincoln hay un Juzgado de Familia, aparte del Juzgado de Paz, y por otro lado, lo presencial y en papel desapareció un poco y pasó a ser todo a través de la página de la Suprema Corte. Muchas presentaciones por las cuales antes teníamos que viajar a Junín para llevar un escrito y demás, ahora se hacen a través de la computadora. Vamos muy poco a Junín, hasta las audiencias son virtuales entonces cambió mucho en ese sentido”, explicó el entrevistado.

“En lo que respecta a Lincoln, los abogados nos conocemos todos y tenemos más trato personal, pero con los de Junín no. Antes era mucho más común tener reuniones presenciales que ahora casi no existen”, apuntó.

El doctor Funes hizo referencia al sistema electrónico utilizado por el Poder Judicial, que fue acentuado en épocas de pandemia, las audiencias solo en forma virtual y los escritos vía electrónica. “Esto nos favorece mucho por el hecho de no tener que viajar tanto y usar tanto papel, pero también te aisla, te hace estar más encerrado en el estudio”, advirtió.

Respecto al contacto que se tenía con el cliente, el entrevistado dijo que también había cambiado. “Hace un tiempo la gente venía directamente al estudio pero ahora no. Luego por la pandemia las consultas se hacen por whatsapp, a cualquier hora. Igualmente, yo trato de convenir una cita, para que sea presencial, pero hasta eso ha cambiado también. Muchos no quieren pasar, ni a firmar. Igual tenemos que tener el escrito firmado en una carpeta, aunque no lo presentemos en papel por si lo solicita el Juzgado”, explicó.

“Estoy defensor oficial por lo cual también tengo causas que envía el Juzgado de Paz de gente que actúa con el beneficio de mitigar sin gastos”, acotó.

Uno de los Juzgados que ha tenido un crecimiento de casos son los de Familia, y en el caso de Lincoln también se observa eso. Sobre este punto el doctor Funes comentó: “Es asombroso el aumento de casos de Familia que hay, yo no sé si antes no se judicializaban tanto aunque los problemas estaban. Lo cierto es que es muchísima la demanda. Lo que más veo es el tema de violencia intrafamiliar o familiar, consultas, reclamos, divorcios”.

“En mi estudio, ha disminuido lo Laboral y han aumentado lo referente a Familia. Es impresionante la cantidad de casos que hay en Lincoln”, reiteró.

Finalmente, al hacer un balance de su trayectoria manifestó: “Estoy muy agradecido y para mi fue una sorpresa, no puedo creer que hace 25 años que estoy matriculado porque para mí es como si hubiera sido ayer. Estoy contento con el ejercicio de la profesión, con tratar de que el cliente se vaya conforme y que se le haga para él Justicia. A pesar de los cambios, agradezco todo lo que me ha dado la profesión”.