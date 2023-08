Álvarez Basabe y su tarea en concientizar acerca de las adicciones

Juan Manuel Álvarez Basabe dedica su vida a ayudar a personas con problemas de adicciones. Antes de perfeccionarse, conoció el infierno en carne propia, a tal punto que esa lucha de adicción marcó su vida y trazó un horizonte cargado de una fuerte pasión y vocación por lo que vendría en su vida. Tras lograr superar su propia adicción, comenzó un camino largo de formación para ayudar a quienes sufren lo que alguna vez padeció.

Álvarez Basabe es licenciado en Educación, Operador en Psicología Social y Acompañante Terapéutico y desde hace 11 años brinda charlas gratuitas de prevención en establecimientos educativos de nivel secundario, clubes deportivos y centros culturales de las ciudades de Rojas, Pergamino y Colón.

En diálogo con Democracia, destacó que "lo hice para evitar que muchos chicos caigan en la problemática, al menos para que sepan bien como es la historia. Cuando consumía, me preguntaba ¿cómo no me hablaron de esto?".

Estrategias para el adicto

Respecto a su trabajo en la atención de personas con adicciones describió algunas de las estrategias de abordaje que emplea. "Trabajo armando un plan estratégico de acción, ajustado para cada paciente, en base no solo al trauma que sufrió o al dolor que siente en su alma, sino a las pasiones que esa persona tiene", destacó.

Asimismo, el profesional oriundo de la ciudad de Rojas trabaja atendiendo pacientes en toda la Región. Asimismo, se desempeña en el área de Adicciones de la Dirección de Salud Mental de Rojas, donde recibe a pacientes que llegan derivados por severos problemas de consumo.

Por su parte, aclaró que para llegar a obtener un mejor abordaje de la problemática "se indaga en aquellos vínculos sanos que se pueden potenciar y se trata de que la persona pueda eliminar de cuajo los vínculos tóxicos, buscando siempre una intervención psicosocial, familiar, con el objetivo de mejorar y fortalecer los vínculos. A veces moviendo una pieza en la matriz familiar, chau consumo", destacó. y agregó que “cada caso es único como únicas son las personas y uno debe armar un plan de acción específico, minucioso para cada problemática".

Abordaje de la problemática

Cuando se habla de adicciones no solo hace referencia a una droga ilegal, también están las drogas legales (alcohol, cigarros y psicofármacos) y las adicciones a distintas acciones o hábitos (tecnófila, ludopatía, pornografía y muchas otras), señaló el profesional.

Consultado sobre su posición frente al debate en torno a la Ley de Salud Mental y Adicciones y las incumbencias profesionales en este campo, Álvarez Basabe señaló que "más allá de discutir las incumbencias profesionales y poner la lupa en los campos de saber de los profesionales que abordan la problemática de consumo, pienso que para poder trabajar en adicciones hay que amar al adicto y comprometerse con él. No tengo dudas que anclar teóricamente en la psicología como modelo exclusivo en el abordaje de las adicciones resulta empobrecedor".

En este punto, remarcó que "tengo una visión integradora e inclusiva para poder trabajar en esto que es un gigante que no se tumba tirando solo desde un frente de batalla, se derriba tirando desde varios frentes y esto incluye la medicina, la psiquiatría, la piscología, la educación, la psicología social y el acompañamiento terapéutico".

Estigmatización del adicto

Álvarez Basabe reconoció que "hay una gran estigmatización en lo social respecto al adicto y también una estigmatización respecto del área profesional. La imagen o constructo social de la persona que consume tiene que ver con la marginalidad y la realidad es que muchos profesionales también consumen, desde médicos, abogados, psicólogos y un montón de otras personas pertenecientes a estratos sociales medios, medios altos o altos", y continuó, "las adicciones atraviesan todas las esferas sociales, culturales, económicas y considero que frente a una problemática tan compleja lo mejor es trabajar interdisciplinariamente".

El consultorio

Álvarez Basabe recibe pacientes que llegan ya sea por derivación de dispositivos de salud o por demanda espontánea, los mismos son atendidos de manera presencial o virtual.

En lo que se refiere a su práctica profesional, indicó que desde septiembre brindará atención en Junín.