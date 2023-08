Se presenta "Del vapor al diésel", un libro que recupera las memorias de los ferroviarios

El libro "Del vapor al diésel” es el resultado de una investigación realizada por Ana Sagastume, por la que obtuvo el título de doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Esta investigación, basada en testimonios orales, incorpora fuentes documentales y bibliografía histórica que permite reflexionar e interpretar cada uno de los acontecimientos recordados por los protagonistas.

En los testimonios, los trabajadores evocan su propia historia de vida ligada al ferrocarril, al mismo tiempo que recorren distintos acontecimientos históricos: la nacionalización de 1948, la crisis ferroviaria de la década de 1960, la huelga del ‘61 y proyectos locales para mejorar el servicio a comienzos de 1970. Además, el trabajo permite recrear cómo era Junín en un período en que el ferroviario era un trabajador prestigioso y el ferrocarril era el centro de la vida social, económica y cultural de la ciudad.

En diálogo con Democracia, Sagastume afirmó: “Vengo investigando la historia del ferrocarril desde 2011. Las fuentes son orales, con entrevistas a través de un método científico, se emplean fuentes documentales como recortes de diarios y más".

Por otra parte, aclaró que "las entrevistas en su mayoría se hicieron hace 10 años. Y, como consecuencia del paso del tiempo, muchos ferroviarios, hoy, ya no están. El proceso de adaptación fue eliminar parte de la tesis, ya que la pasé a un lenguaje más interesante”.

"Los ferroviarios eran prestigiosos, había un deseo de entrar a trabajar en el ferrocarril. Eran una comunidad de amigos, podían crecer, desarrollarse en la empresa, podían ocupar mejores puestos. Había una movilidad social ascendente a través del ferrocarril, les daba una oportunidad de vida a partir del ingreso al trabajo. Con ello podían progresar, hacer su casa y sostener una familia", desarrolló la autora.

Avance tecnológico

"Un punto de inflexión fue la nacionalización de los ferrocarriles, en un momento crítico, que trajo un conjunto de transformaciones, como el pase de la locomotora de vapor a diésel, llega el avance de la tecnología y se transforman las prácticas".

"Añoraban el tiempo cuando estaban bajo organización inglesa, en especial algunas prácticas laborales, como la eficiencia en el trabajo, los trenes llegaban a horario", contó.

Durante los años 1960 y 1961, los ferroviarios resistieron 40 días contra el gobierno de Frondizi, que quería cerrar los talleres y estaciones, bajo una restructuración, una huelga muy conocida y estudiada, abordada en el libro.

Junín se destacó por la eficiencia de los talleres, incluso recibían máquinas provenientes de diversos rincones de la Provincia. Hubo proyectos e ideas que se implementaron primero en Junín y luego en el resto del país.

“Había un departamento de calidad que apuntaba a calificar y medir a los coches que reparaban con parámetros objetivos, se buscaba medir la calidad de la reparación, si no era buena había que mejorarla o se tomaba la decisión de que ese coche no saliera", indicó. Y amplió: "Buscaban disminuir los tiempos de los coches en los talleres, que no perdiesen días de viaje. Luego se incorporó tecnología para repararlos, por el resultado de ese método, se empezaron a reparar más coches y unidades de otras estaciones del país.

"Junín llegó a ser un ejemplo de taller ferroviario, era un orgullo para la ciudad. Los ferroviarios nuestros tenían mucha capacidad técnica de arreglar y trabajar diferente. Es un sinsabor porque no se continuó en el tiempo, con los años cambiaron las políticas y se perdió esa calidad", destacó.

Prólogo

El doctor en Historia Guillermo Quinteros fue el encargado de prologar el libro. “Los ferroviarios de Junín cuentan que estudiaban para poder ascender y responder mejor a los requerimientos del momento; formaban, mientras tanto, una familia; contribuían de diversas maneras a la sociedad; disputaban los cargos dentro de la empresa; pensaban en cómo resolver determinados problemas técnicos. El ferrocarril era para ellos su vida. Entonces, ¿cómo no defenderlo? ¿cómo no poner voluntad para sostenerlo? Por eso, más allá de los conflictos internos, las competencias y las rivalidades, existía una suerte de sentimiento compartido de que eran invencibles. Sentían que voltear una empresa como la suya (¡los Talleres de Junín!) era prácticamente imposible. No imaginaban lo que iba a ocurrir tiempo después”.