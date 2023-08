Por la devaluación y la escalada inflacionaria, varios gremios ya piden reabrir las paritarias

Los sindicatos en Argentina piden renegociar salarios. La devaluación de más del 20% que llevó a cabo el Gobierno de Argentina, por un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional, y el consecuente impacto sobre los precios, aceleraron la reapertura de las negociaciones salariales con los sindicatos de distintos rubros, que buscan, así, cubrirse contra la escalada inflacionaria.

Es el caso del gremio de los empleados bancarios, cuyo acuerdo finaliza este mes, por lo que se espera una inminente reapertura de las paritarias. En diálogo con Democracia, Abel Bueno, secretario general de la Seccional Junín de La Bancaria, afirmó: “Ya estaba acordado retomar las paritarias. La semana pasada se hizo la nota al Ministerio de Trabajo. Estimamos que esta semana vamos a tener alguna novedad o por lo menos un indicio. Ya hubo un anticipo, un pedido, así que calculamos que esta semana se hará una reunión, donde vamos a saber cómo viene la mano, si viene muy complicada o no”.

Te puede interesar: La Canasta Básica registra aumento anual del 123,7% hasta julio

Consultado sobre el porcentaje que se solicitará, afirmó: “El porcentaje lo estaba viendo el secretariado general, estudiándolo con algunos economistas que tiene el gremio, haciendo un cálculo aproximado. De cualquier manera, más allá de lo que surja, siempre va a existir la cláusula de revisión, en caso de que se supere lo que se acuerde. No obstante, nosotros, hasta este mes, en el 2023, hemos tenido aumentos que, sumados, llegan al 66 por ciento, mientras que la inflación anduvo en casi un 62 por ciento. Los aumentos fueron dados, en principio, de manera trimestral y luego, prácticamente mensualmente”, dijo el experimentado dirigente.

Inflación de dos dígitos

“La inflación ya está instalada y, lamentablemente, con números que asustan, porque ya se prevé que para este mes va a superar el 10 por ciento y para el otro mes también va a superar ese porcentaje, con lo cual estamos realmente preocupados”, expresó.

“La realidad nos indica que, cuando uno va al supermercado o al negocio de su barrio, los precios cambian a diario, entonces es una cuestión de supervivencia solicitar el aumento. Habrá gremios a los que les será un poco más difícil, pero hay una necesidad manifiesta de un incremento salarial”, dijo.

“Más allá de los datos oficiales de la inflación, vamos a ser realistas, otra cosa son los aumentos de la mercadería, la impresión de las góndolas, que es bastante mayor”, señaló. Por su parte, Héctor Azil, secretario general de la Filial Junín de ATSA, hizo saber, en diálogo con Democracia, que el mes pasado dos convenios de laboratorios de especialidades medicinales y droguerías tuvieron una recomposición salarial, es decir, que ya tuvieron un acuerdo paritario que cada tres meses se va ajustando a la inflación acumulada del trimestre, por lo cual esos salarios estarían actualizados.

“Estamos en negociación sobre el resto de los convenios, porque más allá de que teníamos unos porcentuales salariales que iban ingresando estos meses, hasta octubre se estaba negociando subir esos porcentajes y hacer una paritaria hasta diciembre”, apuntó.

Azil manifestó que están a la espera de las medidas que anunciaría Sergio Massa esta semana, respecto a una suma fija o aumentos salariales incorporados al sueldo, para volver a paritarias más allá de la suma que otorgue el Gobierno.

“Todavía no se sabe qué será, si suma fija o suma excepcional, que se pagaría en determinada cantidad de meses. Sí tenemos claro que se impone una recomposición de todos los ingresos, no solamente de los asalariados sino también de los jubilados, de las distintas asignaciones que se cobren para, de alguna manera, recomponer lo que esta devaluación, obligada por el FMI, genera en los precios y que no tenga efectos catastróficos sobre la economía familiar”, afirmó.

Las elecciones y el rumbo económico

Azil, quien también tiene en su haber una larga trayectoria gremial y política, afirmó: “Vemos esto con mucha preocupación. La situación real es que estamos siendo rehenes del Fondo Monetario Internacional y de la falta de dólares. Al no tener dólares, cualquiera nos produce una corrida (cambiaria) y con el Fondo extorsionándonos, pidiéndonos devaluaciones del 60 por ciento, y teniendo que terminar negociando un 22%. Eso sí genera muchísima preocupación porque, además, están las incertidumbres normales de cualquier momento electoral, que pueden hacer cambiar el rumbo de un país”.

Recomendado: Argentina es el segundo país en el mundo con mayor inflación de alimentos

Y agregó: “Cuando hay elecciones y hay posibilidades de tomar determinadas medidas, para un lado o para el otro, eso genera en los mercados, en la economía, en los que tienen los productos retenidos, una situación económica de la cual somos rehenes todos los ciudadanos y, principalmente, el que no puede cambiar sus ingresos porque está limitado por una paritaria, por una jubilación, por una asignación, o porque no puede producir más de lo que produce, porque también esta situación trae un enfriamiento de la economía que es muy preocupante”.

La situación en Junín

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, cuyo secretario general es Gabriel Saudan, reclamó por la urgente reapertura de paritarias. En un comunicado hecho llegar a la redacción de este diario, el sindicato local expresó: “Debido a la devaluación aplicada en los últimos días en nuestro país y teniendo en cuenta que la canasta básica aumentó considerablemente, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín solicitó la urgente reapertura de paritarias a los fines de mejorar el salario de los compañeros”.

“A tal efecto – continúa el escrito- se mantuvieron reuniones con funcionaros comunales, donde se les dejó explícitamente claro que se necesita abrir la negociación para llegar a un nuevo acuerdo salarial para los próximos meses”.

Según lo apuntado por esta organización gremial, la Municipalidad convocará a una nueva reunión de paritarias en un lapso no mayor de 48 horas, “donde se pondrán sobre la mesa las necesidades de los compañeros, a la espera de llegar a un nuevo y mejor acuerdo sobre el incremento salarial”, señalaron.

En la Provincia

Por ahora, ATE, FEGEPPBA y la FEB fueron los sindicatos de Argentina que solicitaron formalmente la reapertura de las negociaciones salariales. A través de una carta, Ate Provincia, que conduce Oscar de Isasi, solicitó que "se implemente una convocatoria de monitoreo de manera urgente".

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Russo, y la secretaria adjunta María Inés Giménez hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo para solicitar al Poder Ejecutivo la reapertura de las negociaciones paritarias vigentes.

Lee también: Sergio Massa promete ser el presidente que "derrote" a la inflación

Dicho gremio recordó que en el acuerdo realizado en junio se determinó el cobro de nuevas cuotas de incrementos para los meses de julio (30%) y septiembre (15%), una Mesa de Monitoreo de Inflación en septiembre y la reapertura de la negociación en octubre. Esto quedó sujeto “a la posibilidad de adelantamiento de estas instancias si la inflación superara los porcentajes previstos en el acuerdo”.

“A consecuencia de la última devaluación del lunes 14 de agosto, estamos sufriendo una nueva escalada de precios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios de las y los judiciales. Por esta razón solicitamos la Reapertura de la Paritaria para discutir una efectiva recomposición salarial”, señalaron desde la AJB.

Por parte de los docentes bonaerenses, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires la reapertura inmediata de paritarias ante la pérdida del valor adquisitivo de los salarios del sector debido a la última devaluación y la inminente suba de los índices inflacionarios.

Camioneros aún no definen variaciones salariales

La Federación Nacional de Camioneros se reunió recientemente con el sector empresarial con el objetivo de reabrir la paritaria teniendo en cuenta la escalada de precios. A la salida de la reunión en el Ministerio de Trabajo, el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, dijo que en la reunión con representantes del sector empresarial -Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)-, la Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC)- se abordó la "preocupante situación que enfrentan los trabajadores".

"El salario ha experimentado una notable disminución en relación al costo de vida actual", explicó. Durante el encuentro, se planteó la necesidad de adelantar la discusión de la paritaria, buscando acortar los plazos y comenzar a negociar de inmediato.

Si bien se han expuesto diversas necesidades y se ha evaluado la situación, no se ha establecido un número definitivo debido a la incertidumbre económica. La fluctuación del dólar y de los precios hacen necesario volver a reunirse para definir los detalles. Se ha hecho hincapié en las necesidades de actividades logísticas, servicios postales y mudanzas, entre otras, que se encuentran en una situación más precaria.

Asimismo, se ha planteado la importancia de revisar y modificar ciertos aspectos del convenio para mejorar las condiciones de trabajo en áreas especialmente afectadas. Siempre con el objetivo de defender los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Lee también: Gobierno acuerda congelar precios de combustibles hasta noviembre 2023

De la reunión participó el secretario Adjunto de camioneros, Pablo Moyano, miembro de la Federación de Camioneros. El acuerdo vigente incluyó un aumento salarial escalonado por año de 107% y el pago de un bono extra de $100.000 que se abonó en cuotas desde marzo a junio del 2023.

La vigencia del acuerdo se estableció hasta octubre de 2023 - Camioneros busca anticipar y reabrir-, pero quedó asentado también que habrá una instancia de revisión. El acuerdo establece que el aumento para los choferes de camiones se concretará de la siguiente forma: 27% en noviembre, 27% febrero, 27% en mayo y 26% en agosto de 2023. El bono de $ 100.000 también se pagó en cuatro cuotas a partir de marzo de 2023. Los aumentos se aplicarán sobre los salarios vigentes a octubre de 2022.

Estos serán los nuevos salarios en actividades agrarias

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario fijó un incremento de las remuneraciones mínimas para trabajadores que se desempeñan en las actividades de manipulación y almacenamiento de granos en la provincia de Entre Ríos, cebolla en Buenos Aires y La Pampa; y para el personal permanente de prestación continua de todo el país.

Lo hizo a través de las resoluciones 151/2023, 156/2023 y 157/2023, publicadas hoy en el Boletín Oficial. En el sector de manipulación y almacenamiento de granos de Entre Ríos, el jornal mínimo pasa a ser, de forma retroactiva al 1° de julio, de $ 9.085, elevándose para las remuneraciones de agosto a $ 10.382.

La resolución también fija diversas escalas en trabajos específicos del sector en las plantas de silos, medidos por rendimiento, ya sea por bolsa o por granel; además de tareas afines y semilleros. Además, establece que los sueldos de los estibadores, ayudantes y laucheros serán de $ 225.954, $ 220.649 y $ 211.803, respectivamente, actualizándose en agosto a $ 258.222, $ 252.160 y $ 242.050.

A estas remuneraciones se le suma un adicional equivalente al 10% en concepto de presentismo para trabajadores que cumplen con su tarea durante 22 días al mes, al igual que bonificaciones por antigüedad.

En el caso de la actividad de la cebolla desarrollada en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, el salario mínimo garantizado será de $ 6.828 para las remuneraciones de julio, elevándose a $ 7.306 en agosto, y a $ 7.817 desde septiembre hasta diciembre. Entre las diversas categorías laborales, los sueldos tendrán un rango de entre $ 155.000 mensuales para el peón general y $ 205.307 para el encargado, los cuales se incrementarán, con el aumento de septiembre, a un rango de entre $ 177.459 y $ 235.056.

Al igual que con el almacenamiento de granos, el régimen prevé remuneraciones por rendimientos para las tareas de escarpir, arrancar, apilar, acordonar, embolsar, descolar (ya sea a mano o a máquina), y para tareas de galpón, midiéndose en metros, taco u hora, según la tarea. Del mismo modo, también se fijó un adicional del 10% por presentismo, estableciéndose que la jornada de trabajo no podrá exceder las ocho horas diarias de lunes a viernes, las cuatro horas los sábados y las 44 semanales, calculándose los excesos como horas extras que tendrán un recargo del 50% sobre el jornal u hora simple. Los empleadores también deberán otorgar ropa de trabajo adecuada a los trabajadores de campo y a quienes se dediquen a tareas de galpón.

Finalmente, para el personal permanente de prestación continúa comprendido en el régimen de trabajo agrario, la Comisión estableció un salario, desde el 1° de agosto, de $ 196.263 mensuales para peones generales, un rango de entre $ 201.881 y $ 229.895 para peones especializados –como ovejeros, albañiles, domadores, herreros, ordeñadores, mecánicos y conductores tractoristas-, y de entre $ 216.372 y $ 251.773 para personal jerarquizados.

Estos valores se actualizarán en septiembre y en octubre, con este último aumento rigiendo, en principio, hasta fines de julio del año próximo. Con el último incremento, las escalas quedarán en $ 226.802 para peones generales, un rango de entre $ 233.294 y $ 265.667 para especializados; y uno de entre $ 250.040 y $ 290.949 para personal jerarquizado.

A estos salarios se les añade 1% de bonificación por antigüedad para trabajadores de hasta 10 años en la tarea, y de 1,5% para antigüedades mayores; al tiempo que se fija un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas para trabajadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Estas escalas son las remuneraciones básicas de todo el personal agrario del país, a las cuales, luego, la Comisión establece, en el caso de actividades cíclicas o estacionales, salarios específicos teniendo en cuenta las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y la actividad. Las remuneraciones seguirán vigentes, aún vencidos los plazos establecidos, hasta que la comisión se vuelva a reunir y disponga nuevas resoluciones.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario se encuentra integrada por representantes de los ministerios de Economía y Trabajo, de las organizaciones de empleadores, y de la Uatre, por parte de los trabajadores.