El precio de los alimentos, con subas de hasta un 30% y fuertes dispersiones

Mientras se espera que, esta semana, se formalicen los nuevos acuerdos de precios que, entre sus principales características, contempla ajustes del 5% mensual para 52.300 productos por 90 días y el congelamiento de los valores de venta de los combustibles líquidos y medicamentos hasta el 31 de octubre, en Junín se mantiene la incertidumbre y ya hay fuertes dispersiones de precios.

Roberto Elías, directivo de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: "Recibimos listas nuevas el martes después de las PASO, el aumento ronda entre un 20 y un 30 por ciento en los alimentos. En donde más se sintió fue en la carne, arriba del 30%. Por ejemplo, un kilo de asado pasó de 2700 a 3700 pesos. Ese aumento de 1000 pesos se siente mucho en el bolsillo de la gente. Otros alimentos que subieron fueron las frutas, sobre todo aquellas que son importadas, como el kiwi, la palta y la banana".

"Automáticamente esto va a una recesión que afectará el poder adquisitivo, el determinante es el poder adquisitivo, la gente no va a tener plata para comprar, los próximos días, cuando se intensifique el fin de mes, se va a notar aún más la caída en el consumo, porque el último que recibe el incremento es el asalariado", afirmó.

"Cuando le aumenten a los trabajadores, recién ahí empieza a girar la rueda, ahora creo que se viene una etapa donde la gente se va a empezar a financiar con las tarjetas locales a tres cuotas, como para buscar poder pagar y que el salario se recupere en el camino". "Estamos en un sálvese quien pueda, no hay reglas claras ni controles. No se respeta el precio, se actualiza todas las semanas. Por ahora, el precio que se respeta es la Serenísima, por acuerdos grandes con el Gobierno y en parte con la marca La Virginia", dijo.

"Nosotros no podemos especular, lo nuestro es perecedero, la rueda no se tiene que cortar. Lo importante es que te vendan los proveedores, en otro momento no había entrega. La rueda tiene que seguir, nadie puede quedarse por los gastos fijos. La gente aumenta porque aumenta todo, desde el flete hasta el producto", indicó. "Ahora se van a tranquilizar los aumentos, ya se actualizaron los precios, pero va a bajar la venta hasta que no se recupere el salario, confiamos en que en las primeras semanas de septiembre haya más ventas", vaticinó.

En concordancia, Carolina Olguín, presidenta de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a este diario: “Hay mucho desconcierto, mucha incertidumbre, hay falta de horizonte y en algunos lugares no hay precio, los proveedores no quieren vender”. Y añadió: “El aumento de precios varía entre un 20 y un 30 por ciento”.

Desde la entidad subrayaron que los pequeños y medianos comerciantes no son formadores de precios y expresaron preocupación por la situación del comercio minorista, que “en este difícil momento solo pueden ver la manera de no perder su capital de trabajo”.

Asimismo, desde CAME, indicaron que hay diferencias importantes en lo que tiene que ver con grandes empresas y pymes en la región: "Muchos no quieren vender porque no les conviene, no es lo mismo que las pymes, que necesitan un flujo de caja".

Acuerdos de precios

El paquete de medidas para cerrar los acuerdos de precios fue dispuesto en una serie de encuentros del Gobierno con representantes de las cámaras empresarias sectoriales, luego de las remarcaciones de precios en diferentes productos de consumo masivo realizadas a partir del incremento del dólar oficial y la suba de los financieros y paralelos entre el lunes 14 y el miércoles 16 de agosto.

El viernes 18, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció el cierre de un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas para 52.300 productos de consumo masivo, con aumentos escalonados del 5% mensual por los próximos 90 días, cuyo listado se prevé difundir a partir de mañana. El mismo día, se dio a conocer el acuerdo con laboratorios nacionales y cooperativos para que "no haya más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre", por el que "el Estado cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad", de acuerdo con lo informado por Massa.

El día anterior, se selló un acuerdo similar con los combustibles, luego de la suba implementada previamente por las compañías del 12,5%. "Entramos en un sendero en el cual no habrá más incrementos de combustibles, producto de una decisión en la cual el impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte las empresas y una parte el Estado que va a resignar parte de los recursos que pagan las empresas", explicó Massa al respecto.

El mismo jueves 17 se formalizó, por medio de la publicación en el Boletín Oficial de la correspondiente resolución, la creación de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, para evaluar y acordar los compromisos de precios de bienes a ser suscriptos mediante convenios con empresas proveedoras y supermercados mayoristas y minoristas. El ente tiene como coordinador al director general de Aduanas, Guillermo Michel, y también cuenta con la participación de los secretarios de Comercio, Matías Tombolini, y de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

El acuerdo con 31 cadenas de supermercados y mayoristas incluye beneficios fiscales para las empresas que adhirieron y un esquema de créditos a tasas subsidiadas para las pymes proveedoras, a los efectos de garantizar el sendero de aumentos para los productos incluidos.

"Le pedimos a la gente, porque dentro de los beneficios previstos para los próximos días hay beneficios impositivos pensados para aquellos que hagan compras en los mercados formales, que no caigan en el mercado informal", expresó el ministro de Economía. Además, se suma un programa de créditos a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados.

De esta manera, el Estado resigna recaudación para evitar que el incremento de los costos se traslade a precios, aclararon desde la cartera económica. Las empresas que incrementen sus precios por encima del 5% serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales, precisaron desde el Palacio de Hacienda, en tanto Massa advirtió que "aquellos que no lo cumplan se les hará sentir todo el peso y rigor de la ley".

Inflación de dos dígitos

La inflación en alimentos en la tercera semana de agosto fue del 4,1% y, en consecuencia, en las últimas cuatro avanzó un 10,7%, según un estudio privado. El alza semanal estuvo liderado por bebidas en infusiones (8,6%), azúcar (8,1%), aceites (6,1%), frutas (5%) y verduras (4%). Algo menores fueron los aumentos en carne (3,2%), panificados (3,2%) y lácteos (2,9%).

El informe corresponde a un trabajo de la consultora LCG que evalúa la evolución de los precios todas las semanas con corte los miércoles. Se estudia el comportamiento de 8.000 productos de cinco supermercados. Dada la característica de la muestra, el impacto del aumento de la carne que llegó a las carnicerías en las últimas horas se verá reflejado en los trabajos de las siguientes semanas.

Cuando se observa el comportamiento de las cuatro últimas semanas a la tercera de agosto los incrementos más importantes son: panificados (20,5%), verduras (4,1%), bebidas (8,8%), azúcar (7%), carnes y (5,8%), más atrás aparecen lácteos (4,3%), aceites (4,3%) y frutas (1,2%).

Atento a esta dinámica que se repetirá en las próximas semanas, el Gobierno está intentando imponer una renovación del programa "Precios Justos" con una actualización mensual del 5% por los próximos tres meses.

Durante los últimos días, desde el Gobierno mantuvieron reuniones con diferentes sectores, pero aún no pudieron tener el visto bueno de las empresas productoras.

Por su parte, los supermercadistas reclaman tener un suficiente abastecimiento a los precios acordados.

De la chacra a la góndola

Los precios de los agroalimentos desde la chacra (origen) a la góndola (destino), se multiplicaron en julio, por 3,4 veces lo cual equivale a que el consumidor pagó 3,4 pesos por cada peso que recibió el productor, según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),

El informe reveló que "en promedio, la participación del productor explicó el 26,9% de los precios de venta final y la mayor participación la tuvieron los productores de frutilla (60,8%), mientras que la menor fue para los de limón (8,2%)".

El documento indicó que "la brecha en los productos frutihortícolas, de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta se multiplicaron por 4,7 veces en julio". En el caso de los productos ganaderos, "en los cinco productos y subproductos ganaderos que componen esa canasta, el consumidor abonó 3 veces más de lo que recibió el productor".

El limón (12,3 veces), el zapallito (9,6), la zanahoria (8,4), la cebolla (7,3) y la naranja (6,2 veces) fueron los cinco productos que presentaron mayor diferencia entre los precios de origen y destino.

El informe de la CAME agrega que "el limón fue el alimento con mayor brecha entre el productor y el consumidor por cuarto mes consecutivo y lo atribuye a que se le paga muy poco al productor y no se observaron variaciones en origen, es decir, se mantiene el monto desde comienzo de cosecha, que fue en abril". En lo que refiere al zapallito, "sus precios subieron tanto al productor (30,6%) como al consumidor (45%). Por su parte, en la zanahoria se observó una disminución del 24,1% en origen y del 9% en góndola", añade el informe.

La cebolla mostró una suba mensual del 3% en origen y del 17% en destino. A su vez, la naranja tuvo un aumento de precios del 12% en origen - como consecuencia de las sequías hubo una caída de oferta que ocasionó escasez en las variedades de mayor calibre en provincias como Entre Ríos, lo que elevó su precio - , mientras que en góndola no hubo variaciones".

Entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor se encuentran dos de origen animal y tres de origen frutihortícola.

En el caso de los huevos (2,1 veces) - producto con la brecha más baja por cuarto mes consecutivo - y el pollo (2,7), por lo general tienen sistemas de producción integrados, lo que significa que todos los actores de sus respectivas cadenas de valor son parte del riesgo del negocio. Mientras los huevos se incrementaron el 7,3% en origen y el 13% en destino, los precios del pollo subieron 16,9% al productor y 8% al consumidor. El aumento en origen respondió a un ajuste por la caída del precio del mes pasado a causa del bloqueo a las exportaciones por la gripe aviar. Cabe destacar que el precio aún no retornó a los niveles previos ni con la aplicación del dólar maíz, ya que incide directamente en los costos de alimentación para estos productos.