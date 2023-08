Qué hacer con el predio ferroviario: un debate que resurge con el año electoral

Integrar y recuperar los espacios ociosos para la vida de la ciudad; modernizar el transporte ferroviario con el taller como protagonista; extender el corredor universitario y cultural; construir viviendas; desarrollar un centro comercial con un estacionamiento, son solo algunas de las múltiples propuestas y visiones para un solo lugar: el predio ferroviario de Junín, una “herida” abierta en el corazón de la ciudad y un debate clave que resurge con el año electoral, aunque estuvo prácticamente ausente en la campaña previa a las PASO.

Petrecca: “Trabajamos por la integración”

El intendente de nuestra ciudad, Pablo Petrecca, afirmó a Democracia: “Siempre trabajamos por la integración y la recuperación de espacios en el predio ferroviario. Construimos el Parque Lineal -que llega desde Rivadavia hasta Bernardo de Irigoyen-, que hoy es utilizado por los vecinos, tanto para realizar actividad física como así también para el esparcimiento y el disfrute de las familias. Inauguramos la Plaza del Andén, recuperamos el Complejo “Beto” Mesa, el Registro Civil, la secretaría de Salud, donde también funciona un CAPs”.

Y agregó: “En la zona de Primera Junta funcionan tres cooperativas, una textil, otra de barrido, e Innovar. Y también funciona en el predio la Agencia de Seguridad Vial”.

El jefe comunal explicó que el municipio tiene los terrenos en comodato. Y si bien la comuna apunta a continuar generando espacios verdes, centros culturales y que la Universidad pueda ampliar allí sus instalaciones, el hecho de que el municipio no cuente con la cesión definitiva dificulta el desarrollo de los proyectos y la obtención de financiamiento.

“Todos los espacios que utilizamos son los que no fueron reservados por el ferrocarril para su correcto funcionamiento. Son espacios ociosos, pero la realidad es que sobran hectáreas. Por eso impulsamos debatir el tema con las instituciones locales, con el Colegio de Arquitectos, en el contexto de la Agenda Estratégica por los 200 años de Junín”, afirmó Petrecca.

Con respecto a la zona de la Quinta Florida, el funcionario afirmó que hay un proyecto presentado en el Concejo Deliberante “para la construcción de viviendas -ya que es un sector que no tiene vías-, pero no prosperó”.

Berestein: “El Taller como protagonista”

Por su parte, el dirigente meonista Maximiliano Berestein, responsable de Relaciones con la Comunidad del Taller ministro Mario Meoni, afirmó a Democracia: “El predio ferroviario de Junín es parte de un Plan Nacional de Modernización del Transporte Ferroviario, que tiene en nuestra ciudad como protagonista al Taller Mario Meoni y a la industria metalmecánica”.

Y añadió: “Desde hace dos años, a partir de una importante inversión del Estado nacional, a través del Ministerio de Transporte, venimos recuperando espacios, máquinas y herramientas que actualmente prestan servicios al sistema ferroviario, con la reparación de coches y, fundamentalmente, vagones de carga, con la fabricación de ferropartes, con la reparación y mantenimiento de Bogies, y la intervención de pares montados y ruedas, entre otras actividades industriales”.

“Además, a raíz del Polo Educativo Ferroviario hemos recuperado espacios ociosos para el uso de la Escuela Profesional Secundaria, los servicios de terminalidad educativa y los Cursos de Formación Profesional, entre los que ya hemos alcanzado a casi 400 juninenses”, resaltó.

“El taller actualmente emplea de manera directa e indirecta a más de 100 trabadores y trabajadoras de Junín, convirtiéndose en la industria que más ha crecido, en términos reales, en los últimos años de la ciudad, alcanzando el objetivo de recuperar más de 100 vagones para nuestro principal cliente, Belgrano Cargas y Logísticas”.

“Nuestro reciente departamento de Ingeniería, integrado por jóvenes profesionales formados en la Unnoba, ha realizado modificaciones y adaptaciones a distintos modelos de vagones que han permitido optimizar las prestaciones del material rodante”, destacó.

“Además, estamos planificando el desarrollo de dos polos industriales. Por un lado, el metalmecánico, que le preste servicios también a otros sectores, como la agroindustria, a partir de la fabricación de repuestos e implementos agrícolas, ya que tenemos la capacidad técnica y la infraestructura para hacerlo. Y, por otro lado, trabajamos en la planificación de un polo de la industria del conocimiento, a partir de la recuperación de espacios ociosos adaptados con las herramientas necesarias para el desarrollo científico/tecnológico”, señaló.

“El crecimiento del transporte ferroviario es una oportunidad, tanto para la industria como para la logística de la carga, que le ofrece a nuestra ciudad la posibilidad estratégica de convertirse en un puerto seco multimodal, que provea de suministros a toda la región, a costos más competitivos”, indicó.

“Desde 1890, la ciudad de Junín creció y se desarrolló alrededor de la industria y el transporte ferroviario, hasta la década del 90, cuando a partir de la política de privatización se pulverizó el sistema ferroviario nacional. Hoy vivimos una etapa de recuperación y tenemos la posibilidad de defenderla, pensando el complejo ferroviario como una oportunidad de desarrollo, con empleos, oficios, educación, innovación, logística, industria y progreso. O podemos perder esta oportunidad, y volver a cometer el mismo error”, advirtió.

Souto: “Armar un centro comercial”

Javier Souto, candidato a intendente por La Libertad Avanza, afirmó a este diario: “El proyecto que tenemos es armar un centro comercial en el predio, para que haya más fuentes de trabajo y se disperse un poco más el centro. Además, tenemos la idea de construir una playa de estacionamiento, en un espacio que no se está utilizando”.

Itoiz: “Un corredor educativo y cultural”

El concejal radical y funcionario de la Unnoba, Juan Pablo Itoiz, afirmó a este diario: “Obviamente que estoy a favor de la integración de la ciudad y de la accesibilidad, creo que hay un potencial en el predio, y sobre todo en la Quinta Florida, entre Primera Junta y República, que hay que reconvertirlo en una zona urbana, no solo para viviendas, sino también para un centro comercial. Me parece que hay que tomar el sector que queda todavía sobre Newbery, donde hay que hacer una reconversión para continuar con el corredor educativo y cultural. Desde la Universidad pedimos el espacio y estamos a la espera, no hemos tenido respuestas del Gobierno. Si hay un cambio de gobierno, espero que podamos avanzar, queríamos construir un edificio para instalar en uno de los galpones el Instituto de Oficios y Competencias Laborales y continuar con el corredor universitario”.

Traverso: “Tenemos una fractura urbana”

Gustavo Traverso, ex senador provincial y dirigente de Unión por la Patria, afirmó a este diario: “La urbanización del predio es el principal tema para resolver en la ciudad, que tiene que ver con una intervención urbana. Los juninenses tenemos una fractura urbana que hay que debatir, y los períodos electorales son interesantes para debatirlo. Desde que Menem cerró los talleres ferroviarios, eso quedó, hay un emprendimiento, está el Taller Mario Meoni, dentro de todo eso, sin cerrar nada, y sin echar a nadie, al contrario, se puede hacer crecer, hay que discutir cómo integrar eso al ejido urbano, porque todo lo que se hizo son parches y cada pedacito que se le va sacando se transforma en una belleza, vemos el SUM Mario Meoni, el comedor universitario, el Beto Mesa, todo el paseo que se armó sobre Jean Jaures, y vemos qué lindo y qué interesante es ganarle tierra a ese predio, con un concepto urbanístico. Hay que convocar a todas las fuerzas y a los especialistas a debatir este tema, porque esto ya lo hizo Rosario, Córdoba, Mendoza, Pergamino, todas las grandes ciudades han integrado los predios ociosos ferroviarios o portuarios a la vida de la ciudad”.

Adaro: “Los terrenos son una barrera urbana”

El dirigente peronista Sergio Adaro, vinculado al transporte ferroviario, afirmó a Democracia: “Las playas ferroviarias pueden transformarse en barreras urbanas con el devenir del tiempo sin un desarrollo urbanístico adecuado. Ante el crecimiento de nuestra ciudad, se observan discontinuidades de tejido residencial en torno de las playas ferroviarias, que producen situaciones de aislamiento y baja conectividad, aún más cuando se ha planteado la realización de obras que, lejos de sostener el espíritu de integración y desarrollo, contrastan con el parque habitacional de una ciudad consolidada y de buena calidad edilicia”.

Y amplió: “Defino a las barreras urbanas como los elementos físicos estructuradores de la ciudad que pueden ser de orden natural (ríos, barrancas, etc.) o artificiales (vías férreas, grandes instalaciones de infraestructura, espacios en desuso o abandonados, etc.) que marcan y configuran la trama territorial de las ciudades mediante el condicionamiento, restricción o impedimento de una interacción fluida de agentes, ideas, concepciones y estilos de vida”.

“La formación de las barreras urbanas no es unívoca; algunas no fueron necesariamente pensadas y estructuradas como tales, sino que fueron transformándose en obstáculos con el paso del tiempo. Si bien los terrenos ferroviarios (once hectáreas) que atraviesan la zona centro de nuestra ciudad hoy constituyen una barrera urbana, la propia trama de las calles se creó en base a este hito urbano. Los terrenos del ferrocarril y los talleres que están en su interior fueron uno de los usos del suelo y barreras urbanas: los ferrocarriles en Junín fueron una de las primeras instalaciones de infraestructura a partir de las cuales se desarrolló nuestra ciudad. El particular crecimiento demográfico en el devenir del tiempo, sin un desarrollo urbanístico adecuado de nuestra ciudad, provocaron que este espacio transformara su función, convirtiéndose eventualmente en una barrera urbana. Siento expresar que el espíritu de integración y desarrollo con el que fuera creado nuestro ferrocarril, para nada ha sido interpretado por los distintos gobiernos de turno”, cuestionó.

Vera: “Un proyecto conjunto”

Abel Vera, dirigente de Principios y Valores, afirmó que la utilización del predio del ferrocarril tendría que consensuarse con Nación, porque los trenes siguen corriendo. “Es fundamental un proyecto conjunto”, dijo.