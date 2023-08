Arata: “Hoy tenemos un municipio que no acompaña”

“Estamos muy contentos con el resultado. Obtuvimos una gran cantidad de votos y creo que era inesperado para todos. Estoy agradecida con quienes nos acompañaron con su voto –también con quienes no- y con todo el equipo de Unión por la Patria con el que trabajamos incansablemente para buscar este resultado. Seguiremos trabajando porque nuestro objetivo es el municipio en octubre. Creemos que los juninenses necesitamos y merecemos tener otra ciudad”. Valeria Arata, la precandidata a intendente de Junín por Unión por la Patria, comenzó así la entrevista que le realizó TeleJunín luego de las PASO.

Una charla en la que la vio enfrentada a los matices de celebrar un buen resultado de su candidatura –resultó segunda, detrás del intendente Pablo Petrecca, con 14.711 votos-, pero otro muy complejo a nivel nacional para su espacio político, Unión por la Patria.

- Fue una buena elección de Unión Por la Patria en Junín: usted sacó más votos que los que sacaron los dos precandidatos presidenciales de su espacio, tanto Massa como Grabois.

- Sí, efectivamente. La cantidad de votos es muy pareja en toda la boleta. Fue una elección rara donde hubo muchos cortes de distintas maneras: cortes a favor nuestro, cortes en contra, cortes a favor del Intendente (Petrecca), cortes a favor de (Luis) Chami, obviamente cortes por el resultado inesperado que hizo el candidato de Avanza Libertad, al que queremos felicitar por su elección; felicitar al Intendente por su elección, aunque entendemos también que no es el resultado que él venía logrando habitualmente y es el gran perdedor en esta elección, donde de cada tres vecinos juninenses hay dos que no lo eligen. Eso antes no sucedió, porque siempre de cada dos vecinos, uno lo elegía.

Entendemos que hay una necesidad de cambio en nuestra ciudad, con propuestas. Merecemos tener un gobierno cercano de los vecinos y vecinas que acompañe, que esté y sobre todo que escuche, que es lo que venimos escuchando en tantos años de recorrida. Hoy tenemos un municipio que no acompaña como corresponde a nuestros vecinos y vecinas.

- Ahora usted, para imponerse en octubre, necesita sumar más votantes. ¿Cree que podrían ser los de Luis Chami, por ejemplo?

- Sin dudas necesitamos más votos, pero entendemos que el pueblo soberano sabe cómo votar, sabe elegir. Tenemos que leer el mensaje que nos dieron, nosotros creemos que el camino es trabajar, escuchar, acompañar, incluir y ese es nuestro compromiso y es lo que seguiremos haciendo en estos 65 o 60 días que nos quedan por delante. Nuestro compromiso es con los vecinos, estar, gestionar y obviamente estamos en estos días que por ahí son como volver un poquito a estar, como reprogramamos para adelante, pero sabemos que lo que debatimos es el futuro de la ciudad.

Nosotros tenemos una propuesta que venimos armando en conjunto con nuestros equipos, pero también escuchando a los vecinos, que son quienes viven y vivimos permanentemente y transitamos y caminamos las calles de nuestra ciudad. Porque yo también soy una vecina del Junín preocupada por las mismas cuestiones que están preocupadas nuestros vecinos. Yo tengo una nena que tiene 13 años que empieza a transitar la adolescencia y obviamente que la inseguridad me preocupa. Me preocupa lo que pasó en mi barrio, donde el lunes asesinaron a una vecina y pareciera que no pasó nada. Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y es lo que nos duele a los vecinos todos los días.

- ¿Cree que va a haber un proceso de polarización en octubre y Sergio Massa podría crecer en ese escenario?

- No tengo dudas de que Sergio Massa, que es nuestra fuerza política, va a crecer en octubre. Este resultado es una muestra de un momento que nos toca transitar. No está nada definido, insisto, porque fue una elección de tercios. Tenemos una oportunidad y trabajaremos para lograr el objetivo que es gobernar la nación, la provincia y muchos municipios.

- ¿Cómo analiza el resultado a nivel nacional? Nadie esperaba el triunfo de Javier Milei…

- No sé si es que nadie lo esperaba o todos lo negábamos. Hace dos o tres meses atrás muchos dirigentes nos estaban hablando de este escenario de tercios y es lo que se dio. Tal vez en el último tiempo parecía como que se había desinflado o no quisimos ver que se seguía sosteniendo. Hay muchos análisis. La verdad es que cuando veíamos las encuestas también parecía que no estaba en los puntos que está. Esta elección es un parámetro real de lo que está sucediendo y confirma cosas que muchos dirigentes políticos queríamos negar o no ver. Hoy muchas veces pasa que terminamos siendo políticos hablando entre políticos y lo que pasa con el vecino parece que no nos importase. La verdad que estamos todos cansados, quienes somos vecinos y vivimos en la ciudad, de que estén los políticos hablando entre políticos y la gente en medio. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que ver y leer del resultado del domingo.

- ¿Deja un mensaje para el gobierno este triunfo de Milei?

- Deja un mensaje para la política. Claro que los únicos que nos reconocemos como políticos somos quienes integramos Unión por la Patria porque las otras fuerzas supuestamente no eran políticos. Eso nos pasó en 2015 cuando tuvimos el gobierno de Mauricio Macri que reivindicaba la no política. Y lamentablemente los problemas en nuestro país se solucionan con más políticas.

- ¿Cuál es el escenario que viene hacia octubre en términos económicos?

- Seguramente esta primera semana se dará esto de tanta inestabilidad. Ayer escuchábamos a gente motorizar cacerolazos, cosas que hacen mal a la democracia pero hay que ser muy cautos, tener paciencia. Pasará este pequeño temblor y seguramente la semana que viene se estén anunciando medidas necesarias. Va a estar el desembolso del Fondo Monetario. Un desembolso consensuado, como corresponde, autorizado y no como los 45 mil millones que le entregó el FMI a Macri –lamentablemente- en 2019 y que hoy estamos pagando las consecuencias entre todos.

- ¿Cree que habrá suma fija para los asalariados?

- Seguramente, como dijo el ministro el jueves, va a haber para los asalariados, para los jubilados, para quienes no tienen trabajo, para las pymes. Nosotros tenemos que cuidar a todos los que trabajan y a todos los que no trabajan y ese es el rol del Estado. Sabemos que el FMI está exigiendo ajustes y devaluaciones permanentemente. Se pedía una devaluación del 60%, se logró una del 20 y -aun así- se genera toda esta incertidumbre con el tema del blue, los precios… Seguiremos trabajando. Creo que los cambios que se han efectuado en la Secretaría de Comercio, el reemplazo de (Matías) Tombolini por (Guillermo) Michel va a traer un poquito de más estabilidad y mayor control en precios, vamos a seguir trabajando en esa hoja de ruta que se planteó hace un año en el Ministerio de Economía.

- Hoy veíamos un sondeo que realizó el Diario Democracia con estudiantes de la Unnoba que arrojó que la mayoría quiere que la universidad se privatice. ¿Qué opina?

- A mí me preocupa mucho que no haya igualdad de oportunidades en nuestro país. La educación pública y la salud pública son dos valores que tenemos que defender todos los argentinos y argentinas. Yo soy profesional porque estudié en una universidad pública. Hay que ver la situación de quiénes son los que opinan de esa manera y por qué lo hacen. Si la universidad no fuese pública, muchos pibes no podrían acceder. De hecho, el otro día hablando con el rector, hablábamos de los graduados de la universidad. Y cerca del 60% son primer graduado de la familia. Con lo que eso implica para la ciudad. Los necesitamos como Estado para tener fuentes estratégicas para poder potenciar a nuestra ciudad, para poder generar trabajo, para poder generar oportunidades.