Junín rindió homenaje a San Martín

Al conmemorarse el aniversario 173 del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, en la plaza Francia de nuestra ciudad y al pie de su busto, la comunidad juninense le rindió honores a José de San Martín. El acto contó con la presencia de autoridades políticas, policiales, militares, eclesiásticas, vecinos, representantes de instituciones y de escuelas de nuestra ciudad.

Luego de la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda Militar Curupaytí, del Grupo de Artillería 10, representantes del Municipio, la Asociación Sanmartiniana y de la Federación de Sociedades de Fomento, colocaron una ofrenda floral al pie del busto de San Martín. La conmemoración continuó con una evocación religiosa a cargo del Pastor Cristhian Petrecca y el Presbítero Emiliano Aguirre.

La Asociación cultural Sanmartiniana, también plantó un retoño de manzano, árbol simbólico del Paso del Portillo, de Mendoza, donde San Martín entró a la provincia tras un regreso de sus tantas batallas de su campaña libertadora, precisamente, bajo la sombra de un gran manzano, tomó un descanso.

Luego fue el turno de los discursos, el primero de ellos a cargo de la Ingeniera Marcela Esturo, de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 de nuestra ciudad, quien destacó la figura de José de San Martín, no sólo por sus luchas, sino también por su amor a la vida rural y su identificación y amor por las tierras y habitantes de la provincia de Mendoza. "Según los historiadores que investigaron su vida, siempre reconoció a estas tierras como un hogar propio", dijo.

La Dra. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, también hizo uso de la palabra para destacar la figura del General Don José de San Martín. Lo hizo, haciendo referencia a la figura de San Martín como hombre, no sólo como militar, "algo que en los tiempos que corren es muy importante tener en cuenta", dijo.

"En las palabras que voy a decir a continuación, está presente el discurso que una vez tuve la suerte de escuchar por parte de Nancy Benitez, directora actual de la Escuela de Educación Especial 502, mujer que adora a San Martín, sin dudas, una persona que marcó un antes y un después en la historia Argentina. Resulta casi imposible separar la vida del hombre, de la del militar, no obstante si me lo permiten y en los tiempos que corren, me gustaría rescatar y resaltar la figura del hombre", comenzó de Miguel.

Dirigiéndose a los alumnos y jóvenes presentes en el acto, la funcionaria municipal manifestó: "A ustedes chicos, que tienen 14, 15, 17 años, que son la viva representación del lema libertad, palabra que está tan en boga, quisiera decirles que San Martín fue un ser humano que dejó todo por la libertad del pueblo, ese pueblo que representa nuestro origen. Ser libres implica elegir y fíjense cómo eligió San Martín, quien a pesar de sus títulos logrados en España, con total humildad, optó por presentarse ante el gobierno patriota y ponerse a disposición, eligió dejarlo todo por su patria".

"Entonces cada vez que elijamos en nuestra vida, hagámoslo con la razón sí, pero también, escuchemos lo que nos dice el corazón, la vida es cada día, vivámosla como él, con pasión. Ni bien dio sus primeros pasos, le ordenaron que formara un grupo de caballería, que luego fue el regimiento de Granaderos a Caballo y aplicando las enseñanzas de quien había cuidado de él cuando era chiquito, una mujer guaraní, convocó a aquellos en quien podía confiar. Y a esos aborígenes guaraníes les dio formación militar y educación académica", expresó de Miguel, continuando con su mensaje.

La secretaria de Gobierno del Municipio agregó que "fue un verdadero capitán, un verdadero líder. Como pueden ser cualquiera de ustedes, sea la edad que tengan, cuando son por ejemplo parte de un equipo deportivo, o ante cualquier objetivo grupal que puedan tener como norte, recuerden estos pasos que dio San Martín. Porque es para eso que nosotros nos reunimos en días como los de hoy, para que recordemos que buenos valores tuvieron nuestros patriotas y los apliquemos en nuestras vidas".

"Retomando, ya a cargo del Ejército del Norte y como un adelantado para su época, creó la “Liga Patriótica de Mujeres” las hizo partícipes y les asignó un rol fundamental en la lucha por la independencia. También inauguró bibliotecas y asilos para las viudas e hijos de los soldados muertos en batalla", destacó.