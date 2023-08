Quedan solo tres candidatos a intendente de Junín para las elecciones de octubre

Tras el resultado de las elecciones Primarias del domingo pasado, cuando se presentaron diez listas con aspiraciones a la intendencia de Junín, solo quedaron en carrera tres candidatos a jefe comunal para los comicios generales de octubre, con un cambio rotundo en el escenario como consecuencia del cimbronazo político y económico que generó el triunfo nacional de Javier Milei.

Los candidatos a jefe comunal que siguen en carrera son: Pablo Petrecca, que no solo fue el postulante más votado, sino que además venció por un amplio margen a su adversario en la interna, el bullrichista Luis Chami, que no llegó al piso del 25%, por lo que no consiguió integrar la lista; la diputada massista Valeria Arata (Unión por la Patria); y el libertario Javier Souto (La Libertad Avanza), que sorprendió al posicionarse como tercera fuerza en la ciudad, impulsada por el triunfo de Milei.

Como informó ayer Democracia, Petrecca ganó con el 37,11 por ciento de los votos (18.296), y se impuso a Chami, que sacó el 11,33 por ciento (5563). El total del frente acumuló el 48,44% de los votos. Con estos guarismos, Chami obtenía el 23% de los sufragios de la alianza, por lo que no logró integrar la lista (se necesita alcanzar el piso del 25%) para las generales de octubre.

En segundo lugar, quedó Arata, con el 29,86% de los votos (14.711), un resultado que fue evaluado de manera positiva por el espacio, en función del contexto adverso en el ámbito nacional. Dicho de otro modo, la legisladora massista cosechó unos 3.838 votos más que Sergio Massa en Junín, que sacó 10.873 sufragios. En tercer lugar, quedó Souto con el 17,81% (8778 votos).

El nuevo escenario

En el oficialismo comunal confían en “pegarse” a la figura de Patricia Bullrich, vencedora de la interna nacional, como una forma de contener a los votantes de “Pato” y de Chami en nuestra ciudad, aunque el exmandamás de Seguridad declaró que no se reintegrará a la gestión municipal, además de que fue uno de los dirigentes más críticos del intendente durante la campaña electoral, situación que amenaza con romper los diques de contención de esos votantes, que son claves para garantizar el triunfo de Petrecca en octubre.

Como muestra de esta estrategia, el intendente compartió una foto en sus redes sociales, ayer, junto con el sector radical que fue en la boleta bullrichista. Además, otro dato que suma más presión al petrequismo es que el espacio libertario siga “aspirando” los votos de Juntos por el Cambio, un fenómeno que podría espiralizarse a medida que la contienda electoral en Nación y Provincia tienda a la polarización entre la extrema derecha y la centroizquierda que encarna el kirchnerismo.

Asimismo, en el campamento meonista este fenómeno de polarización hace pensar a varios dirigentes en un crecimiento de Sergio Massa en la intención de voto, que podría beneficiar a Arata. “La elección va a ser la extrema derecha contra Massa, y hay que ver cómo captar los votos más de centro, de Rodríguez Larreta, sobre todo si se tiene en cuenta que Bullrich no va a poder virar tanto hacia el centro, porque corre el riesgo de que migren sus votos hacia el espacio de Milei”, sopesaba, ayer, un concejal peronista, cercana a la legisladora meonista.

Listas

Alianza Juntos por el Cambio (Línea interna: Falta Menos para Vivir sin Miedo): intendente: Pablo Petrecca; concejal titular: Juan Fiorini, Agustina de Miguel, Javier Prandi, Orlanda D´Andrea, Marcelo Balestrasse, Pilar Melcon, Blas Carafiello, Melanie De Carlo, Aldo Aguilar, Cecilia Miguel; concejal suplente: Manuel Llovet, Lorena Linguido, Edgardo Ridolfi, Mariana Dormal, Mario Olmedo, Gimena Picchi; consejero escolar titular: Soledad Artime, Enzo Galimberti Pascua, Analía Gutiérrez; consejero escolar suplente: Rodrigo Barbagelata, Fernanda Pettinaroli, Oscar Rosa.

Alianza Unión por la Patria (Línea interna: Celeste y Blanca): intendente: Valeria Arata; concejal titular: Maia Leiva, Gastón Bisio, Francina Sierra, Martín Palma, Florencia Müller, Federico Cruzando Bini, Luján Milone, Luis Ghirardi, Lucila Vera, Gonzalo Domínguez; concejal suplente: Ana Fay, José Bilski, Analía Becerra, Luis Benavidez, Mariela Piccolo, Pablo Fioriti; consejero escolar titular: Rosana Morando, Lucio Monserrat, Solange Cabral; consejero escolar suplente, Leandro Carmuega, Karen Zeni, Carlos Sosa.

La Libertad Avanza (Línea interna: Libertad por Siempre): intendente: Javier Souto; concejal titular: Manuel Cornaglia, Belén Veronelli, Diego Carballo, Leila Pizzello, Juan Massaro, Nuria Maltese, Ricardo Rossetti, Andre Contreras, Pablo Pizzello, Daiana Martí; concejal suplente: Alejandro Pérez, Luz Urquiza, Jorge Beccacece, Celeste Arillo, Aben Osmar, Maris Perchenttue; consejero escolar titular: Francisco Dimarco, Marcela Reides, Pablo Cardozo; concejero escolar suplente: Josefina Rabbia, Alexander Souto, Soledad López.

No pasaron el piso

Principios y Valores sacó el 1,48% (730 votos); Frente de Izquierda, 1,14% (562 votos); Buenos Aires Primero, 0,55% (271); Movimiento Libres del Sur, 035% (174); Liber.ar, 0,27% (134 votos); Corriente de Pensamiento Bonaerense, 0,09% (45 votos); Frente Federal de Acción Solidaria de la provincia de Buenos Aires, 0,01% (1).