Petrecca: “El triunfo fue contundente, los vecinos nos han respaldado”

Apenas pasadas las 22:30, todavía sin datos oficiales, acompañado de su esposa y sus hijos, un sonriente Pablo Petrecca ingresó a su local partidario para celebrar con el centenar de militantes, funcionarios y adherentes que coreaban a su paso “Olé, olé, olé, Pablo, Pablo”.

El intendente sabía que había dado los primeros pasos firmes en el camino hacia su tercer mandato: fue el precandidato más votado en la ciudad, ratificó su liderazgo y, sobre todo, cumplió con el objetivo principal de estas elecciones primarias, que era dejar sin posibilidades de integrar la lista de concejales al otro espacio de Juntos. Es que al cierre de esta edición, la nómina bullrichista de Luis Chami no alcanzaba el 25% de los votos cambiemista que necesitaba para ello.

En su discurso, lo primero que hizo Petrecca fue dar un mensaje de unidad y convocó al escenario improvisado a sus socios de Juntos: Juan Pablo Itoiz (UCR- Evolución), Rodrigo Esponda (Coalición Cívica), Gustavo Rosas (MID), Alejandro Franco (Peronismo Republicano) y Diego Ruiz.

Luego, el intendente agradeció “a los 438 fiscales que están cuidando los votos” y se mostró “feliz por el resultado contundente y por el respaldo de los vecinos”.

“El triunfo ha sido contundente”

Petrecca recordó los 40 años ininterrumpidos de democracia y, en ese marco, destacó “este acto cívico” al que calificó como “un ejemplo, con una participación ciudadana mayor a la que esperábamos”.

“Estamos muy felices por el resultado –agregó Petrecca– el triunfo ha sido contundente. Se ganó la interna, que era lo que buscábamos. El resultado personal también fue muy contundente, y este resultado refleja las transformaciones que hacemos, los hechos concretos que son tangibles, los vecinos nos han respaldado y eso para nosotros es una gran alegría como equipo. Pero también nos pone mucha responsabilidad para seguir trabajando. La elección importante es la de octubre así que seguiremos adelante, como siempre, con mucha escucha y con un gran, gran equipo”.

Asimismo, el jefe comunal hizo especial hincapié en el trabajo conjunto: “Agradezco a este frente que hemos consolidado con el Pro, el Radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano, el MID. Es un gran placer sentirse acompañado y trabajar en equipo con todo este grupo de hombres y mujeres que tienen una gran vocación que vienen demostrando día a día”.

Finalmente, Petrecca agradeció a los juninenses “por este enorme cariño, por esta palmada en la espalda que nos dice ‘sigan adelante, sigan por este camino’, la verdad triunfa, triunfan los hechos concretos, triunfa la buena gente, triunfa el trabajo en equipo, triunfa Junín”.

La lista de concejales

Al no haber resultados oficiales al momento de dar sus palabras, Petrecca evitó opinar sobre la interna de Juntos a nivel nacional y provincial.

En tanto, aun cuando todo indicaba que la lista de concejales no sufriría modificaciones, ya que Luis Chami no alcanzaba el piso para incluir algún candidato de su nómina, Petrecca fue cauto en sus consideraciones al respecto: “Faltan mesas por escrutar y hoy no se está llegando al 25%, pero está cerca así que vamos a esperar. Estaríamos en un 76%, pero es muy finito”.

Tanto Chami como el primer precandidato de su lista, Javier Ochoaizpuro, se comunicaron con el intendente para felicitarlo por su desempeño en las PASO. “En esta elección interna es muy importante el resultado, no solo a nivel local, sino a nivel provincia y nación –añadió el jefe comunal–. Pero siempre dijimos que lo más importante sería el lunes 14, la única forma de ganarle al kirchnerismo después de su fracaso de gobierno a nivel provincial y nacional, es estando todos juntos, y la gran elección va a ser en octubre y ese debe ser el objetivo”.

A esa altura, ya se sabía que la elección de La Libertad Avanza era muy buena, por lo que, sobre el final, Petrecca felicitó al candidato a intendente por ese espacio, Javier Souto, y a Javier Milei “que han hecho una gran elección”.

Fiorini: tres objetivos alcanzados

En medio de los festejos por el triunfo, el primer candidato a concejal, Juan Fiorini, sostuvo que, “después de mucho trabajo, este es un resultado que convalida todo lo que se hizo y los hechos concretos que hemos logrado”.

Fiorini resaltó que su lista alcanzó las tres metas que se propuso: “Logramos el apoyo de la gente y alcanzamos el primer objetivo de ganar las primarias y lo hicimos con un porcentaje muy bueno; el intendente fue el candidato más votado y eso significa que una vez más la gente apoya a Pablo Petrecca y todo su equipo; y una vez más, Juntos por el Cambio es el espacio más votado en Junín, que era nuestro tercer objetivo”.

Finalmente, Fiorini se refirió a la interna: “Uno siempre trabaja para la unidad, lo venimos haciendo desde 2015, pero a veces pasan estas cosas y para eso también están las elecciones primarias. Es una herramienta democrática, la aprovechamos y nos fue bien”.