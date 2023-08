Mayor López: Tras la pavimentación de Av. La Plata se esperan más mejoras

Un grupo de mujeres que componen la comisión directiva de la sociedad de fomento del barrio Mayor López está trabajando para el bien de la comunidad, llevando adelante una tarea muy valiosa que también hace al progreso del sector.

Cabe mencionar que los límites del barrio están comprendidos por avenida República hasta Ricardo Rojas, y Félix de Azara hasta Matheu. Avenida La Plata lo atraviesa y es precisamente en esa arteria donde se está llevando a cabo el pavimento, tan esperado por los vecinos.

Patricia Yebrín, presidente de la comisión fomentista, en diálogo con TeleJunín se refirió a las actividades que se realizan en la entidad fomentista y las necesidades del barrio que generalmente son expuestas por los vecinos.

Es un barrio muy poblado, prácticamente todas las manzanas están habitadas, habiendo pocos terrenos baldíos. Según lo expuesto por Yebrín, al hablar de necesidades, explicó que desde avenida República hacia avenida La Plata había barrido manual, algunas calles tenían asfalto y habitualmente pasaba el recolector. En cambio, desde venida La Plata hacia Ricardo Rojas la situación es otra, había escasa iluminación de las calles y más necesidades.

“Hace pocos meses que pusieron en calle Córdoba nuevo alumbrado y ese es un dato positivo. Pero en otras arterias los vecinos se quejan porque no pasa el regador y por la falta de mantenimiento. Es decir hay más reclamos en un sector del barrio Mayor López que en el otro”, explicó.

Uno de los avances fue el trabajo de limpieza en calle Félix de Azara, contra las vías de ferrocarril, donde se hizo un desmonte, para evitar más problemas de inseguridad principalmente. Actualmente los mismos vecinos están manteniendo la limpieza de todo ese sector.

“Ha cambiando mucho la calle Félix de Azara a comparación a lo que era antes. Han desmontado, hicieron una senda. Igualmente todo depende de la colaboración de los vecinos. Hay sectores de Félix de Azara que están más cuidados, otros más o menos y también descuidados”, apuntó. “Que arrojen basura en la vía pública es una problemática social. Nosotros teníamos canastos, pero venían vecinos de otros barrios y arrojaba la basura suelta. Tuvimos que sacarlos porque teníamos la vereda con basura que no era nuestra”, acotó.

Patricia mencionó que había cámaras de seguridad en alguna esquina y que en general no había ola de robos como supo haber alguna vez. “Igualmente no podemos decir que estamos bien porque aquel que le robaron seguramente no quiere que digamos que estamos seguros mientras se sigan cometiendo delitos”, dijo.

Respecto a las calles, la entrevistada mencionó que después de muchísimos años se había completado la obra hidráulica hecha en avenida La Plata y que ahora estaba avanzando el asfalto por toda esa avenida, lo cual cambiaría al barrio sin dudas “Esperamos que todo ese trabajo que se hacía hasta esa avenida se extienda un poco más, luego de la pavimentación de La Plata”, apuntó Yebrín.

“Hemos logrado varias cosas mediante el reclamo y trabajo, pero hay mucho para hacer también”, dijo.

Trabajo conjunto

La entidad fomentista también ha recibido el apoyo de otras entidades como el Municipio y el Club Ambos Mundos, una pujante institución deportiva cuya cancha está en el barrio Mayor López.

Allí también se encuentran instalados dos merenderos, uno en Félix de Azara y otro en Ricardo Rojas que ayudan a paliar necesidades básicas. Respecto al club Ambos Mundos, Yebrín dijo: “El Club Ambos Mundos ha cambiado de comisión y tenemos pensado trabajar en conjunto, cosa que nunca habíamos logrado con la comisión anterior”.

“En las últimas vacaciones de invierno la Municipalidad nos eligió como sociedad de fomento para llevar adelante un evento y contamos con la colaboración del club, las chicas nos vinieron a ayudar”, destacó.

Sociedad de fomento

En la Sociedad de Fomento del barrio Mayor López se dictan talleres culturales como Bordado Mexicano, que lo brinda la Municipalidad y no tiene costo; también Apoyo Escolar gratuito que lo dicta una vecina del barrio, en forma solidaria, y también están los cursos de Yoga y Folclore con abono de 1.500 por mes por persona.

En el lindo salón la entidad suele organizar eventos como cenas y demás. “Ahora no lo estamos haciendo porque es un momento difícil, por lo económico más que nada”, afirmó Patricia Yebrín.

Características

Nombre: Mayor López.

Superficie: Unas 40 hectáreas.

Población: Más de 2000 personas.

Sociedad de Fomento: Córdoba y Av. La Plata.

Unidad sanitaria: no hay.

Otras instituciones: Cancha del Club Ambos Mundos.

Servicios: Agua y cloacas (un 80%). Gas natural (un 50%). Alumbrado público (insuficiente).

Asfalto: calle Córdoba.

Reclamos: mantenimiento de calles y paso del regador.

Problemática vigente

1. Iluminación en las calles: Los vecinos que viven en el sector comprendido por Av. La Plata hasta Ricardo Rojas, reclaman mejor iluminación en la vía pública.

2. Paso del regador: Este reclamo es el común denominador de todos los sectores que tienen calles de tierra en la ciudad de Junín.

3. Mantenimiento de la vía pública. Hay lugares donde se arroja gran cantidad de basura que provocan la presencia de roedores y otras alimañas, además del mal olor.