“Tenemos la decisión de hacer un hospital municipal en Junín”, manifestó Arata

Su vínculo con la política viene desde hace mucho tiempo. Su padre fue intendente de General Arenales. Ella, por su parte, fue contadora municipal en la gestión de Mario Meoni al frente del municipio de Junín y después en la Secretaría de Economía. Y luego, diputada provincial.

“En el 2011 fui electa diputada por la Cuarta Selección Electoral (está en ejercicio de su tercer mandato legislativo). Siempre militando y trabajando en el espacio que lideraba Mario. Hoy me toca afrontar el ser precandidata a intendente por nuestra ciudad”, resume durante una charla con TeleJunín, en la que expuso algunos de los proyectos que espera concretar si resulta electa tras su postulación como candidata de Unión por la Patria.

- ¿Cómo se gestó su precandidatura a intendente?

- Estuve recorriendo toda nuestra ciudad: barrios, empresas, comercios, localidades. De hecho, estamos volviendo de Agustín Roca, de reunirnos con las diferentes instituciones, con vecinos y vecinas y esto hace que después de tanta trayectoria y recorrido en conjunto con un grupo de militantes que me respalda, me acompaña –integrantes durante años de ese equipo de Mario – surgió la decisión de participar y creer que es el momento de ser precandidata a intendente porque Junín necesita otra mirada, otra impronta a través de este recorrido y trayectoria que tengo. Es feo o incómodo hablar de uno, pero creo que siempre le he dado a mi rol legislativo un perfil muy social, de acompañar, de estar siempre al alcance del vecino, gestionando alguna solución dentro de mis posibilidades. Me parece que es el momento de que vuelva a ser el Junín que nos merecemos.

- ¿Cuáles son sus principales propuestas?

- Llegamos a este programa o plan de propuestas a través de una jornada que hicimos en ATSA ni bien se conoció la lista. En conjunto con todos los espacios que formamos parte de Unión por la Patria entendimos que la unidad no solamente era para la lista y que después cada uno fuese ideólogo del destino sino que participamos con muchos militantes y dirigentes de una jornada donde pudimos llegar a una síntesis que son estas propuestas que tenemos, pero entendiendo que son las principales porque uno cuando tiene que llevar adelante un plan de gobierno tiene que fijar prioridades porque sabemos que los recursos son finitos y la realidad es que hoy con el presupuesto que se cuenta desde el municipio -que son 8 mil millones de pesos- es posible, factible y realizable lo que estamos proponiendo y a eso sumarle una gestión permanente en conjunto con el gobierno nacional y el provincial para que Junín pueda tener todo lo que necesitamos y nos merecemos.

- ¿Tan importante es articular con Nación y Provincia?

- En Junín las obras de envergadura que se están haciendo, como la terminal de ómnibus, está financiada por el Gobierno nacional por una gestión que hizo Mario Meoni cuando era ministro de Transporte por una iniciativa que fue planteada por él en su último mandato y que la habíamos abandonado durante cuatro años por la falta de decisión política de quien hoy conduce la ciudad de Junín. Mario tomó la decisión política de ponerlo en agenda, de conseguir los fondos para terminar esta obra tan necesaria que saca a la terminal del corazón de la ciudad. También lo podemos ver en el paso bajo nivel -un reclamo histórico de los juninenses- financiada por el gobierno nacional y va a cambiar el paradigma de la ciudad, porque va a ser una integración real entre el barrio Villa Belgrano y el Centro.

- También el espigón de la laguna, que es financiado por la Provincia.

-El gobierno municipal paró esta obra que hoy estaría empezando por un apuro electoralista. Y falta más: necesitamos poner al Parque Natural Laguna de Gómez en el tapete. La Laguna de Gómez era un orgullo, pero esa reserva natural se abandonó, se dejó de invertir para generar turismo y fuentes de empleo.

- ¿Por qué propone crear un hospital municipal?

-En todas las recorridas escuchamos esa necesidad. Hoy lamentablemente las unidades sanitarias, los Centros de Atención Primaria (CAPs), están prácticamente fuera de servicio. Y cuando un vecino o vecina de Junín tiene un problema de salud, automáticamente se lo deriva al hospital Interzonal, que es regional, no solamente para Junín. Cuando llega con una situación problemática algún vecino de Junín (un niño que se quiebra un brazo, por ejemplo) tal vez tenga que esperar horas. Y está colapsado porque es un hospital que recibe no solamente las urgencias, sino también las derivaciones de la zona, como un infarto, un ACV…

- ¿Están los recursos?

- Soy contadora, estuve en el municipio, conozco los ingresos del municipio y sé cómo es la ley de coparticipación. La provincia de Buenos Aires tiene en su ley de coparticipación una parte exclusiva para el sistema de salud y podríamos incluso conseguir el financiamiento desde la provincia sin afectar los recursos municipales. Con nuestros equipos técnicos hemos tomado la decisión de hacer un hospital municipal en Junín. Hace 30 o 40 años, Junín tenía tres hospitales: San José, Ferroviario y el HIGA y la población era la mitad que la actual. Hoy es una demanda y una necesidad para todos los vecinos y vecinas.

- ¿Qué mirada tiene de la situación económica que vive el país?

- Una situación con mucha inflación que no es nueva, es histórica. En la Argentina siempre tenemos estos ciclos donde sufrimos alta inflación, pero no es cómodo tratar con una inflación de tres dígitos como estamos. Lo sufrimos todos y no es lo que queremos como gobierno. Estamos trabajando en la hoja de ruta que trazó hace un año el ministro de Economía, Sergio Massa, negociando y renegociando acuerdos que hizo el gobierno anterior. Pero creo que en lugar de seguir hablando del FMI y del pasado, tenemos que buscar soluciones hacia adelante y es lo que Sergio está trabajando.

Creemos en la industria nacional, que hay que ir acomodando las situaciones donde tenemos más necesidades, donde la ayuda del Estado es cada vez más necesaria. Necesitamos un Estado presente. Creemos en un Estado que acompaña, que abraza, que incluye y no lo que se está proponiendo del otro lado que tiene que ver con la no intervención del Estado, porque cuando el Estado no interviene, vamos a la política de sálvese quien pueda.