“En el tercer período vamos a seguir transformando Junín, como en estos ocho años”

Pablo Petrecca logró, en 2015, vencer a Mario Meoni y, tras dos mandatos, se presenta por el tercero enrolado en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta en una interna de Juntos por el Cambio. Una confrontación que se tornó áspera y sobre la que no eludió hablar en esta entrevista con TeleJunín.

- Estamos cerrando una campaña alterada por un asesinato que afectó a todo el mundo ¿Qué lectura hace de él?

- Sí, sin duda un tema que nos conmocionó a todos. Una niña de 11 años que fue brutalmente asesinada por motochorros, que refleja lamentablemente lo que está pasando en nuestro país. Un país donde la seguridad es de los temas que más reclaman los vecinos. Primero, como padre, no me entra… uno no dimensiona este hecho, lo triste, lo doloroso, lo lamentable. Creo que no tienen que haber discusión. No puede meterse la ideología en esto. Estamos hablando de personas que reinciden permanentemente y aquel que va con un arma a robar ¿dónde tiene que estar? Preso.

- ¿Y por dónde pasa la solución a este problema?

- Decisión política. Si seguimos dejando las fronteras como están abiertas, para que pase cualquier cosa, que pase el narcotráfico. Si no combatimos el narcotráfico, si no derribamos ningún búnker, si creemos que las tomas de tierra es algo que está bien, que es un derecho y no las condenamos; si los presos tienen celulares, si los que roban entran por una puerta y salen por la otra, esto no termina bien.

- Y dicen que no se les pueden quitar los celulares a los presos porque es un “derecho adquirido”…

- Y el preso no puede contar con celulares. Y si lo tiene debe ser solo para usar con sus familias y con inhibidores. No puede tejer una red delictiva desde la cárcel, como lo hemos demostrado en una investigación que hizo la Justicia Federal de Junín y la División de Narcos de Junín. Descubrieron a presos de la UP 13 que en contacto con narcotraficantes de Rosario distribuían droga en la ciudad. O como un juninense preso en San Nicolás que con personas de Junín hacía llamadas para marcar domicilios y robarlos.

- ¿Es tan así que entran por una puerta y salen por la otra?

- Estuve estos días en el barrio 11 de Julio. Una vecina me contó el caso de una persona que tuvo nueve allanamientos y fue presa las nueve veces. O sea: la policía hizo su trabajo. El problema es que fue esa persona fue presa y hoy está libre de vuelta. ¿Qué esperamos? ¿Que mate a alguien para que esté condenada? ¿Qué esperamos para discutir seriamente la ley de imputabilidad juvenil? Estas son cuestiones que tienen que unirnos a todos los argentinos, a toda la dirigencia política, independientemente de la ideología.

- Pero debe haber responsabilidades. ¿De quién es?

- Yo no quiero usar la política, pero estas cuestiones dependen de la gobernación. Seguridad, educación, salud… A veces se minimiza la boleta del gobernador. Uno se fija en el intendente, que es el que uno ve día a día, en su ciudad y después mira al presidente, que interesa desde el punto de vista económico y el destino del país. Pero es importante que la gente también tome en cuenta la de gobernador para no seguir viviendo más de esta forma.

- Usted tiene la ventaja –y la desventaja- de ocho años de gestión, ¿Por qué un tercer mandato?

- En el tercer período vamos a seguir transformando Junín, como lo demostramos en estos ocho años. Un par de casos concretos: barrios como La Merced, Güemes, Los Almendros… hicimos una obra importantísima. Estuve en ese lugar en 2014, 2013, y me decían que muchos vecinos hacía 40 años esperaban cloacas. Me acuerdo de Antonio, un vecino que no podía hacer más pozos en su patio. Llegamos, hicimos una inversión importante y logramos abastecer de cloacas a esos y otros barrios. Y si voy hoy, me reclaman cantidad de cosas y los vecinos tienen razón: nos falta avanzar con luminarias, calles… Nos falta una partecita y eso es lo que queremos seguir trabajando.

- Habla en plural: no fue usted solo entonces.

- Nadie puede hacer las cosas solo. Si vos tenés un equipo de trabajo sólido, que te acompañe, que tiene conocimiento, experiencia, que es idóneo y -sobre todas las cosas- son buenas personas, es un valor también muy importante, más cuando los contextos son de crisis. Gobernamos dos años muy duros de pandemia, y eso nos ha fortalecido y nos dio mucha experiencia. Y hoy gobernamos en un contexto de crisis económica que dificulta la gestión.

- ¿Qué otras cuestiones se incluyen en esa “partecita”?

- Estamos para llevar a Junín a un próximo nivel. Me refiero a lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, que ya está ocurriendo. Hoy está funcionando una escuela robótica municipal, donde chicos de 6 a 10 años ya hicieron sus primeras capacitaciones. Hoy un niño de 6 años habla de programación a su modo, por supuesto. Y ese chico va a estar recontra preparado para el mundo de la inteligencia artificial que ya es hoy, no es mañana. También la Escuela de Innovación y Tecnología, la Zona de Actividades Logísticas…

- ¿Cómo está el proyecto de la ZAL?

- Ya arrancó la obra. Son 38 hectáreas que estarán llenas de galpones, de industrias, de trabajo, de generación de riqueza. Es como otro parque industrial, pero además con industrias de baja contaminación. Y todo lo que viene por transporte terrestre de Brasil, de Uruguay, rumbo al mercado asiático, a través del Pacífico, pasa por nuestras rutas. Con lo cual la ZAL va a ser un antes y un después para con el desarrollo productivo de Junín.

- También trabajan en un nuevo parque industrial. ¿Qué características tendrá?

- El actual parque industrial nos quedó chico con casi todos los lotes ocupados y ya estamos planificando y trabajando con algunos privados que quieren uno nuevo con un polo tecnológico con espacios para coworking y desarrollo de emprendedores. Estas cuestiones son los que nos van a poner a Junín en un próximo nivel. Que van a cambiar la matriz productiva y la generación de riquezas, que es lo que necesitamos Junín y el país.

- Nos llegó información sobre algunas boletas de su candidatura, pero que como Presidente presentan a Patricia Bullrich. ¿Qué opina?

- Tengo como un valor fundamental para la vida –y para la política, sobre todas las cosas- la coherencia. Hace tiempo digo que para mí es más importante el 14 de agosto que la noche del 13. Es más: fui bastante crítico de las listas internas, del proceso de nuestro espacio político -el PRO y todo Juntos por el Cambio- y siempre nuestra voluntad fue ir con las dos boletas. Esto para marcar una definición. Después, nos tocó elegir. Decidimos estar con Horacio y Diego Santilli.

- ¿Por qué?

- Porque lo que dicen que van a hacer, ya lo hicieron. Horacio y Diego lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires; Gerardo Morales lo hizo en Jujuy. La transformación está a la vista. Y hace mucho vivimos en péndulo: cuando viene un presidente, cambia todo de cero. Pierde, viene el otro y cambia todo de cero, y así. Y creo que Horacio es una persona que ha demostrado largamente su capacidad y creo que para que la Argentina salga adelante necesitamos dos cosas. Transformar, sin duda, y sostener esa transformación en el tiempo y para lograr esto, nos guste o no, hay que lograr consensos en el Congreso.

- El día después, ¿hay unidad?

- Sí, así tiene que ser. La misma noche, el 13, tiene que haber unidad. Es la única forma de ganarle aI kirchnerismo, a este gobierno de Alberto, Cristina y Massa, que ha sido un total fracaso. El del 503% de inflación, dos millones de pobres nuevos, con la leche que ha aumentado el 700%, el pan 690%... no se puede seguir viviendo con este desmanejo económico de quien formalmente es ministro de Economía pero hace un año que está de presidente. En su gestión la inflación aumentó 101%. Prometió 3 puntos mensuales y no baja de 7, ¿y quiere ser presidente otra vez? Entonces basta de relato, de verso, de mentiras. Tenemos que salir adelante y estamos convencidos que el camino, lógicamente, es otro. Y para ganarle al kirchnerismo hay que estar unidos.