“Para ser candidato hay que tener un plan de gobierno”, manifestó Agustina de Miguel

Después de varios años de acompañar la gestión del intendente Pablo Petrecca desde el Ejecutivo municipal, Agustina de Miguel espera hacerlo –de resultar electo para un tercer mandato el jefe comunal- desde el Concejo Deliberante. El próximo domingo se medirá en las PASO como precandidata a concejal de Junín (está en segundo lugar en la lista del larretismo local).

En diálogo con TeleJunín resaltó esta nueva etapa porque considera que “es la parte más desafiante que una persona que se dedica a la gestión pública pueda tener: ser elegida por la gente. Es un honor, algo muy gratificante”, remarcó en una entrevista que fluctuó entre los temas de campaña y el de balance de la gestión que integra como Secretaría de Gobierno.

- ¿Cómo lleva este nuevo rol de precandidata?

- Una etapa de mucho trabajo y contacto con el vecino, más de lo que venimos haciendo en gestión. Una etapa de caminar más los barrios, junto al Intendente y a (el secretario General del Municipio) Juan Fiorini, quien va como candidato a primer concejal. El fin de semana tuvimos varios eventos en simultáneo, pero el más grande fue en la Plaza 9 de Julio, en la EcoTarde, y también festejando un nuevo aniversario del programa “Comprá en Junín”, que lleva adelante la Secretaría de Producción. Fue muy gratificante ver a más de 110 emprendedores convocados por la Feria de Emprendedores.

- Se dice que los dos referentes del Pro que competirán el domingo, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, van a compartir bunker, ¿aquí se podría replicar eso?

- No lo hemos conversado. Por ahora, no. En principio nosotros vamos a estar trabajando hasta último momento controlando la fiscalización, que es la instancia definitiva del escrutinio. Son muchísimas boletas -26- y hay que estar con el ojo bien puesto no por una cuestión de desconfianza, sino para que haya orden incluso en el recuento final de votos. Son tantos renglones todos muy finitos… y son momentos –después de las 18- donde todos estamos súper cansados. De paso agradezco a todos los fiscales que se acercaron al bloque de Juntos por el Cambio para fiscalizar por nuestro partido. Y eso es interesante para la transparencia y la democracia.

- Es como que hay entusiasmo en algunas personas y mucha apatía en otras, ¿Lo ve así?

- Aprovecho este pie que me da para decirle a la ciudadanía de Junín que venga a votar. Y que si vota, que elija a un gobernador, que elija a un presidente, que elija a un intendente. Quiero decir: que no sea un voto nulo o un voto en blanco. ¿Por qué? Porque cuando uno va a votar, cuando emite un voto correcto, no hace más que cumplir una función pública que es sostener la democracia. El voto es un derecho que nos da la Constitución. Y si bien muchas veces se ha leído que el voto en blanco, el inválido o el no ir a votar, son actos de protesta contra la casta política o contra los que son candidatos, lo que se hace en definitiva es vulnerar un derecho que me da la Constitución. No queremos volver a periodos que nos han generado mucho dolor como lo fue el de la dictadura. Tenemos que hacer todo por sostener esta democracia que hace 40 años, afortunadamente, tenemos en Argentina.

- ¿Cuál es la propuesta que realizan desde su espacio, el del intendente Petrecca?

- La propuesta de valor más grande del intendente Pablo Petrecca es que tiene un gran equipo y hechos concretos para demostrar. Para ser candidato hay que tener un plan de gobierno. Hay que tener un equipo que tenga capacidades técnicas, capacidades instrumentales para poder llevar adelante una gestión y eso es lo que Pablo tiene. Hace 8 años que está gestionando esta ciudad y ese es el plan de gobierno que él presenta.

- Un puntal de esta gestión fue –sin dudas- el Programa Proyectar y ya está en marcha su etapa 4, ¿es así?

- Así es. Desde el viernes 4 de agosto hasta el viernes 18 está abierta la inscripción. Es muy fácil de acceder a través de la web del municipio a los requisitos. Con solo poner junin.gob.ar, inmediatamente aparece el link del Proyectar. Incluso ahí se puede descargar el plano de donde queda el lugar, así que invito a quienes puedan hacerlo a que se inscriban.

- Es una buena oportunidad, son 19 lotes.

- Y es una de las políticas que el Intendente está llevando adelante, como todas las que plasmó de 2015 a esta parte. Esto fue programado desde el momento que iniciamos la gestión: pensamos en un Junín que necesitaba más servicios y más infraestructura. El Proyectar es infraestructura. Es vivienda para la gente. Es igualar. Es una política real de integración y de igualación. Ahora, en el periodo que viene, este plan de gobierno de Pablo tiene que ver con poner a Junín un escalón más arriba con el desarrollo productivo, con el desarrollo tecnológico. Hacia ahí vamos: hacia esta segunda etapa de su gobierno. Es un tercer periodo, pero es su segunda etapa de gobierno.