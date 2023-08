“Lo mejor que tiene el intendente Petrecca para mostrar es su gestión”, aseguró Prandi

El concejal Javier Prandi enfatiza que su experiencia como edil comienza en 2015 “junto con el ingreso de Pablo Petrecca al municipio”. Es lo primero que destaca en la charla que mantuvo con TeleJunín: con la referencia de este hito en su vida personal.

Médico de profesión, inició su carrera de policía en la Coalición Cívica –que hoy preside a nivel local-, fuerza que luego se aliaría al PRO, al radicalismo y a otras fuerzas para formar Cambiemos, el espacio que logró aquel año la presidencia de la Nación, la Provincia y un sinnúmero de intendencias, como la de Junín. Ahora, va por su reelección en el Concejo Deliberante, en la lista del oficialismo municipal que está enrolado en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta dentro del Pro.

- ¿Qué balance hace del trabajo de estos años con el intendente?

- Hemos armado un equipo muy, muy interesante. Como Coalición Cívica lo hemos acompañado desde el principio y estamos contentos: hemos logrado que en Junín haya un antes y un después en un montón de cosas y la gestión de Pablo ha puesto una impronta en lo que hace al diálogo, que es un poco lo que yo siempre trato de consensuar en el Concejo Deliberante, que es la función que me toca desde lo deliberativo. Diálogo y consensos. Por eso cuando hablamos a nivel nacional siempre planteamos que la Argentina sale adelante con consensos y no con grietas idea que de mi parte siempre traté de llevar adelante en estos años que me tocó ser presidente del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante.

- Es un tiempo de posiciones muy enfrentadas, más –parece- dentro de la oposición.

- Hay que tener presente que nunca hay que mezclar las cuestiones personales con cuestiones partidarias y los partidos van a tener diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Pero debe entenderse siempre que es por la búsqueda del bien común, de toda la población y de todos los vecinos de Junín. Entendiendo eso, por ese camino tratamos siempre de ir.

- En el Concejo Deliberante eso se ve: posiciones muy enfrentadas, pero que muchas veces terminan en consensos.

- En realidad, el gran trabajo que tiene el Concejo Deliberante muchas veces no es la sesión sino las comisiones, que es realmente un trabajo muy arduo y de mucho tiempo. Cuando un expediente llega ya como para tratarse en sesión y se transforma en ordenanza tiene previo mucho tiempo de diálogo, elaboración y disidencia. Muchas de las ordenanzas salen por unanimidad y muchas otras salen con disidencia, y tratamos siempre de poner en cada una los diferentes puntos de vista. Incorporar y enriquecer.

- ¿Qué ejemplos nos puede dar que haya sido fruto de esos acuerdos?

- Por ejemplo, en este momento tenemos un nuevo Proyectar (plan para disponer de terrenos para la construcción de viviendas, fundamentalmente) y con esta política que tiene la gestión ha avanzado mucho y estamos muy contentos con los resultados. En su momento -en la época de pandemia- también hemos tenido que sacar ordenanzas acompañando la gran dificultad que tenían todos los comerciantes y últimamente hemos tenido una ordenanza con una modificación de una propuesta del Frente de Todos -hoy Unión por la Patria- y el decreto del intendente en donde establecía pautas para la ayuda a los comerciantes que se ven afectados por las obras de la construcción del paso bajo nivel. Y esas son ordenanzas que, aún con disidencias, finalmente muchas veces las sacamos por unanimidad. Como digo, con un gran trabajo previo en Comisiones porque entendemos que esta es la manera de poder legislar en el municipio.

- ¿Cómo se siente de cara a las PASO y por qué opta por Larreta y no por Bullrich?

- Yo insisto y planteo –también en las PASO que tenemos a nivel local- que nosotros estamos pensando más en el 14 de agosto que en el 13 y también tiene que ser así a nivel nacional. Cuando hablamos con los vecinos, con los amigos, con las familias, siempre nos plantean terminar con las grietas y con las grandes diferencias y poner lineamientos generales tanto en Nación, como en Provincia y Municipio. Larreta dice “no” a la cuestión de pendular. A que el gobierno que viene rompa todo y que el otro empieza de cero y así, porque en realidad todos los gobiernos tienen cosas que seguramente serán buenas y habrá que afianzarlas o modificarlas, pero ir por ese mismo camino.

- ¿Esa es la principal virtud que lo hace optar por Larreta?

- Larreta también tiene para mostrar un gran equipo y una gran gestión. Cualquiera de nosotros cuando va a Ciudad de Buenos Aires ve la gestión y es fundamental que un presidente tenga una gestión para mostrar. Fue un ejemplo en el manejo de la pandemia, por ejemplo. Todos lo veíamos de aquí y como eso puede mostrar una gran cantidad de obras y de situaciones que muestran una gestión muy importante en una ciudad con un número de habitantes enorme y con la incidencia que tiene el conurbano en ella. Porque muchos de los habitantes del Conurbano van a buscar Salud a Capital, entre muchas otras cosas que terminan impactando en esa ciudad. Siempre vemos a la Ciudad de Buenos Aires como receptora de muchas situaciones de la Provincia. Y resolver eso es lo mejor para que alguien pueda plantearse como un futuro presidente.

- El intendente Petrecca tiene que competir este año en una PASO contra su propio espacio. ¿Cómo se para ante ello?

- Este año va a tener ese desafío, pero estamos convencidos de que lo mejor para mostrar es su gestión. Los vecinos de Junín saben la gestión del intendente en estos ocho años, también me parece interesante aclarar por qué se dio esta decisión. En la gestión de María Eugenia Vidal se había aprobado una ley para impedir las reelecciones municipales, pero la diferencia -me parece importante aclararlo- es que no se considera el primer mandato porque cuando la ley se aprueba ya estaban todos los mandatos en marcha. Entonces se contaría a partir de este, el segundo mandato. Para un próximo mandato ya no puede presentarse, como no podría presentarme yo en el Concejo Deliberante, porque cumplimos con la ley.

- ¿Cree que va a haber cortes de boleta?

- Sí, sí. La boleta como pocas veces es muy larga, tiene una gran cantidad de cuerpos y cada cuerpo se puede cortar. Se puede cortar de intendente, gobernador, legisladores, presidente, así que siempre y -cada vez más- hay cortes de boletas. Uno ve que en las elecciones la gente empieza a jugar con esta opción. Pero lo importante de todo es la participación porque no tenemos que perder el eje de que esta dificultad que atraviesa hoy la Argentina -una dificultad económica con un descreimiento en la política enorme, con mucha gente con apatía hacia la política- en algún punto los políticos somos los responsables de no lograr que la gente empatice con esta cuestión política. Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia y nos costó mucho poder conseguir vivir en democracia y tener la posibilidad de elegir. Es importante que todos participen de la elección. Para elegir a quien sea, pero que se vote. La participación ciudadana es la única que nos va a permitir poner y sacar los candidatos que a cada uno le guste para la próxima elección. Pero sin duda es importante la participación ciudadana en el voto en este caso.