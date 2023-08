Arata: "Vamos a mejorar el sistema de colectivos con más recorridos y puntualidad"

La precandidata a intendenta de Junín, Valeria Arata, se refirió a las mejoras que pretende incorporar al sistema de transporte público de la ciudad y anunció que sumará más recorridos y más frecuencias.

Y sostuvo que "el transporte público se implementó a las apuradas para mostrarlo antes de las elecciones del 2019 y eso se nota en los recorridos que no son buenos y en las paradas que se construyeron para otro modelo de colectivos, por eso estos micros grandes cada tanto se chocan alguna parada".

“Hay muchos vecinos que usan los colectivos, pero si serían confiables y cumplieran los horarios, lo podrían usar muchos más. De la misma manera, hay otros vecinos que los podrían usar, pero como los recorridos no son buenos, se siguen movilizando por su cuenta y principalmente en motos”, aseguró Arata.

La exfuncionaria de Mario Meoni sostuvo que “el transporte público prácticamente no cumplió ninguno de los objetivos que fueron anunciados por la administración municipal. No se redujo la cantidad de motos en la calle, no se redujo la cantidad de personas por cada moto, seguimos viendo motocicletas con 3, 4 o 5 personas arriba; tampoco se redujeron la cantidad de accidentes, al contrario, cada vez hay más”.

“Estos resultados del transporte público demuestran que quienes llevaron a cabo la planificación del mismo desconocen la ciudad y a los potenciales usuarios. Da la sensación que se armaron los recorridos, la cantidad de unidades, los años de antigüedad de las unidades, a medida de los oferentes en la licitación y no pensando en dar respuesta a los vecinos de Junín”, dijo Valeria Arata.

Por último, la candidata señaló que “esa ecuación va a cambiar. Vamos a privilegiar a los usuarios, porque hasta el momento se eligió priorizar el discurso de que volvió le colectivo en vez de brindar una solución genuina a la problemática del transporte y tránsito de nuestra ciudad".