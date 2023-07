Los mayores costos de las importaciones causan preocupación en los productores agropecuarios

En el momento que los productores comienzan a pensar en la campaña gruesa desde el financiamiento y la compra de insumos, se acrecentó la incertidumbre por los mayores costos para las importaciones, de acuerdo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Así, el impuesto a la importación del 7,5% provocó que se experimenten incrementos luego de la aplicación de la nueva norma. Pero los referentes del sector consultados por Democracia resaltaron que los aumentos fueron incluso antes de las medidas.

En tal sentido, Gustavo Frederking, prosecretario de Carbap e integrante de la Sociedad Rural de Junín, resaltó que "los fertilizantes ya venían aumentando antes, cuando se esperaba un porcentaje mayor de aumento a las importaciones de insumos, pero de todas formas el 7,5 % de aumento se aplicó. No aumenta tanto ya que hay stock del año pasado y de una menor área sembrada en la campaña fina".

Por su parte, Rosana Franco, titular de la Federación Agraria Delegación Junín, afirmó que "cuando empezaron los rumores no había disponibilidad de insumos, las empresas estaban esperando saber qué iba a pasar. No fue tan marcado el salto de los fertilizantes, ya que había stock de urea, que se usaba para el maíz, y no se utilizó por la sequía".

Recordemos que la nueva medida, que se implementó en el marco del acuerdo con el FMI, aplica un impuesto del 7.5% sobre el tipo de cambio que se usa para las importaciones de fertilizantes y fitosanitarios, tanto materia prima como producto terminado.

Bajo este marco, la industria agropecuaria solicita que se abone el total del impuesto al momento de nacionalizar la importación, ya que actualmente se establece un pago anticipado del 95% y luego el 5% restante: "Puede generar aún mayores costos e incertidumbre", alertan las empresas del sector, nucleadas en CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos).

Asimismo, la industria manifiesta la necesidad de que se evalúe cuál será el mecanismo para el pago de las importaciones ya realizadas y que ya fue comercializado y cobrado:

"Todo lo que se nacionalizó antes del decreto, al momento de acceder al mercado único de cambio, deberá pagar el 7.5%, situación que no estaba prevista", apuntan.

El precio del maíz

Otro problema que está en la cabeza del campo es el precio del maíz. Es que, por una parte, el aumento beneficia a los productores de la materia prima, pero perjudica a los que usan el maíz para ganadería.

Por ello, los productores de carne bovina, porcina y aviar, así como también los lácteos, alertaron sobre el impacto que tendrá este nuevo dólar, ya que utilizan el maíz como uno de los principales granos que integran la dieta balanceada de los animales.

Al respecto, en cuanto a los anuncios relativos al llamado el precio del maíz, Frederking declaró que “es puro relato, no lo hacen para ayudar al productor, lo hacen porque están secos de reservas y necesitan dólares. Si bien se beneficia el productor de maíz, al productor ganadero lo complican y mucho, la cría ganadera y de cerdo va a tener grandes problemas que se terminarán aplicando a la cadena de valor".

"Massa dijo que no iba a aumentar el valor de maíz para que no pegue en los alimentos, pero al final lo terminó haciendo. Con la soja es distinto, ya que 92% se exporta. El consumo local del maíz es mucho más que ese porcentaje", manifestó.

Por su parte, Franco expresó su preocupación en la misma línea y remarcó la incertidumbre que genera. “Tengamos en cuenta que esta situación del maíz es hasta el 31 de agosto, nadie sabe qué pasará en septiembre. El productor ganadero va a comprar lo mínimo de maíz y va a esperar para tener alguna precisión más”, declaró.

La carne

En la edición del pasado sábado, Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín, recalcó a Democracia la gravedad de la situación. Anticipando que seguirán los aumentos en la cadena de valor, sobre todo en la carne por lo difícil y caro que resulta conseguir maíz.

"La cadena está muy afectada desde el criador hasta el feedlot ya que le aumentan los costos de los insumos, la energía, el combustible y los sueldos, pero lo único que no aumenta es la carne”, indicó.

"Recién ahora, esta semana, empezó a aumentar la invernada, lo que se conoce como ternero liviano de 180 a 200 kilos. Si no recuperamos el precio, este negocio será inviable.

Nadie podrá invertir para seguir con la cría ganadera", recalcó.

Subas

El precio de la tonelada de maíz ya subió 25% desde que se implementó la medida del “dólar maíz”, mediante la cual el Gobierno podría recaudar unos 2000 millones de dólares hasta el 31 de agosto, si se toman en cuenta todos los otros productos incluidos en el dólar agro de $340.