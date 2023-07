Castillo: “Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas”

Si bien su activismo en los partidos de izquierda de la Argentina coincide con los orígenes de la democracia (empezó su militancia en el MAS en 1983), el surgimiento de Christian Castillo como referente visible de ese sector político es más cercano. En 1988, fundó el Partido Socialista de los Trabajadores, pero recién en 2013 asumiría un cargo electivo: diputado de la provincia de Buenos Aires por la coalición Frente de Izquierda, la misma que integra ahora como primer precandidato a diputado nacional (lista Unidad).

Sociólogo de la UBA, estuvo en nuestra ciudad sumándose a la campaña de los candidatos locales de su espacio y conversó con TeleJunín sobre su propuesta electoral y quiénes la representan.

- ¿Qué análisis hace el Frente de Izquierda sobre los males que hoy afectan al país?

- Massa, Larreta, Bullrich y Milei comparten un modelo del país basado en el extractivismo para juntar dólares para pagarle al FMI con bajos salarios, trabajo precario y un poquito de contención social. Ese es el esquema de país que tienen para los próximos años. Argentina tiene vencimientos impagables de deuda que a partir de 2025 son de vez más de 20.000 millones de dólares entre FMI y acreedores privados y así no hay país que aguante. Y el corolario de esto son los bajos salarios, bajas jubilaciones, la situación cada vez más difícil de la precarización laboral generalizada para la juventud, los trabajadores sin derechos.

- ¿Y qué propuesta central tiene el Frente de Izquierda para enfrentar esta situación?

- El frente de izquierda plantea que hay que revertir esto. Recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri y Alberto Fernández en cuanto a salarios y jubilaciones, dar derechos a quienes no lo tienen… Uno escucha la campaña y dicen “reforma laboral”, e implica que si tenés aguinaldo no te lo van a pagar más; si tenés vacaciones pagas, te las van a sacar y a los que hoy ya no tienen esto, no es dárselos, sino precarización laboral generalizada. Nosotros nos oponemos a esto y proponemos reducir la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario, sin flexibilización laboral para crear un millón doscientos mil nuevos puestos de trabajo y aplicar esta medida sobre las doce mil principales empresas de este país.

- ¿Es sostenible hoy una rebaja de la jornada laboral, en términos económicos?

- Es una adecuación a las nuevas condiciones de productividad. La jornada laboral en Argentina se estableció en 1929: hace casi cien años. La productividad del trabajo tuvo un aumento muy grande desde entonces, gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos, pero esto no ha redundado en que el laburante esté mejor, en que tenga más tiempo libre para estar con la familia, para esparcimiento, para ir a la facultad, para poder estudiar, sino al revés. Hoy la jornada laboral se ha extendido porque el salario no alcanza. Reducirla a 6 horas permitiría crear un millón de puestos de trabajo con derechos, porque eso es lo que hay que discutir. Acá se ha generalizado el fraude laboral y sobre todo en la juventud, que no sabe lo que es un aguinaldo y si se enferma no cobra. O sea: derechos laborales que se habían conquistado durante un siglo de lucha, fueron barridos.

- Es sabido que una postura así no sería aceptada por los organismos financieros internacionales…

- Nuestro planteo, obviamente, es enfrentar al FMI. Seguir sometidos, como hasta ahora, no nos ha traído nada bueno. Hemos duplicado la inflación desde el acuerdo con el FMI y las últimas medidas del gobierno son una devaluación encubierta que van a impactar en la inflación y, por ende, van a continuar este camino sin salida, de salarios y jubilaciones que pierden todavía más.

- ¿Cómo explica el surgimiento de Javier Milei?

- Con el desencanto que hay con la dirigencia política por dos gobiernos que han sido muy malos, aparecen algunos que desean vender humo como Milei y quieren meternos cualquier cosa. Pero Milei es un gatito mimoso del poder económico, de esos cuatro vivos a los que hacía referencia recién. Nos habla de los gerentes, de casta política, pero no de los dueños del circo. Y acá el problema son los dueños del circo, que se quedan con todo.

- ¿Quiénes son los candidatos de su espacio?

- Acompaño como precandidato a primer diputado nacional en la lista que va en la fórmula presidencial Myriam Bregman y Nicolás del Caño; a gobernador Rubén “Pollo” Sobrero, dirigente sindical combativo, junto con una compañera docente, Nathalia González Seligra, y, acá en Junín, María Fernanda Urcola es nuestra candidata intendenta; Carmen Arias, nuestra candidata primera concejala. Luciano Ruggero, nuestro candidato a primer diputado provincial por la Cuarta Sección.

- ¿Cómo está hoy la izquierda a nivel nacional?

- Los electores saben que decimos es lo que hacemos. Mientras somos diputados cobramos como docentes, no nos enriquecemos personalmente, no somos parte de ninguna casta. Una banca es para nosotros un puesto de lucha. En el Congreso hacemos lo mismo que decimos en las calles y por eso hemos logrado en la última elección una representación muy importante, con un millón 280 mil votos, 4 diputados nacionales, dos por la provincia de Buenos Aires, presencia en varios concejos deliberantes, en la legislatura provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Así que queremos incrementar también esa presencia parlamentaria, que va a ser un lugar de apoyo a quienes salen a pelear por sus reivindicaciones.