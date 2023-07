Renovar el contrato de alquiler en Junín cuesta hasta un 150 por ciento más caro

La ley de alquileres vigente provocó más daños que beneficios en el mercado inmobiliario en Junín. De hecho, muchos propietarios optaron por colocar el cartel de venta y sacar los inmuebles del alquiler, situación que redujo notablemente la oferta de propiedades disponibles y generó más de un dolor de cabeza a aquel que busca una vivienda para alquilar.

En este contexto de crecientes dificultades para ambas partes de la cadena, muchos dueños optaron por acordar directamente con el inquilino aumentos cada seis meses, para sostener así una renta más real y segura contra la inflación.

Las inmobiliarias proponen retornar el sistema de acuerdo entre las partes por dos años y permitir la libertad contractual para definir plazos y formatos de actualización de los precios.

Costo de alquiler en Junín aumentó entre 120 y 150%

El martillero Hernán Pietrobón, de Pietrobón y Asociados, afirmó a Democracia: "En Junín están pidiendo entre 120 y 150% de aumento anual en los contratos, superando así lo establecido en el índice que publica el Banco Central". Y agregó: "Actualmente son más las viviendas que se dejan de alquilar, que las que ingresan. Los propietarios las sacan de alquiler, las quieren vender o esperar a que salga una reforma de la ley.

También se suelen hacer prórrogas de contratos que se vencen, para esperar la reforma, que será tratada en agosto. Por lo bajo, algunos propietarios han arreglado con los inquilinos, pero se trata de casos excepcionales, donde hay voluntad de las dos partes; el inquilino a veces cede para que le renueven el contrato".

Altos costo de alquiler es transferido a inquilinos

La ley de alquileres establece que, ante un nuevo contrato, se debe abonar el 4% del valor total, es decir que se multiplica el primer mes por 36 y de allí surge el precio a pagar. Si bien -según señaló el corredor y martillero público Luciano Di Flavio- se puede abonar en dos o tres cuotas, al igual que el depósito que se paga a la hora de firmar el contrato, la suma no deja de ser una complicación.

Es decir, que un vecino que decida alquilar deberá disponer del valor de tres meses del monto del alquiler, en promedio. Además, no hay que olvidarse de los costos de certificación de firmas a cargo del inquilino y el pago del impuesto de sellos, que es compartido entre propietario e inquilino. Con respecto a la situación actual, Di Flavio agregó que hay "pocos ingresos, casi no hay casas y también escasean los departamentos en la zona cercana a las universidades. En esos casos tenemos una lista de espera. Hay disponible, pero en otras zonas”.

La Ley del Alquileres “desalienta la inversión” en Junín

La Ley 27.551 entró en vigencia el 30 de junio de 2020, y se basó en dos grandes cambios introducidos por la normativa: la extensión a tres años (eran dos anteriormente) de la duración de los contratos y el modo de convalidación de los ajustes, que se realiza una vez al año y a través de un índice que da a conocer el Banco Central contemplando la evolución de los salarios y la inflación.

Muy duro contra la ley de alquileres, Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Junín, afirmó a TeleJunín que “este primero de julio se vencieron los primeros contratos de esa ley, vigente a partir de junio de 2020. Y respondo la pregunta con lo que dijimos en principio y sostuvimos todo este tiempo: que fue mal promulgada, en un momento inadecuado, con una alta inflación, con una economía descendente y con una intromisión muy grande del Estado sobre los contratos entre particulares. Esto automáticamente desalienta la inversión y desalienta la posibilidad de entregar nuevos inmuebles al mercado de la locación”.

“Desde el sector inmobiliario proponemos en forma urgente dos cosas. No hay que hacer mucho más. No derogar totalmente esta ley, porque si se deroga debe volverse a la vieja reglamentación por el Código Civil y Comercial y sería más complejo (aunque podría ser una opción), pero a mí me parece que con reducir el período de locación de 36 a 24 meses (como era antes) y dejar el pacto entre las partes del índice ajustable semestralmente (como se ajusta en toda la economía) ya estaría”, resumió Di Palma.

Suba interanual del 110% en alquileres

Los inquilinos que en el mes de agosto deban enfrentar el ajuste anual establecido en la Ley de Alquileres se encontrarán con una suba interanual de hasta el 110%, el máximo registrado desde que rige la normativa y, sobre todo, el más alto de las últimas décadas.

En los últimos días el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el nuevo Índice de Contratos de Locación para el mes de agosto, que supera el 100%, como viene ocurriendo desde junio. De esta manera, por ejemplo, un inquilino que paga $50.000 mensuales por un departamento, pasará a abonar cerca de $105.000, mientras que aquellas propiedades por las que se paga un alquiler de 80.000, empezarán a abonar $168.000, es decir, más del doble.

Los incrementos establecidos a raíz de este índice que contempla la ley, cabe señalar, superan ampliamente en la mayoría de los casos a los incrementos salariales, por lo que muchos inquilinos se ven imposibilitados de pagar el nuevo valor.

La Ley de Alquileres está en la mira del poder político. Hay dos dictámenes en pugna en el Congreso, pero el debate está trabado y no hay acuerdo. Después de las Primarias del 13 de agosto, sin embargo, podría haber avances. Por lo pronto, no habrá una nueva ley. La intención es modificar la actual y cambiarle los puntos que peor resultado han tenido.