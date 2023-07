“Viene el momento de potenciar a Junín en materia de desarrollo industrial”, dijo LLovet

Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social del Municipio, dio una entrevista por TeleJunín con motivo de la presentación de una nueva fase del programa “La Muni en tu barrio” –que acerca la administración comunal a los vecinos- pero, previsiblemente, la charla derivó en la cuestión electoral y las aspiraciones a la reelección del intendente Petrecca.

“Pablo ha demostrado con un montón, un sinnúmero de acciones, de obras y de cuestiones que resolvió en la ciudad que hacen que hoy podamos decir, ‘vamos por otra gestión’”, afirmó el exconcejal de Juntos por el cambio que asumió en Desarrollo Social en diciembre de 2021.

- ¿En qué consiste “La Muni en tu barrio”?

- Acercar el Estado, el municipio al barrio. Vamos con las áreas de gestión del Gobierno de Junín a distintos puntos de la ciudad. Los vecinos pueden hacer diferentes trámites que habitualmente les exige acercarse a diferentes oficinas: como la tarjeta SUBE, vacunación, Defensa al consumidor, Empleo, Ambiente. La semana pasada sumamos Zoonosis y ahora Castración. Es un muy lindo programa que nace el año pasado pero este año lo venimos mejorando.

- ¿Cuándo empezaron con esta propuesta?

- El año pasado, pero por ahí los vecinos no se enteraban. Ahora lo que hacemos es ir un par de días antes al barrio, recorremos un poco, llevamos unos folletos, invitamos para que los vecinos se enteren y puedan aprovechar cuando el programa está. La semana pasada estuvimos en Los Almendros, después en Almirante Brown.

- ¿Y cómo deciden la ubicación de cada lugar?

- Vamos trabajando con las sociedades de fomento. Y buscamos lugares estratégicos. La vez anterior trabajamos con Los Almendros y La Merced, por eso lo hicimos en Benito de Miguel y Lonegro, coordinamos los recursos para los dos barrios. Después lo hicimos en la plaza Naldo Lombardi, que está en Almirante Brown y cerca del San Martín: también dos barrios. Buscamos lugares en los que haya muchos vecinos que lo puedan aprovechar.

- ¿Se trata solamente de trámites administrativos?

- Le sumamos –generalmente- “El Mercado en Tu Barrio”, que es otro programa de la municipalidad donde se ofrecen artículos de productores juninenses a precios económicos. Es un buen combo para acercar estos beneficios. También tiene el plus -que nos ha pedido Pablo, el intendente- y es que los funcionarios –aunque no siempre podemos ir todos- también estemos para tener cercanía con el vecino, poder dar respuestas. También va la gente de Seguridad, de Ambiente, con sus diferentes programas; de la Oficina de Empleo va Sergio Pérez Volpin (titular del área) con la capacitación para armar currículums…

- Cualquiera podría decir “están en campaña” …

- No, no estamos haciendo campaña. Esto empezó en octubre del año pasado y yo personalmente trato de recorrer mucho la ciudad todo el año más que nada por esta motivación que tengo de no ser funcionario de escritorio y acercarme más a los vecinos. Claro que no puedo estar en todos lados por una cuestión física de tiempo, pero está bueno esto de acercarse.

- ¿Qué preguntas les hacen los vecinos en general?

- Yo estoy en la Secretaría de Desarrollo Social, un área muy sensible. Pero tengo conocimiento de todas las áreas del municipio. Siempre he estado involucrado. No digo que sé todos los temas, pero sí puedo asesorar al vecino y si no sé del tema específico, voy a consultar a algún secretario y enseguida vamos a volver con una respuesta. Las consultas son variadas. Obviamente que siempre tienen que ver por ahí más con lo social por mi rol, pero todo lo que tenga que ver con el municipio, ahí estamos para dar respuesta.

- ¿Puede ser que se note mucho hartazgo y descontento en la gente pese a ser un año electoral?

- Sí, es un año complejo porque hay un montón de problemas económicos y sociales y el vecino dice “están haciendo campañas y no están solucionando los problemas”. Nosotros tenemos un plus al ser oficialismo: seguimos trabajando, gestionando, generando programas, acciones. Distinto es para el opositor, porque se nota que llega a hacer campaña política. Nosotros si bien hacemos campaña porque queremos seguir siendo gobierno, lo hacemos desde el lugar de mostrar y hacer porque las obras y los programas se desarrollan durante todo el año. Así que para mí siempre es más fácil porque uno está en gestión.

También es verdad que al ser gobierno te dicen “me pasa esto, esto y esto: solucionámelo”. Lógicamente estamos para eso incluso con cuestiones a las que no podemos dar respuesta como la inflación, pero sí tenemos que dar una mano para el que lo necesita porque nosotros somos los que estamos acá y los vecinos son juninenses.

- Y el municipio tiene que pararse desde otro lado, aún en campaña…

- Lo fundamental es seguir trabajando y mostrando acciones. Hoy, por ejemplo, lo del Municipio en tu Barrio, un programa que –como dije- ya venimos haciendo y después –lógicamente- uno en algún momento del día también sale a hacer cuestiones de campaña como por ejemplo ir a charlar con un vecino para que nos siga eligiendo, para mostrarle lo que hicimos y lo que queremos hacer, obvio. Pero cuando uno gestiona no nos pueden decir “vienen ahora por la campaña”. No, nosotros venimos todo el año, estamos todo el año.

- ¿Qué opina de las declaraciones que hacen desde la interna, desde Juntos por el Cambio? Concretamente, de Luis Chami que estuvo en la gestión hace muy poco.

- En eso soy respetuoso del que opina distinto y de la democracia. O sea, él se presenta, tiene su visión de la ciudad y muestra lo que quiere hacer. Nosotros tenemos mucho para mostrar, inclusive en cuestiones que él o que la oposición pueda criticar. Nosotros tenemos hechos concretos, así que en ese sentido estamos tranquilos.

- También –como mencionó- el municipio está en un país de contexto económico difícil.

- Obviamente que la situación económica la sufre el vecino y también el municipio porque ingresan menos recursos fiscales que nos permitan hacer las obras que hacen falta. Pero, aun así, la verdad que tenemos muchísimo para mostrar y también tenemos para mostrar lo que queremos, lo que falta. Obviamente que una ciudad que no tenía transporte público, en la que no se podía conectar gas, que no tenía cloacas, que no tenía agua, no era una ciudad preparada para recibir empresas. Hoy, sí lo es. Por eso vamos por una nueva gestión con este convenio que hizo Pablo hace poquito con la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) que va a permitir potenciar más a Junín, incentivar a que vengan más empresas y hacer un nuevo parque industrial para que se radiquen, además de hacer un predio para que maniobren los camiones en ese espacio y no entren en la ciudad. La verdad que viene el momento de potenciar a Junín en ese sentido.