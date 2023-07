“La UCR debe analizar por qué no tiene candidatos a gobernador o presidente”

“¿Resignar? La palabra es... Y, puede ser... En definitiva, es lo que nos tocó”, admite José Molinari, quien hasta antes del cierre de listas del 26 de junio se presentaba como uno de los aspirantes a la intendencia de Junín por la Unión Cívica Radical.

El empresario, quien preside la Cámara Pyme del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Capynoba) brindó una entrevista a TeleJunín en la que explicó cómo fue el desarrollo de las negociaciones que, finalmente, dejaron a la UCR sin aspirantes al Ejecutivo municipal. Pero, a la vez, se mostró indignado por la situación partidaria a nivel nacional disparada con la caída de la candidatura a presidente de Facundo Manes (con el que estaba enrolado).

“Creemos que el partido debe hacer un análisis de lo que nos pasó. No puede ser que no haya ningún candidato radical, no solamente a la intendencia de Junín, sino a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la presidencia de la Nación. Entonces creo que tenemos que hacer una evaluación puertas adentro de qué pasó y cómo seguimos y cómo mejorar esta situación”, expresó Molinari antes de admitir un impacto emocional por la situación.

“Acabamos de cumplir 132 años hace unos días y nos duele de alguna manera. ¡Claro que nos duele! Pero también nos genera un gran compromiso para pensar hacia el futuro”, admitió y enseguida puso la mirada en el futuro.

“El objetivo es seguir para adelante, seguir trabajando, colaborando. De hecho, ya estoy haciéndolo en el área que me compete, la productiva, con Miguel Fernández, el intendente de Trenque Lauquen, que tiene una gestión muy buena y es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Néstor Grindetti, por la línea de Patricia Bullrich. Miguel me lo pidió y me lo pidió Valentín Miranda”, resaltó.

Conocedor del paño a pesar de que este era su debut en una candidatura por un cargo público, Molinari admitió que el que su lista quedara afuera era una de las posibilidades. “Es parte de lo que sucede en la política, sin dudas. Hasta dos días antes de presentar la lista, todavía estábamos, parecía que estábamos, en carrera… Pero, bueno: la bajada de Facundo Manes de candidato a presidente de alguna manera nos termina perjudicando, porque después en las estructuras del radicalismo hubo un sector que hizo una alianza o un acuerdo con Patricia Bullrich y otro sector que hizo la suya con Horacio Rodríguez Larreta. Y en esos arreglos estructurales partidarios, a nosotros no nos tocó ser el candidato de ese acuerdo”.

Pero a pesar de ese sabor a decepción que le dejó este desenlace, Molinari se queda con datos que lo enorgullecen. “Esto no fue cuestión de votos ni de encuestas porque acá las encuestas son bastante disímiles, muchas muy operadas por conveniencia. Pero nosotros nos medimos personalmente -o sea, por nuestra cuenta- con mediciones presenciales de 400 a 500 casos, y que ni siquiera las publicábamos, porque era para saber nosotros cómo estábamos y, la verdad, estábamos muy bien, muy bien, de lo mejorcito”, se jactó.

“Nos posicionamos muy bien”

Molinari forma parte del Comité local de la UCR y, en su opinión, esta experiencia –aunque fallida- les sirve hacia adelante para ganar confianza, porque en los tres o cuatro meses que estuvieron subidos a la carrera electoral “nos posicionamos muy bien. Sí, por supuesto, nos faltaba conocimiento, pero eso se va logrando con el tiempo. Nos dieron muy bien los números así que todo lo otro que leo, que escucho, que dicen, no es así. Está claro que después era más que, no sé si obvio, pero sí lógico y respetable, que, si hiciste un acuerdo con Patricia Bullrich, los candidatos de Patricia Bullrich sean los que tengan prioridad. ¿Cómo lo resolvieron entre ellos? No lo sé. Pero bueno, le tocó a Luis (Chami) y, bueno, bienvenido sea para él”.

Al analizar el presente político y económico de la Argentina, Molinari mostró una mirada no exenta de optimismo. “La economía, si la destrabamos, en dos o tres años damos un vuelco importante. En pocos meses empezamos a ver que ya tomamos el rumbo hacia ese lado y en dos o tres años estamos económicamente bastante o mucho mejor que ahora” porque el problema “es más político que económico. Eso decía Facundo Manes y estoy totalmente de acuerdo: es un problema político más que económico porque tenemos todas las condiciones para salir y rápidamente”.

Economía y pacto político

La salida de esta contradicción de un país rico con situación de pobreza evidente se daría –dijo Molinari por TeleJunín- con un pacto político en serio” pero “lamentablemente los egos, el poder, nos lleva a que nunca nos podamos poner de acuerdo”.

Con un claro trasfondo de crítica a la dirigencia política, Molinari afirmó que “hay una mezquindad importante para que no se dé un cambio y podamos salir adelante. Pero de a poquito no va a quedar otra que ese pacto se consiga porque nos degradamos día a día, decaemos día a día, y la sociedad nos está exigiendo. Pasaron 40 años de democracia y tenemos una deuda grandísima, sobre todo con el tema de la economía de la Argentina”.

Para el empresario, dada la resolución política del problema, se daría por añadidura la económica, pero otras cuestiones como la educación, “como los valores que se han perdido, y mucho, va a llevar mucho más tiempo recuperarlo”.