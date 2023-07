“Somos la única opción real de crecimiento”, dijo Montanaro

El precandidato a intendente de Junín por el vecinalismo Juan Pablo Montanaro aseguró que es la opción “con propuestas realizables y ganas de gestionar”.

En tal sentido, resaltó que “ahora son todos buenos, escuchan a los vecinos, van a los barrios, brindan soluciones, se sacan fotos con una sonrisa, sin saber que al vecino ya no se lo engaña más”.

Y reafirmó que la gente dice “basta de política barata y políticos mediocres que solo quieren el bienestar de uno, y no el bienestar de todos. El 13 de agosto tenemos el poder de sacar a quien corresponda y apoyar a quien valga la pena, no llevemos adelante un voto-bronca, o un voto en blanco, eso no sirve. Hay que votar con conciencia y responsabilidad, ya que a quienes votemos en las PASO y, luego, en la Generales, nos gobernarán durante los próximos cuatro años de nuestra vida”.

Al ser consultado sobre cómo llevan su campaña electoral y cómo es el recibimiento de la gente, Montanaro contó: “Ya nos conocen, saben quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestras intenciones. El recibimiento que nos brindan siempre es cordial, cariñoso, respetuoso, con una sonrisa y eso nos alcanza y sobra, no vamos pidiendo el voto por la ciudad, solo vamos diciendo qué haríamos si llegamos a ser gobierno el 10 de diciembre, nada más”.

“Ganas de gestionar”

Por último, Montanaro recalcó que su espacio es “la única opción viable de crecimiento con propuestas realizables, ganas de gestionar, coraje, empatía, temperamento, humanidad, comprensión y respeto por cada uno de los ciudadanos. Confiamos en que la ciudadanía nos acompañará”.