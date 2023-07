Sofía afirmó que defenderán y ayudarán a los pueblos del distrito: “Son una prioridad”

“Me gusta mucho la vida del pueblo. La voy a defender y los voy a ayudar a gestionar. Porque Junín obviamente es Junín y sus pueblos. Esto es lo que nosotros ponemos como prioridad con Luis Chami: los pueblos del partido. Son cinco pueblos, además de La Agraria y Laplacette, que también lo integran. Vamos a escucharlos a todos. Hay que visitarlos para que cada uno de esos vecinos tenga derecho a contarnos sus necesidades, en qué les gustaría que los ayudemos para mejorar su calidad de vida”, afirmó por TeleJunín, ya lanzada a la campaña, María Guillermina Sofía, precandidata a Concejal por Juntos por el Cambio en el espacio que lidera Patricia Bullrich.

Con esta precandidatura, esta ama de casa de 44 años, madre de dos hijos, residente en Morse, tendrá su primera experiencia política en la lista del precandidato a intendente Luis Chami. “La verdad, fue una sorpresa que Luis se acordara de charlas que habíamos tenido en las que él me decía ‘alguna vez vamos a charlar’ y yo le decía ‘bueno… ¿sobre qué?”.

Su interrogante se le reveló poco tiempo atrás. Y este fin de semana fue presentada oficialmente junto con el equipo que acompañará a Chami -si resulta victorioso en las PASO y luego en las generales- y al resto de los precandidatos que con la lista 132 reúne a todos los precandidatos del ala bullrichista de Juntos por el Cambio a nivel local.

“Siempre estuve en comisiones. Siempre trabajando por mi pueblo. Yo soy de Morse y desde los 15 años que estoy en comisiones, así que van 29 años que trabajo por los vecinos. Estuve 12 años en la escuela, fui vicepresidenta del Club Atlanta de Morse y madrina de un comedor (que se llama “Poner el corazón”) y era medio mucho… se me juntaban todas estas actividades. Pero cuando Luis me llamó, no lo dudé porque estaba bastante empapada de las necesidades de los vecinos y le dije ‘gracias Luis por llamarme para seguir ayudando y -esta vez- a más vecinos”, expresó Sofía en un repaso de sus actividades previas a la candidatura.

Cuando la precandidata habla de “12 años en la escuela”, se refiere a los años que estuvo como presidenta de la Cooperadora de la Escuela Primaria de Morse, al tiempo que participaba en las comisiones de la Secundaria, del Jardín y se de-sempeñaba como catequista en la capilla local.

El respaldo de su comunidad

Ante la pregunta de cómo reaccionó su familia y su entorno al plantearles este nuevo desafío personal, Sofía contó en la entrevista por TeleJunín: “Me dijeron que sí, que lo hiciera. Y bueno… sobre todo allá que nos conocemos todos, fue impresionante la gente que se acercó a felicitarme y a decirme que nos iban a acompañar con el voto porque sabían….

Porque me han visto ayudar en la sociedad de fomento o en el grupo Cosecheros”, indicó esto último en relación a su colaboración con la realización de la Fiesta Provincial del Cosechero de la que Morse es su sede y este año –del 30 de septiembre al 2 de octubre- celebrará su edición número 25.

“También estuve en la comisión del jardín, en la de la secundaria, de la primaria… Entonces siempre uno ha estado trabajando, ayudando, gestionando para todos y cuando uno da, recibe esto”, agregó en referencia al apoyo de su comunidad a su postulación.

María Guillermina Sofía está anotada como sexta precandidata a concejal titular en la lista que encabeza Luis Chami, a quien, junto con el apoyo de sus vecinos, reitera -cada vez que tiene oportunidad- su agradecimiento a la confianza que le tuvo el exdirector de Seguridad y secretario General del Municipio. “Bueno, el apoyo recibido nos dice que vamos por el buen camino y ojalá podamos multiplicarlo y seguir ayudando a los vecinos con esta posibilidad que me dio Luis”, remarca.

En este punto de la entrevista, Sofía volvió sobre el que será el eje de su tarea como concejala, de resultar electa acompañando al Ejecutivo en manos de su jefe político. “Sí, la idea es trabajar mucho por los pueblos de Junín. De hecho, termino esta entrevista y salgo para un pueblo cercano. Vamos a visitar todos los pueblos del partido porque quiero interiorizarme en las necesidades de cada uno de los pueblos para poder acompañarlos, vamos a ir con un grupo de gente”, detalló.

Sofía también admitió que mantuvo un enfrentamiento con la delegada municipal de Morse. “Tuvimos nuestras diferencias, pero hoy vuelvo a tener diálogo”, expresó la candidata sin ahondar en los motivos concretos de esas diferencias.

Admiradora de Patricia Bullrich

Más allá de este episodio de tirantez, la precandidata se preocupó por aclarar que su opción, siempre, es por “el camino del diálogo. Es lo mejor y no cortarlo, claro. Creo que hablando la gente se entiende y nosotros en esta fuerza política, sobre todo con Luis y con el equipo, a lo que apuntamos es al diálogo. En eso él da cátedra: escuchar al vecino, preocuparse por el vecino… Es la bajada que nosotros tenemos y por eso en el equipo que formamos, que es un equipo muy fuerte, escuchamos a todos. Escuchar. Escuchar y acompañar. Yo, al día de hoy, llevo 316 pedidos y por eso pedí que me los hagan por escrito para que no queden en el olvido”, enfatizó Sofía.

Consultada por la figura de Patricia Bullrich, Sofía destacó que “tiene fuerza, tiene coraje, transmite seguridad. El sábado (de la semana anterior, durante su visita a Junín) tuve la posibilidad de estar muy cerca de ella y escucharla. Hace que si uno tenía la fuerte convicción de acompañarla, se multiplique. Realmente es digna de admiración. Es Luis y Patricia. Patricia y Luis”.