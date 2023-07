Capilla de Loreto: Por iniciativa de una vecina, se extendió la red de gas

Vecinos del barrio Loreto lograron tener el servicio de gas natural gracias a la gestión de una mujer, Pamela Rojas, que -acompañada por un grupo de colaboradores- pudo impulsar consorcios en diez manzanas.

Hace unos años, Pamela pensó en hacer algo para que su barrio tuviera gas natural mediante la extensión de la red. Es así que comenzó a hacer consultas a Gas Junín, a localizar a los vecinos de lotes vacíos y también a charlar con la gente que vivía en el barrio. Tuvo voluntad, constancia, mucha organización y la colaboración de la gente para que un sector del barrio, unas 11 manzanas, tuviera un servicio tan imprescindible en los tiempos que corren como es el gas natural.

En diálogo con TeleJunín, Pamela Rojas, Cledi Resoagli y Diego Sosa charlaron sobre lo logrado y lo que falta por hacer, ya que en un barrio tan grande hay otras necesidades como el cordón cuneta, el asfalto, dado que algunas calles cuando llueve se tornan intransitables.

Según lo expuesto por Pamela su idea era armar un proyecto para ver si podían contar con el gas, “que es tan importante”, afirmó. “Me puse en marcha para gestionar dentro de lo que yo sabía y podía. Desde Gas Junín hicieron el anteproyecto, que es lo que primero que debíamos tener, me lo dieron y dijeron: ‘Esta es la zona que se puede hacer. Si se desea, cada uno puede hacer un consorcio por manzana”.

“Traté de juntar a todos los vecinos y organizarnos para ver si efectivamente podía ser factible que tengamos todos gas. Fue muy positiva la respuesta, a la mayoría de los vecinos le interesó el tema”, recordó.

Al respecto, la vecina Cledi Resoagli señaló que la tarea fue difícil. “Los vecinos se hicieron cargo de una buena cantidad de metros. Lo teníamos que bancar nosotros”, dijo la mujer, haciendo referencia a metros de cañería de la red de gas que debieron costear. “Porque los proyectos anteriores se cayeron estuvimos 23 años sin gas. Ahora, gracias a Dios, estamos disfrutándolo pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque gestionar no es sencillo”, afirmó.

Pamela hizo referencia a que cuando a la hora de armar los consorcios para hacer las obras se dieron cuenta de que a algunos vecinos ni los conocían, incluso viviendo en la misma cuadra.

“Entonces – recordó- empecé a preguntar los nombres, había muchos lotes baldíos. Había que averiguar quiénes los tenían. De a poco, fui viendo de quiénes eran. Nosotros hicimos una reunión en la pileta de Pipo, donde se hizo la firma con el empresario que hizo la extensión de la red de gas”. “Había cuatro empresas para elegir y uno debía elegir una. Era muy complejo porque uno no puede tomar una decisión por sobre 120 personas”, acotó.

El logro

Respecto a que su gestión y constancia podría ser replicada en otros barrios, con iguales o distintas necesidades, Pamela dijo: “Es bueno que nuestra experiencia sirva para darle fuerza a vecinos de otros barrios para que también se involucren ante una necesidad. Nadie te va a decir: ¿Querés gas?, te lo damos, sin hacer nada. Yo me hice cargo de algo tan grande que realmente no tomé conciencia de la magnitud, recién ahora que se hizo y está todo cerrado me di cuenta del apoyo de los vecinos, porque no cualquiera confía en gente que no conoce”.

En cuanto al tiempo que demoró desde que surgió la idea y se logró la obra de gas, Pamela respondió que tomó un año y un mes. “La mayoría de los vecinos abonaron, aunque hubo gente que no formó parte del consorcio. Hay gente que le tomó mucho tiempo tener confianza, decir ‘sí, es seguro’, porque ya le había pasado que habían creído que se podía y después quedaba en la nada. También pasó con gente que no se pudo ubicar, y también se daban los casos en que nos decían: ‘No me vas a dejar a mí sin gas’, en caso de algunas manzanas que 7 u 8 querían pero el resto no”, explicó.

“Esto fue el sacrificio de todos los vecinos. Y puedo hacer una recomendación: que los consorcios no se hagan por metro de frente de la casa sino por propiedad, porque -si no- los de una esquina debían pagar el doble”, apuntó.

Al respecto, Cledi Resoagli dijo: “Nosotros tenemos las 11 manzanas con gas, pero había lugares que eran del Municipio y de eso también todos los vecinos nos hicimos cargo, porque consultamos para ver si querían sumarse y no hubo respuesta positiva. Todos los vecinos nos hicimos cargo de la red que pasa por ese lugar (Centro de Violencia de Género), para que otros vecinos pudieran acceder a la red”.

En ese punto, Diego Sosa acotó: “Ese trayecto de la red que no le correspondía pagar a la vecindad se hizo entre todos”.

Otros servicios

“Todos colaboramos para poder tener el gas y otras cosas, como luminaria y cordón cuneta”, aseguró Sosa, quien destacó la labor que lleva adelante Pamela Rojas. “A través de cartas, pedidos, reclamos, desde el 2017 que estoy haciendo cartas y juntando firmas – dijo Rojas-. Hice una lista y comenté a los vecinos para ver si les parecía adecuado el pedido. Ahora es mucho más transitable de lo que estaba, porque antes no podíamos andar, incluso en algunos se encajaba la ambulancia, el recolector de residuos y hasta patrulleros, y los últimos encajados fueron los de Obras Sanitarias”.

“Venían a arreglar las calles. Las máquinas del Municipio pasaban, pero sabemos que la solución no es tanto la máquina sino otra cosa. Están haciendo cordón cuneta. El proyecto que presenté incluía calles para poder salir, muchos lo hacían por arriba de la vereda. Me ha pasado tener que llevar a upa a mi hijo hasta alguna calle de asfalto para que me lleven a trabajar y al nene a la guardería. Esa era la única forma de salir. No entraba taxi, ni ambulancia ni nadie”, recordó la vecina.

Según lo expuesto, fue a base de reclamos, cartas al Municipio y firmas para acompañar los reclamos que se logró avanzar en algo.

“Juntamos 400 firmas. Solicitábamos cordón cuneta como algo urgente, de suma necesidad; también pedimos luminarias, ya que esta zona es muy oscura; en algunas cuadras hay luminarias LED, en otras no. Falta en Alberti, Suiza entre Alberti y Riobamba, Riobamba entre avenida Alvear y Ortega, Azcuénaga desde Chaco hasta avenida Alvear”, detalló

Otro de los reclamos vecinales es por la cartelería en las calles. “Hay mucha cartelería que, luego de que se hiciera el asfalto, no se cambiaron los sentidos, entonces todas las calles van para todos lados. Pedimos que se cambien los carteles porque realmente es muy peligroso, y para quienes no conocen el barrio más porque no saben para dónde salir”, comentó la vecina.

Características

Nombre: Capilla de Loreto

Superficie: unas 100 hectáreas.

Población: más de 5000 personas.

Sociedad de Fomento: Suipacha y Suiza.

Unidad sanitaria: no hay.

Otras instituciones: Escuela Secundaria N°12. Jardín de Infantes N°904. Complejo deportivo del Club Atlético Villa Belgrano.

Servicios: agua corriente, cloacas, alumbrado público, gas natural (parcial), asfalto y cordón cuneta

(parcial).

Reclamos: mejoras en el alumbrado público, más obras de cordón cuneta, mejorado de las calles.

Problemática vigente

1. Uno de los pedidos más insistentes a las autoridades municipales es el de mejorado y cordón cuneta en las arterias de tierra para que no se inunden.

2. Alumbrado público LED es otro de los reclamos. Hay calles que son oscuras y mejorarían mucho si se instalaran columnas con iluminación LED.

3. Cartelería en las calles. Faltan señales con el sentido de las calles en varias cuadras. Los vecinos piden que las coloquen como corresponde para impedir accidente.