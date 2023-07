Pide el campo un nuevo modelo productivo que aumente la producción y las exportaciones

Entidades, organizaciones y fundaciones ligadas al sector agropecuario presentaron, ayer, en el marco de la 135° Exposición Rural de Palermo, un documento en el cual se propone un "nuevo modelo productivo" con eje en la "agrobioindustria" y otros rubros "competitivos" para aumentar la producción y las exportaciones, y crear nuevos puestos de trabajo.

Según la visión de las 12 entidades que diseñaron el trabajo, entre las que se encuentran la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), CREA y demás instituciones, "los magros resultados del actual modelo de desarrollo conduce a realizar una profunda revisión de los fundamentos y causas que postergan el progreso de la Argentina".

En este sentido, el documento titulado "Agrobioindustria: Aportes para un país diferente" señala que "los desequilibrios macroeconómicos reflejan los desbalances que presenta la estructura productiva adoptada en el país desde mediados del siglo pasado la que, junto a sus regulaciones y rutinas de funcionamiento, resulta en una respuesta insuficiente a las demandas de los actores económicos".

A partir de este diagnóstico, el documento plantea a la agrobioindustria como "un componente clave para un modelo de desarrollo superador".

"Junto a un puñado de actividades dinámicas –como los servicios basados en conocimientos, las industrias culturales, las energías fósiles no convencionales y, entre otras, las primeras fases de la minería– la Agrobioindustria constituye el núcleo dinámico y genuinamente competitivo de la economía local", marca el documento, mientras que sostiene que "parte del resto de la estructura económica del país, en general, transita por andariveles separados en materia de competitividad, con una fuerte impronta del pasado y marcadas diferencias de productividad", a lo que sumó críticas respecto de los "sistemas de promoción vigentes".

Así, menciona que "la Agrobioindustria posee un alto potencial para liderar, en forma coordinada y concurrente con otras actividades dinámicas, un modelo de desarrollo superador al actual", de la mano de "programas económicos consistentes, equilibrios fiscales y monetarios", como también "una profunda revisión del sentido, nivel y eficacia del gasto público y de los regímenes promocionales" y "una reforma impositiva y laboral".

Aumento en la producción

Dadas estas transformaciones y de "eliminarse las limitaciones que generan las políticas públicas actuales", la producción de cereales y oleaginosas podría incrementarse en el transcurso de una década un 43% y superar los 185 millones de toneladas, mientras que la producción de carnes (aviar, bovina y porcina) crecería un 57% alcanzando los 9,4 millones de toneladas, destaca el documento.

A su vez, la producción de leche lo haría en un 32% llegando a los 15,3 millones de toneladas.

"Estas proyecciones tendrán un impacto significativo en las exportaciones y la creación de empleo: el complejo está en condiciones de generar exportaciones adicionales por 48,8 mil millones dólares y 1 millón de puestos de trabajo adicionales", finalizó el documento.

Los desafíos para Junín

Rosana Franco, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a Democracia: “Esta propuesta está elaborada en términos de macroeconomía, para ser un país desarrollado a través de la producción agropecuaria. El sector padece innumerables controles y regulaciones que a veces hacen imposible producir”.

Y amplió: “Tenemos un gran potencial en producción primaria, si esto se articulase con la industria, seguramente podríamos ser un gran país. En Junín hay pocas empresas que generan valor agregado a la producción primaria. Es un desafío a futuro. Se necesitan políticas activas e inteligentes para darle al campo el valor y el rol que cumple en este país”.

Rodrigo Esponda, productor agropecuario y concejal por la Coalición Cívica, afirmó a este diario: “Este documento realizado por las entidades habla del potencial que podría tener la agroindustria argentina si tuviéramos un país donde la burocracia fuese normal y donde el sistema tributario no estuviese permanentemente explotando al campo, impidiéndole el crecimiento, el desarrollo y el corrimiento de las barreras productivas, en la ganadería, lechería, economías regionales y agricultura”.

Y agregó: “Pedimos un país que fije reglas normales, que tenga previsibilidad para poder invertir y producir más; el potencial, la tecnología y el conocimiento están, falta que el gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre entienda que el campo es un aliado, que no es una caja para extraerle recursos, sino que es algo para acompañarlo y apoyarlo para que pueda explotarse al máximo, con sustentabilidad, para mejorar las exportaciones, que es lo que el país necesita”.

La siembra de trigo ya alcanzó al 92,2% del total

La siembra de trigo a nivel nacional ya alcanzó al 92,2% de los 6 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2023-2024, y el 71% de la superficie implantada registra una condición hídrica entre adecuada a óptima.

Rosana Franco, de FAA Filial Junín, afirmó: “La siembra de trigo finalizó en Junín y ya están creciendo algunos lotes y, los más tardíos, a punto de germinar. La última lluvia ayudó mucho y los fríos también contribuyen al buen desarrollo de los cultivos”.

Con respecto a las complicaciones por la situación financiera de los productores tras las pérdidas por la sequía, la dirigente federada admitió que “en algunos lotes se aplicó una menor cantidad de fertilizantes”. Y amplió: “La banca privada, las cooperativas y los acopios ayudaron a los productores financiando los insumos”.

CRA pide eliminar los Derechos de Exportación

“A medida que se acercan las PASO, los precandidatos a presidente adelantan algunas de sus propuestas. En particular, con respecto a los Derechos de Exportación (DEX) sobre los productos del campo, se escuchan posturas que, mayormente, promueven mantenerlos para el complejo soja, maíz y trigo. No hay precisión sobre otros granos, como sorgo, cebada y girasol. Tampoco sobre las carnes. En general, se sostiene que se eliminarán para los lácteos y para todas las economías regionales. No se dice nada de eliminar la brecha cambiaria de manera urgente y lograr que los reintegros a las exportaciones lleguen a los productores de las economías regionales, que sufren estos dos temas”, dijeron desde CRA, en un comunicado.