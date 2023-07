Procrear: se inscribieron 900 familias de Junín al sorteo de las 149 viviendas Procrear

En los dos primeros días desde que se abrió la inscripción al sorteo de las 149 viviendas, en Junín, en el contexto del Procrear, se anotaron 900 familias, según lo confirmó, en diálogo con Democracia, la diputada provincial por el massismo y precandidata a intendenta por Unión por la Patria, Valeria Arata.

Inscripciones para viviendas Procrear podrían seguir creciendo

“Participé de la presentación del sorteo, anteayer. Se hizo un sorteo con una escribana, a través de un Zoom, de distintos desarrollos urbanísticos que se hicieron en distintos lugares del país. La expectativa es alta, son 900 familias que ya se anotaron y seguramente el número irá creciendo”, afirmó la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.

La construcción de las 149 viviendas situadas en San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e Intendente Borchex avanza a buen ritmo.

“Para llegar a este momento es importante recordar que estas 149 viviendas que se construyen se realizan gracias a la gestión que, en su momento, realizó nuestro querido Mario Meoni. En principio, porque compró los terrenos cuando fue intendente y los cedió al Procrear. Y segundo porque cuando fue ministro de Transporte de la Nación gestionó esta obra con el Ministerio de Vivienda”, resaltó.

“Es una gran alegría llegar a esta instancia. Luego de ocho años de inacción en materia de viviendas de la actual gestión municipal, los juninenses vuelven a tener la posibilidad de acceder a una vivienda construida por el Estado”, punzó.

Viviendas será un eje de gestión en Junín

Con un ojo en las PASO, Arata anticipó: “Los equipos técnicos de nuestro espacio político están trabajando en diferentes políticas públicas para la construcción de viviendas y la generación de lotes por parte del municipio. La vivienda será un eje principal de nuestro gobierno municipal si los juninenses me eligen como intendenta”, prometió.

La línea de Desarrollos Urbanísticos Procrear II está destinada a brindar acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los predios impulsados por el Estado Nacional y ofrecidos por el Programa a lo largo de todo el país.

Financiamiento de viviendas Procrear

El financiamiento es a tasa cero y en pesos. De hecho, la actualización de las cuotas se realiza mediante el coeficiente Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con un aforo del 0,9%, y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con plazos de hasta 30 años.

El monto del financiamiento se determina de acuerdo al precio de la vivienda, la capacidad de pago de los/as solicitantes, y el segmento de ingresos. Al tratarse de un predio en ejecución, el valor de las viviendas será de referencia al momento de la inscripción. Este será actualizado mediante el coeficiente Casa Propia al iniciar el trámite de análisis de la carpeta crediticia (fecha que será notificada oportunamente).

Requisitos para aplicar a viviendas Procrear

-No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No contar con inmuebles a nombre del titular/cotitular.

-Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Contar con ingresos formales netos del grupo familiar entre 1 y 10 SMVM (cada tipología tendrá definido un precio, y por lo tanto un ingreso mínimo a partir del cual se puede acceder a esa tipología).

-Tener domicilio en alguna de las zonas habilitadas por código postal para acceder al Desarrollo Urbanístico.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

-No contar con antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

-Se podrá sumar solo un cotitular, acreditando vínculos: unión civil, unión de hecho o unión convivencial.

Para aplicar a una de las viviendas Procrear, las personas interesadas deben completar el formulario en: www.argentina.gob.ar/hábitat/procrear/desarrollosurbanisticos.