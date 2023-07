Comienza hoy la inscripción para acceder a las 149 viviendas que se construyen

Hoy, a las 15, se abre la inscripción para acceder a las 149 viviendas que el Estado nacional, a través del Procrear, construye en Junín.

Se trata de casas, dúplex de 69 metros cuadrados y dos dormitorios, cuya construcción está muy avanzada en un sector de la ciudad que abarca a las calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e Intendente Borchex y está dividido en dos sectores.

Vale recordar que la candidata a intendenta Valeria Arata (Unión por la Patria) realizó dicho anuncio días pasados, apuntando que ya se había puesto la fecha de apertura de la inscripción y se habían dado a conocer los requisitos.

La línea de Desarrollos Urbanísticos Procrear II está destinada a brindar acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los predios impulsados por el Estado nacional y ofrecidos por el Programa a lo largo de todo el país. Para aplicar a una de las viviendas Procrear, las personas interesadas deben completar el formulario en: www.argentina.gob.ar/hábitat/procrear/desarrollosurbanisticos.

Financiamiento de viviendas Procrear en Junín

La financiación es a tasa cero y en pesos. De hecho, la actualización de las cuotas se realiza mediante el coeficiente Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con un aforo del 0,9%, y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con plazos de hasta 30 años.

Requisitos para aplicar a las viviendas Procrear en Junín

-No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No contar con inmuebles a nombre del titular/cotitular.

-Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Contar con ingresos formales netos del grupo familiar entre 1 y 10 SMVM (cada tipología tendrá definido un precio y, por lo tanto, un ingreso mínimo a partir del cual se puede acceder a esa tipología).

-Tener domicilio en alguna de las zonas habilitadas por código postal para acceder al Desarrollo Urbanístico.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

-No contar con antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

-Se podrá sumar solo un cotitular, acreditando vínculos: unión civil, unión de hecho o unión convivencial.

Viviendas Procrear en Junín cifras