Ochoaizpuro: “Es el momento de hacer un aporte desde adentro”

El mes próximo se cumplirán dos años desde que Javier Ochoaizpuro renunciara como fiscal del Departamento Judicial de Junín. En ese rol, intervino en casos resonantes como el asesinato del niño Tomás Santillán y en la denuncia por enriquecimiento ilícito al exjefe comunal de Lincoln, Jorge Fernández. Docente universitario y con una trayectoria de casi tres décadas en el ámbito de la Justicia, entonces anunció que se dedicaría a la actividad privada. Fue lo que hizo hasta hace pocas semanas cuando fue convocado por la política.

Ahora es precandidato a concejal por Juntos por el Cambio, más específicamente por el ala que lidera la precandidata a presidente Patricia Bullrich. Pero, ¿Por qué este salto a la política ahora? Lo explicó en una entrevista que mantuvo con TeleJunín.

“Porque ahora lo puedo hacer al haber dejado mi rol en la Justicia. Antes era incompatible con la función. Siempre he sido crítico de un montón de decisiones y ahora que tenía la oportunidad, era el momento de hacer un aporte desde adentro para cambiar las cosas que se deben cambiar y que no se han hecho hasta ahora”, dijo el exfiscal.

Interpelado sobre a qué cosas se refería, Ochoaizpuro amagó con refugiarse en la generalidad de “hay un montón de temas para abordar”, pero luego fue al punto: “Hay un cronograma y una hoja de ruta y hay que asignar las prioridades. Justicia, educación, seguridad, fundamentalmente economía, son los temas más importantes desde lo local. Por ahí la educación y la economía tienen menos incidencia”.

Pero mostró su extenso conocimiento del ámbito judicial al declarar que “en Junín -como en otros departamentos judiciales- hay muchas vacancias y ausencias de designaciones, lo que repercute directamente en la administración de justicia y eso sí se puede gestionar y se puede forzar desde acá”, aseguró.

Sobre Bullrich y Grindetti

Ochoaizpuro, aunque es de público conocimiento, se preocupó de aclarar que es “mi primera experiencia política”, pero lo hizo con el afán de restarle fuerza al impacto que evidentemente le dejaron sus primeros actos de campaña, más concretamente la caminata con Bullrich y el precandidato a gobernador de su espacio, Néstor Grindetti, de días atrás.

“Es la primera vez que veo de cerca a un candidato a presidente - creo que es la futura presidente, sin ninguna duda- y me sorprendió la cantidad de gente que se le acercó. Lo que no me sorprendió después fue comprender por qué ese seguimiento de la gente: la naturalidad, la transparencia, la espontaneidad y la sensibilidad que tiene Patricia hace que la gente se acerque. Y creo que eso es lo que está reclamando la gente de los políticos: empatía y cercanía con la gente. Y eso ella lo hace naturalmente”, puntualizó.

También, Ochoaizpuro elogió las virtudes de Grindetti como candidato a gobernador de la Provincia. “Es muy importante porque conocen el territorio. Acá el tema para afrontar y encontrarle soluciones a los problemas rápidamente es conocer el territorio y qué mejor persona que haya tenido en vivo y en directo la posibilidad de solucionar esos problemas como Grindetti en Lanús, que ya ha trabajado y tiene resultados muy importantes en materia de seguridad, por ejemplo”.

“Una persona muy comprometida”

Consultado sobre el precandidato a intendente de Junín del bulrrichismo, Luis Chami, el exfiscal explicó de dónde surge su vocación de apoyarlo: “A Luis lo conocí en la función pública y conocí una persona comprometida y con mucha vocación de ayudar a la gente. Es una persona que siempre anduvo, que siempre caminó los barrios. Tiene un conocimiento del territorio como no tiene nadie, y lo hacía de manera incondicional. Ahora en campaña todos seguramente van a hacer lo mismo. Pero la gente sabe que Luis eso lo hacía con sinceridad y con compromiso. Ese fue el motivo por el cual acepté la propuesta de Luis”, detalló.

Aunque señala las carencias de la política, el ex fiscal también se reconoció como un crítico del ámbito en el que desarrolló su vida profesional: la Justicia. “Sí, desde adentro siempre fui muy crítico. Siempre estuve muy comprometido con la función que tenía en ese momento, como lo estoy ahora con mi ejercicio profesional y como lo estaré ejerciendo en el cargo de concejal, porque sin compromiso y sin vocación no se puede obtener un resultado genuino y bueno. Y me parece que desde adentro era el lugar donde se deberían hacer las críticas. Cuando advertí que ya no tenía ni ecos, ni ganas, ni fuerza para seguir tratando de modificar algunas cosas, fue que decidí dar un paso al costado”.

El cierre de la entrevista por TeleJunín, Ochoaizpuro lo destinó a hablar de la corrupción, tema con el que –más allá de análisis y lecturas sociopolíticas- él encontró una veta profesional. Lo contó así: “Este tema fue una de las formas que encontré para abrirme camino en la actividad privada a través de la capacitación, con posgrados. Por ejemplo, en ‘compliance’ (cumplimiento normativo), en anticorrupción, en conocimiento de lavado de activos, etc. Después de hacerlos tuve la oportunidad de dirigir uno acá en la Unnoba sobre este tema”.

Enseguida agregó que en Argentina “en primer lugar se intentó comprometer a las personas jurídicas privadas para combatir la corrupción y por eso salió la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. En el mundo del movimiento del ‘compliance’ está enfocado en eso, pero después se reconoció también que si no se comprometía al sector público era imposible combatir la corrupción… Pero es difícil: la ley está vigente y hace falta gente capacitada para poder combatirla. No es fácil, pero hay una vocación y un compromiso de hacerlo con un futuro, me parece, promisorio”.