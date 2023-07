Jorge Luis Clara: “Fui feliz en Sarmiento e Independiente”

Algunos datos con los que se lo puede reconocer fácilmente: nacido en Villa Talleres, emblema de la delantera de Independiente, sinónimo de buen fútbol, campeón de la Copa Intercontinental en Japón, retiro deportivo en el 94. Los datos aluden a la figura de Jorge Luis Clara, representante local en el fútbol de nuestro país.

Donde jugó, dejó una buena imagen. Por ejemplo, en Sarmiento, donde realizó más de 20 goles. Hoy, si bien se mantiene cerca de las canchas para ocasiones especiales, su presente lo encuentra abocado y dedicándose al plan B, su emprendimiento: su taxi.

“Empecé en Capital Federal: tenía 3 taxis, los vendí y me vine. Estuve viviendo 40 años allá. Ahora, me compré la licencia acá”, contó en diálogo con Democracia.

En tal sentido, profundizó: “Después de jugar, empecé a remarla: compré un remis y me dediqué a eso”.

“Me fui a los 16 años y volví hace 7 aproximadamente. Un día le dije a mi señora de volverme y pegamos la vuelta. Junín me gusta porque es tranquilo, manejo los horarios del laburo, me duermo una siesta si quiero, me llaman para comer un asado y puedo estar. Es otra vida, más tranquilo y no tengo locura como en Buenos Aires”, compartió sobre su regreso a la ciudad en la que nació y, donde hoy, elige vivir.

Análisis de carrera

Jorge Clara congrega décadas de fútbol en sus piernas, práctica que inició en su infancia y se extiende al día de hoy, cuando sigue jugando con futbolistas retirados para disfrutar del tiempo.

Acerca de lo que fue su trayectoria como futbolista profesional, se pueden reconocer tres momentos: cuando emigró de Junín persiguiendo su sueño siendo un adolescente, cuando alcanzó la plenitud y máxima felicidad, y cuando tuvo una lesión que lo cambió todo.

“El 83 en Sarmiento y el 84 en Independiente fueron lo mejor, en ambos clubes fui muy feliz”, reconoció. Tal afirmación se desprende de lo que supo ser su performance individual y los resultados colectivos alcanzados por los equipos, siendo en el equipo de Avellaneda donde más triunfó.

Sin embargo, al volver a Independiente, y pese a haber comenzado jugando la Copa Libertadores, se lesionó y cedió terreno ante un plantel que era muy competitivo. “La lesión hizo que, luego, me pinchara un poco”, criticó.

Pese a ello, el balance es positivo. Al respecto, expresó: “Estoy contento y no me arrepiento de nada. El fútbol me dio todo: me dio amigos, compañeros, con quienes tenemos un grupo que es `Los Reyes del 84´ y hablamos todos los días; y también algunos departamentos en Buenos Aires que tengo alquilados”.

Pese a los emprendimientos en paralelo, ya sea el alquiler o el remis que maneja, Jorge Clara jamás se calzó el buzo de DT. Sin embargo, transitando la sexta década de su vida, llegó el llamado. Al respecto, contó: “El otro día cumplió 102 años Independiente y me ofrecieron si quería trabajar o poner una escuelita de fútbol. Lo estoy estudiando. Estoy grande y pensándolo”.

Perspectiva sobre fútbol

Palabra autorizada del fútbol, siendo uno de los exjugadores de mayor renombre a nivel local, Clara abordó el caso del fútbol, como espacio de cambios, y en evolución constante, y brindó su mirada al respecto.

Respecto a la comparativa entre el fútbol de ayer, es decir, de décadas pasadas, y el de hoy, desarrolló: “Antes se jugaba más, mientras que, ahora, es más tirarla para arriba y correr. Hay muy pocos equipos que tienen un orden de juego”.

Y continuó: “El fútbol se emparejó para abajo, no para arriba. En mi época, jugaban dos equipos y sabías cuál iba a ganar (por lo general los grandes). Ahora cualquiera le hace partido a cualquiera”.

Como toda teoría que se sustenta de fundamentos, también compartió el porqué de la cuestión al señalar que, una causa, está relacionada con los potreros. “Ya no existen y eso influye: antes, agarrabas técnica para manejar la pelota y, ahora, ya no hay más chicos que salgan del campito”, señaló.

Precisamente, esto tiene que ver con la forma en que varios jugadores de aquella época, como Clara, Ricardo Bochini o René Houseman, fueron forjados: en un terreno baldío, para, años después, adentrarse en la disciplina y el entrenamiento de un club.

Acerca de esto último, justamente, Clara señaló: “Hoy, si un pibe de 10 años quiere jugar, va a una división de un club y arranca directamente en cancha de 11. Son pocas las escuelas de fútbol que hay”.

Y no solo hizo referencia a la técnica individual y dotes futbolísticos que se pueden ver dentro de un campo de juego, también abordó la esencia (y formas) del futbolista. “Se ve en la viveza y la picardía. En el campito te peleas con uno, con otro y eso te hacía madurar en el fútbol”, consideró.

En relación a esto, y para contrastar su teoría, ponderó a tan solo algunos equipos. “Está muy difícil elegir a alguno, pero sacás a River, Argentinos Juniors o Defensa y Justicia, y todos corren nomás”.

Asimismo, de los ya mencionados, se quedó con el conjunto Millonario que hoy dirige técnicamente Martín Demichelis. “Me gusta mucho por la forma. Es el mejor equipo: llegan todos, los delanteros tienen movimientos”, dijo.

A raíz de tal comentario, sobre el juego de algunos equipos de la Liga Profesional de Fútbol, al ser consultado por el equipo que supo representar a nivel nacional e internacional, es decir, Independiente, Clara opinó: “Me genera tristeza ver cómo está. Cuando estuvimos en esos años ganábamos todo y ahora no pueden entrar en una copa”.

“Eso es por malos manejos de los dirigentes: lo dejaron caer y les va a costar mucho levantarlo. Independiente es grande y tiene que estar arriba”, contextualizó.

Comentario de Sarmiento

Cuando promediaba tan solo 22 años, Clara, decidió volver a su ciudad natal para dejar su huella y escribir su propia historia en la tierra que lo vio crecer hasta la adolescencia.

“Me fui a los 16 de acá. Volví varios años después y tuve la posibilidad de hacer 22 goles en ese Sarmiento”, recordó y, volviendo a la comparativa de fútbol, expuso: “Ahora, si llegas a hacer 22 haces valer millones de dólares”.

No fue un momento sencillo el que le tocó a Clara en el Verde, ya que, todavía estaba latente, y la vara más alta que nunca, de la gesta alcanzada a inicios de década del 80.

Pese a ello, el contexto no fue una adversidad, sino, un desafío para poder convertirse en uno de los máximos referentes, y goleadores, de la divisional en aquellos años. “Atajaba Peratta, jugaban Lamolla, Polo, Ortiz y De la Llera; Piriz, Molina y Vicente; y arriba jugaban Eleuterio Montes y el Negro Herrero. Etchecopar era el técnico”, recordó.

Casi cuarenta años después, Clara, sigue ligado al Verde, desde el lugar que le toca: como hincha de fútbol y por ser el representante de nuestra ciudad.

“Cuando puedo lo voy a ver”, introdujo y abordó el plantel Verdolaga: “No hay un jugador que me sorprenda. (Sergio) Quiroga tiene buen pie, es buen jugador. El Licha es un jugador bárbaro, pero está grande”.

Propio por su naturaleza, también abordó el juego del conjunto dirigido técnicamente por Israel Damonte y expresó que “las veces que lo he visto fue muy defensivo: no llegan los volantes por afuera, los delanteros llegan muy pelados, se juega con mucho pelotazo. Es más cuidador de resultado”.

Pese a no verse representado por su paladar futbolístico, Clara resaltó el desarrollo en materia de infraestructura y lo que representa a nivel local el club al decir que “Sarmiento es un club bárbaro que progresó muchísimo. (Fernando) Chiófalo está haciendo las muy bien”.

“Sería muy bueno que pudiera competir internacionalmente. Le da movimiento a la ciudad y al club. Este año hizo muy buena campaña”, agregó.

Además de Sarmiento, hizo referencia al fútbol local, el cual viene convirtiéndose en una vidriera regional para varios jugadores locales que tienen el deseo de dar el salto en sus trayectorias individuales. Sobre el fútbol de la Liga Deportiva del Oeste comentó: “Sé que va primero Villa, Newbery tiene un buen equipo y también voy cuando hay algún partido importante”.