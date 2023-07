Espert: “¿Dónde están hoy las soluciones que Massa quiere dar si es presidente?”

El economista y precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert destacó, en una entrevista con TeleJunín Noticias, la incorporación de referentes liberales a Juntos por el Cambio, cargó duro contra el kirchnerismo y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al tiempo que criticó también la gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué expectativas hay para estas próximas PASO desde Juntos por el Cambio?

-Yo estoy muy feliz pensando en la gente, en la sociedad, en aquellos que tanto se esfuerzan para que los políticos podamos hacer política (porque los políticos vivimos de los impuestos que paga la gente) porque en esta elección tiene, por primera vez desde que apareció Juntos por el Cambio hace más de 10 años, a los liberales de manera institucional trabajando dentro. Y esto me parece una gran diferencia respecto a lo que el principal espacio de oposición le podía ofrecer a la sociedad con anterioridad a nuestra confluencia. Porque ahora, estando el liberalismo adentro de las mesas nacionales de JxC y con candidatos como mi caso: economista de profesión, productor agropecuario, trabajador, tenemos claro las cosas que hay que hacer en la Argentina para solucionar los problemas de la Argentina. Ahora sí se van a hacer los cambios que tiene que hacerse para que todo funcione bien para los argentinos.

- ¿Cuáles son esos cambios de los que habla y que hacen falta?

- Yo nací en el campo. Vivo del campo. Con mis hermanos tenemos una producción agropecuaria de granos, así que toda la problemática agropecuaria la tengo clarísima. No me tengo que andar disfrazando de gaucho para conocer los problemas del campo. Sufrimos las retenciones, la tasa de red vial, el inmobiliario rural, sufrimos todo lo que sufren los productores agropecuarios. Por eso creo que uno de esos cambios es terminar con las retenciones a las exportaciones; terminar con el cepo cambiario que es una retención a las exportaciones adicional a las retenciones explícitas; reducir el tamaño del Estado para que se paguen menos impuestos; un cambio en las normas para contratar trabajo; una reforma en la educación; una reforma en la seguridad…

- ¿Este es el núcleo de las propuestas que comparte con Larreta?

- Yo creo que Larreta y la lista que tiene la provincia de Buenos Aires es la única que puede garantizar que en un contexto de paz social se puedan hacer las reformas que Argentina tiene que hacer para que Argentina funcione bien para los argentinos. Y en la provincia de Buenos Aires se tiene que terminar esto de que los chicos tengan tantos pocos días de clase como los que tienen hoy. Se tiene que terminar con la inseguridad que hace que los bonaerenses vivamos aterrados tras las rejas. Esa es la sensación que tengo con esta lista de Larreta.

- ¿Cómo explica que el gobierno nacional dice que su candidato, Sergio Massa, va a solucionar los problemas en el próximo periodo y no lo hace ahora?

- Bueno, esta es la gran estafa electoral que significan Alberto Fernández y Sergio Massa para los argentinos. Una gran estafa porque luego del populismo explícito que tuvimos de la mano de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, dos veces presidenta, ahora ya con el populismo totalmente deteriorado y no pudiendo generar ninguna solución para los argentinos, aparece el populismo como estafa electoral disfrazado de Alberto Fernández, primero, y ahora (después) con Sergio Massa. Así que yo lo que le preguntaría a Massa es lo que todos se están preguntando, ¿no? ¿Dónde están las soluciones hoy de parte de Sergio Massa que nos promete solucionar todo a partir de que gane la presidencia?

- Desde algunos sectores políticos y empresarios se habla mucho de “miedo” a lo que vendrá, sobre todo si las próximas elecciones las gana la oposición ¿qué opina de esta visión?

- A mí me parece absolutamente improcedente hablar de miedo como lo está haciendo el kirchnerismo, particularmente (el gobernador Axel) Kicillof, que es el que más está hablando de que la oposición viene por todos los derechos que –dice él- ha generado el kirchnerismo. Pero yo me pregunto… ¿qué derecho de la educación tienen con Kicillof los chicos que hoy no tienen clases como consecuencia de los paros docentes o el exceso de feriados? ¿O como consecuencia de que muchas veces las clases se suspenden como consecuencia de que falta luz, falta gas, falta calefacción? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos a transitar con tranquilidad por las calles cuando viven aterrorizados, o tras las rejas como consecuencia de los delincuentes que se pavonean por las calles con toda tranquilidad?

- Es cierto que el gobierno nacional y el provincial en particular suelen reivindicar la “ampliación de derechos” en sus discursos…

- Yo creo que todo lo contrario a lo que dice el gobernador Kicillof. Hoy los bonaerenses no tienen derechos. Nosotros, desde Junto por el Cambio, y más con el liberalismo adentro, vamos a restituir el derecho a circular, el derecho a no tener miedo, el derecho a la educación, y el derecho a trabajar en paz, que hoy los bonaerenses han sido privados de la mano de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

- ¿Y por qué hay sectores empresarios que parecen suscribir a esa idea?

- A ver... La parte del empresariado que se acomoda a lo que hay, los empresarios prebendarios, aparte del capitalismo de amigos, corruptos en muchos casos, es el 1% de la clase empresaria argentina. Son todos estos monigotes que se ven aplaudiendo en primera fila cada vez que un presidente de cualquier signo da algún discurso. Ahora, el 99% son buenos empresarios que la luchan a diario como en la guerra, que tiene que sobrevivir como pueden, o que lamentablemente se funden a mano de este 1% de empresarios que tienen un enorme poder sobre las decisiones de política económica de cada gobierno.

- ¿Tiene alguna visita programada para la zona de Junín?

- Seguramente antes de las PASO del 13 de agosto vamos a andar por Junín y vamos a andar por Pergamino también acompañando a gente de mucho valor que tenemos en esa sección electoral para ofrecerles a los bonaerenses las soluciones que necesitan para volver a crecer.

"El futuro es liberal y ya comenzó"

Después de una larga trayectoria como consultor económico, escritor y columnista en distintos medios impresos y audiovisuales, en 2019 José Luis Espert da un decidido salto a la política. Aquél año fue candidato a Presidente junto a su compañero de fórmula Luis Rosales por el Frente Despertar. Durante los debates presidenciales pronunció su célebre frase: "Argentina tiene un gran futuro: ese futuro es liberal y ya comenzó", lo que define la pasión por su ideario. Entonces obtuvo poco menos de 1,5% de los votos.

Dos años después volvería a medirse en una elección pero esta vez como candidato a Diputado nacional ya con el sello partidario con que se lo identifica hoy: Avanza Libertad. Por su espacio lograron una banca de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires él y Carolina Píparo tras obtener 669.865 votos, 7,5% del total.

El 13 de mayo de este año oficializa el ingreso de Avanza Libertad a Juntos por el Cambio y un mes después suscribe al espacio de Horacio Rodríguez Larreta.