Santilli advirtió que “hay 800 mil nuevos pobres en la provincia de Buenos Aires”

A menos de un mes de las PASO 2023, el precandidato a gobernador bonaerense por Juntos Diego Santilli visitó la redacción de Democracia y participó del ciclo de entrevistas políticas Reporte Especial (TeleJunín), donde advirtió sobre el crecimiento de la pobreza, la inflación y la inseguridad y remarcó la necesidad de recuperar la educación como un modelo verdaderamente igualitario y de ampliación de derechos.

También salió al cruce del gobernador Axel Kicillof, a quien respondió: “El ajuste lo está haciendo este gobierno, que ha ajustado a los jubilados, al asalariado; es la primera vez en muchísimos años que el trabajador formal es pobre”.

¿Qué recoge de las recorridas y el diálogo con los bonaerenses?

-Cuando llegás a la provincia productiva, los temas de la producción, la carga fiscal que agobia, que asfixia, porque de cada 100 pesos que genera el productor, 69 se los lleva el Estado, es algo inaceptable. Y este gobierno ha contribuido fuertemente al aumento y a la creación de impuestos. Por otro lado, la inseguridad, que se extiende desde el conurbano, donde está instalada con mucha violencia. El 82 por ciento de los delitos suceden en 25 municipios, que son principalmente los conurbanos, gran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, pero ya empieza a avanzar y tarde o temprano llega. Y obviamente la inflación, la erosión del salario, la falta de trabajo formal son los temas centrales que tiene el bonaerense en la cabeza.

El Gobernador dijo en Junín que si gana Juntos viene un ajuste y menos derechos.

-Es lo curioso de esto, porque el ajuste lo está haciendo este gobierno, que ha ajustado a los jubilados, al asalariado; es la primera vez en muchísimos años que el trabajador formal es pobre, un 30% de los trabajadores formales son pobres. Kicillof habló de ‘derecha o derechos’, de qué derechos habla Kicillof, hay 800 mil nuevos pobres en la provincia de Buenos Aires, 5.600.000 pobres en 2019 contra 6.400.00 a diciembre del año pasado, faltan los indicadores que llegarán en septiembre. Inseguridad, que crece; educación, los chicos no aprenden en la escuela. De cada 100 chicos, solo 16 terminan en tiempo y forma la escuela secundaria; inflación de 6% en junio y un 503% de inflación acumulada durante este gobierno, estamos entre los cinco peores países del mundo en términos de inflación. La frase ‘derechos o derecha’ es un relato más, porque no pueden explicar el otro relato.

Nosotros con Pablo (Petrecca), que es un ejemplo de intendente en la Cuarta Sección, que marca un camino de gestión, tenemos que abordar la temática de la educación, los chicos tienen que aprender en la escuela, y la capacitación de los docentes es clave. Tenemos que enfrentar el delito, no puede ser que el que tenga miedo sea el ciudadano, el que tiene que tener miedo es el delincuente. Y nuestra política central va a ser generar trabajo, hay que sacarle el pie de la cabeza al sector privado, que se lo ve como un enemigo, cuando es el que genera empleo.

-Hoy en la Argentina se es pobre trabajando, una contradicción muy fuerte para un gobierno peronista.

-Coincido, es muy doloroso. Cuando escucho ‘derecha o derechos’, qué le dicen a los 800 mil nuevos pobres que tiene la Provincia, qué le dicen al jubilado que cobra la mínima y no llega a fin de mes; qué le dicen al que no tiene trabajo formal; al que la inseguridad le llevó el ser querido o lo poco que tenía ¿Por qué no se ponen a trabajar y a resolver los problemas? Obviamente no hay soluciones mágicas, lleva tiempo arreglar los problemas y enfrentar los dramas que vivimos, pero si hay un horizonte, si hay un norte, ese es el camino. Ya no tienen más excusas, se acabó el relato.

El trabajador no resiste más ajustes.

-El ajuste se los está haciendo el ministro de Economía (Sergio Massa), que está generando un 115% de inflación anual proyectada, el ajuste lo están viviendo los jubilados, que cobran una jubilación magra. Hay que cambiar gasto por inversión, cuando llegás a una guardia tiene que haber alguien que te atienda.

El diálogo y el consenso van a ser claves para salir de la crisis. Sin embargo, se imponen muchas veces discursos radicalizados.

-Sí, y no deja de ser paradójico que algunos titulen ‘halcones o palomas’. Cuando agarré la seguridad había tres bandas de narcotraficantes en la Ciudad de Buenos Aires, de tres nacionalidades distintas, y hoy las tres están presas, ¿sos paloma o sos halcón? Eso no significa que uno no tenga diálogo, lo que hay que tener es convicción, decisión política, firmeza y diálogo, porque para realizar las transformaciones necesitás leyes. Por ejemplo, una persona que va a robar con un arma, no puede salir al otro día, porque si llevó un arma es porque está dispuesta a matar. Todas esas cosas hay que terminarlas y eso significa diálogo.

En Junín hay tres cárceles y los presos tienen celulares.

-No va. Denme un país del mundo donde los presos tengan celulares; pasa solo en la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene una lógica, si alguien comete un delito, tiene una condena, esa condena es para que se reintegre a la sociedad y que pueda mirar hacia adelante, pero desde la cárcel, con el celular, algunos cometen más delitos. Lo mismo que en el trabajo, no se aguanta más la presión fiscal, los sectores productivos, que emprenden, que arriesgan, que sufrieron la peor sequía de los últimos 55 años y lo único que les hacen es sumarles más impuestos. Me comprometí a eliminar 500 tasas el día uno. En la provincia hay más de 1240 tasas, voy a eliminar 500, porque generan trabas y burocracia, trámites que no te permiten emprender. Intendentes de la calidad de Pablo (Petrecca), que hoy te dan la habilitación para que el emprendedor pueda empezar y después empieza a tributar los impuestos, es el ejemplo que tenemos que dar.

Estas tasas no explican el grueso de la recaudación.

-Exactamente, las tasas que estoy planteando eliminar representan el 0,4% del presupuesto. Qué dice el kirchnerismo, ‘y cómo van a hacer con esa plata del Estado’, bueno, va a haber menos estructuras políticas. Este gobernador aumentó un 81% las estructuras políticas, que significa más ministros, más subsecretarios, más directores. Cuando vos tenés menos, ese recurso lo aplicas en mejoras en rutas, más seguridad, más cámaras, más educación, ese es el camino, cambiar gasto por inversión.

¿Entregar netbooks es ampliar derechos?

-Ampliar derechos es que vayas a la escuela y aprendas, la educación es igualadora, por eso fue grande la Argentina. Ahora este gobernador no hace eso, solo 16 de cada 100 chicos terminan la escuela en tiempo y forma.

El kirchnerismo propugna ampliar derechos a través de la ampliación del Estado.

-No lo puede pagar más la sociedad. Lo que el Estado tiene que dar es salud, que cuando vayas a un hospital haya un médico, que hoy no pasa; que cuando estudias, aprendas y que cuando termines tengas igualdad de oportunidades; que cuando salgas a la calle no tengas miedo de que te maten, eso es igualar oportunidades, con un Estado eficiente, que te de agua, cloacas, como hace Pablo en Junín, que está avanzando con el gas, eso es ampliar derechos. Es importante construir escuelas, pero los chicos no aprenden con los ladrillos. Recuerdo cuando eran oposición y decían ‘con el asfalto no se come’. Gobernador, los chicos tienen que aprender en las escuelas, gobernador, hay más pobres, más inflación, inseguridad, eso no es ampliar derechos, eso es quitarles derechos. Y el derecho que se pierde es la libertad. Tu libertad es poder desenvolverte por lo que aprendiste y poder tener un trabajo mejor; poder ir de casa al trabajo sin tener miedo de que te pase algo.