"Tendría que haber elecciones todos los años", señaló Juan Pablo Montanaro

Juan Pablo Montanaro, quien será precandidato a intendente de Junín por el partido vecinalista Buenos Aires Primero, opinó que “tendría que haber elecciones todos los años así vemos a los políticos de turno prometer y estar cerca de la gente más seguido”.

Montanaro remarcó que “al vecino se lo subestima. Nosotros queremos brindarles soluciones verdaderas a todos sus problemas. Como dije en las elecciones del 2021, nuestro espacio vecinalista tiene como bandera política a todos los vecinos, no dependemos de un jefe político, o de un armado nacional, que eso juntamente nos beneficia para que nuestro líder político sea cada juninense y trabajar para ellos”.

“No necesitamos decir falsas promesas para que nos elijan, ya nos conocen, años trabajando desde lo social y presentando ideas y proyectos para hacer de un Junín, una ciudad pujante y no una ciudad chata que pasan los años y seguimos siempre igual, no hay cambios, no hay ambiciones, no se piensa un Junín como ciudad cabecera dentro de la provincia de Buenos Aires, nosotros si pensamos en grande y haremos que nuestra ciudad crezca en un corto plazo”, recalcó.

“Nosotros y cuando hablo de nosotros, hablo del equipo que me acompaña en esta elección, tenemos vocación de servicio, todos los que conformamos la lista y estamos dentro de este espacio, trabajamos por convicción, porque amamos Junín y queremos dejarles una ciudad mejor a nuestros hijos”, indicó el precandidato.

Por último el precandidato a intendente comentó que “si llegamos a ser gobierno, el 10 de diciembre vamos a cambiar el rumbo de todos los juninenses, en cuatro años de gestión tendremos más de 40 nuevas fábricas radicadas en nuestra ciudad donde generen más de 1000 puestos laborales, solucionaremos el tema de la inseguridad con mano firme, trabajando en conjunto con la policía, fiscales y jueces, asfaltaremos más de 100 cuadras, no existirá más la problemática animal, se creará un hospital veterinario, una secretaria de bienestar animal, le vamos a devolver el sueño de la casa propia a los jóvenes, acompañaremos sin descanso a las personas que sufren violencia de género y violencia laboral, entre otros proyectos que llevaremos adelante a partir del 10 de diciembre. Quiero dejar un mensaje con mucho respeto y humildad a todos los ciudadanos y hacer mucho hincapié que, a la hora de votar, pensemos en Junín, cortemos boleta, ningún Presidente, Gobernador o Diputado van hacer nada por nuestra ciudad, pero sí lo hará el intendente y su equipo de trabajo”.