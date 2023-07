Representantes del Municipio y FUPIS viajaron a Alemania para exponer sobre “Yo quiero, yo puedo”

Como parte de la premiación internacional al proyecto que promueve la inserción laboral de personas con discapacidad en Junín, denominado "Yo quiero Yo puedo", desde la Red de Innovación Local (RIL) se convocó al área de Personas con Discapacidad y la Fundación Familias Unidas por la Inclusión Social (FUPIS) para viajar hasta Berlín a participar de un festival mundial sobre innovación, del que participaron ONG y organismos estatales de Europa, África y América.

Las partes destacaron como muy positiva la experiencia e informaron sobre cómo continuará la etapa de implementación de este proyecto en lo inmediato.

Al respecto, Karina Sánchez, directora del área de Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, declaró: “Realizamos este viaje como parte del premio por haber sido seleccionados entre los proyectos ganadores, fuimos invitados junto a equipos de Perú y Colombia por parte de RIL para viajar hasta Berlín para una semana de relacionamiento e inspiración. En esa semana nos reunimos con diferentes organismos públicos en Alemania, empresas como BMW y otras fundaciones para presentarles nuestro proyecto, y también conocer qué es lo que ellos hacen en esta temática”.

“Fue una semana muy intensa con muchas reuniones diarias, con la jornada principal que fue el Festival de la Innovación donde tuvimos un panel en el que presentamos nuestros proyectos junto con RIL, y fue un evento en el que participaron más de 1000 personas, con la presencia de distintos organismos de Europa y América que también mostraron distintas iniciativas”, afirmó la funcionaria. Seguidamente, Sánchez indicó que “tuvimos una muy buena recepción en nuestro panel y después la gente se acercó mucho para brindarnos su apoyo, escuchar nuestro proyecto y fue una experiencia realmente muy productiva”.

En tanto, Claudio García, referente de la fundación FUPIS, dijo: “Nos trajimos un montón de aprendizajes de este viaje, de todas las cosas que vimos es que hay mucha interacción entre ONG y gobiernos de las distintas ciudades, hablamos con gente de Europa, Estados Unidos y de África que nos comentaron que las ONG cubren un poco lo que los organismos públicos u oficinas no terminan de abarcar, y realizaron sociedades con proyectos muy interesantes; fue un aprendizaje súper importante que nos sirve para seguir trabajando”.

Además, García mencionó que “podemos decir que este viaje sirvió como final de esta primera etapa, que abarcó la formulación del proyecto, la presentación y su validación y ahora continúa lo más importante que es la implementación del mismo, para lo cual tenemos previsto llamar al resto de las organizaciones y ONG que trabajan con personas con discapacidad, como también a empresas y otras oficinas del Municipio para volver a conformar la red de cambio”. También señaló que “la idea es volver a pensar el plan y trabajar coordinadamente en la implementación del mismo, porque lo que queremos es que haya un cambio que sea permanente para la ciudad de Junín, que las empresas trabajen con cultura inclusiva y que las personas con discapacidad estén preparadas para afrontar un trabajo”.

Finalmente, Karina Sánchez añadió que “los vamos a estar convocando a las redes de cambio porque esto recién comienza, ganar el proyecto no significó más que el punto de partida para ver que el mismo es sólido y viable. Este año estuvimos con algunas reuniones que no se van a suspender, sino que vamos a seguir trabajando para que haya más todavía, más allá de que sean más o menos masivas, más o menos personalizadas. Queremos ampliar también nuestro equipo de diseño para que el proyecto sea de la ciudad de Junín, que trascienda en el tiempo y para eso es necesario sumar más interesados para que esto no dependa de Claudio o Karina, del Municipio o de FUPIS”.