“Pese la inflación, se recuperaron los salarios”

Tras el acto realizado ayer en el Salón de la Democracia de la Unnoba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la diputada provincial y precandidata a intendente de Junín Valeria Arata brindaron una conferencia de prensa.

Consultado por este diario sobre la inflación y la inseguridad en el territorio bonaerense, Kicillof afirmó que “hay lugares del interior que hay pleno empleo donde me dicen que no hay un albañil o no se consiguen empresas para hacer obras. Cuando asumimos había 12 por ciento de desempleo y ahora estamos en la mitad con el 7 por ciento, pero está la cuestión del poder adquisitivo”.

Y agregó: “Hay un poco de temor por ahí de lo que se plantea en la televisión, de echar a todo el mundo y recortar empleo. Nos preguntaba una vecina si era en serio que iban a sacar la indemnización por despido. También se habla de cambios en la legislación laboral y ajustes”. También reconoció que “obviamente hay dificultades, y la cuestión de la inseguridad está siempre latente: las estadísticas del Ministerio Público Fiscal hablan de que bajó la incidencia del delito. Uno nunca está conforme pero hay que seguir trabajando. Hemos reemplazado patrulleros y recuperado salarios de la policía”.

Con la exgobernadora María Eugenia Vidal, “los trabajadores del Estado habían perdido un 20 por ciento en promedio del poder adquisitivo y hoy acabamos de cerrar una paritaria que, pese a la inflación, se recuperaron los salarios”, afirmó.

En el caso de las fuerzas de seguridad, “hemos equiparado los salarios con los de las fuerzas federales. Es una inversión muy grande. Con Vidal se perdieron 5 mil policías en la provincia de Buenos Aires y seguimos avanzando, pero falta y por eso nos volvemos a presentar en las elecciones”, subrayó.

“Vamos por más seguridad, más caminos rurales, más escuelas y todo lo que no se hizo en tanto tiempo. Vamos a seguir trabajando en una gestión que estuvo atravesada por dos años de pandemia”, concluyó.