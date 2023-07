En Junín, Kicillof apuntó a la oposición: “Están jugando a todo o nada, a dinamitar y restringir derechos”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró la Jornada por el Derecho a la Educación, en el Salón de la Democracia de la Unnoba, y defendió la “ampliación de derechos” que lleva a cabo su gestión, al tiempo que cuestionó las políticas neoliberales y el "vuelco regresivo" que propugna la oposición.

“Entrar a una universidad me trae una conexión con lo más básico que tiene una sociedad, que es la posibilidad de reflexionar. Por eso creo que son un acierto estas jornadas, donde podemos defender los derechos que defiende nuestro gobierno. Ordenar todo lo que estamos haciendo en la Provincia sobre la base de los derechos que estamos ampliando, que es lo central y lo que más nos representa, lo que queremos cuidar”, enfatizó el jefe de la Administración bonaerense.

"Están jugando a todo o nada, están jugando a dinamitar, a ajustar y restringir derechos básicos que creíamos que estaban consagrados”, subrayó Kicillof.

El jefe del Estado bonaerense estuvo acompañado por el rector de esta casa de altos estudios, Guillermo Tamarit; el titular de la cartera educativa provincial, Alberto Sileoni; y la diputada provincial y precandidata a intendente por Unión por la Patria, Valeria Arata.

Antes de la visita a Junín, el mandatario visitó Chacabuco, donde encabezó una entrega de escrituras en el marco del programa provincial “Mi escritura, mi casa”, visitó el CAPS "San Cayetano" y luego recorrió las instalaciones y la construcción del nuevo SUM que se realizará en el club Rivadavia a partir del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

“Explotó un club en Chacabuco y acá siento también que estamos en campaña. Una universidad es un lugar donde me siento cómodo y si hay otra situación donde me siento aún más cómodo, es en campaña”, arengó el funcionario, ante el aplauso de los presentes.

En otro orden, cuestionó las políticas neoliberales implementadas en los 80 en Inglaterra y en Norteamérica, con las políticas neoconservadoras de Margaret Thatcher y Ronald Reagan respectivamente, que encontraron un correlato en la Argentina durante el menemismo, en los 90. “Por suerte salió el sol con Néstor Kirchner”, expresó, y destacó también la figura de Hugo Chávez, en Venezuela, y de Lula en Brasil.

“Hay una especie de revival de las discusiones de los 90 y el neoliberalismo, para graficarlo, son los muertos vivos, aquellos que creen que la mejor política económica que nos ocurrió fue la de Domingo Cavallo. A nosotros, desde el campo popular, nos tiene que sonar inmediatamente una alerta, porque no es solo que estamos discutiendo si la educación tiene que ser pública, gratuita y universal, sino si hay o no derecho a la educación”, advirtió.

Y agregó: “Si hay una necesidad no hay un derecho, lo puede decir el ministro de la Corte de Justicia. Están diciendo que no son derechos cuestiones que, más allá de la ideología, figuran en la Constitución Nacional. Si cuestan caro, ya no son derechos y es populismo. Este es el discurso que anida detrás de eso. Atacan el sentir del pueblo, que entiende que ha conquistado determinados caminos, que los considera derechos”.

Kicillof: Discutir de nuevo insensateces es un retroceso muy grande

“Tener que discutir de nuevo insensateces, estupideces, como que el sistema educativo va a funcionar mejor si les damos un voucher a cada alumno y que crea que está pagando la educación, es un grado de retroceso muy grande, que tiene que encendernos una señal de alerta. Es un enorme desafío, tenemos que volver a discutir lo básico, no podemos dejarlo pasar, porque en algunos lugares se están emitiendo estos discursos”, consideró.

“Hay un sector que ha pegado un vuelco regresivo tan grande que tenemos que estar alertas. Están jugando a todo o nada, están jugando a dinamitar, a ajustar y restringir derechos básicos que creíamos que estaban consagrados”, subrayó.

Tamarit: “Democratizar la educación”

El primero en hablar fue el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, que abogó por una educación “inclusiva, con calidad”, y destacó, como testimonio de la educación pública, el premio para el cual fue nominada la Escuela Secundaria de la Unnoba. “El desafío es democratizar la educación universitaria, para que no lleguen siempre los mismos”, expresó la máxima autoridad universitaria.

Arata criticó al municipio

Por su parte, la diputada provincial y precandidata a intendente de Junín por Unión por la Patria, Valeria Arata, destacó: “El derecho al futuro es una asignatura que debemos tener todos en la agenda. Nuestro gobierno de la provincia de Buenos Aires ya invirtió más de 700 millones de pesos en obras en cuarenta escuelas”.

Y amplió, con tono de campaña: “Lamentablemente, vemos que la Provincia envía 2 millones de pesos por día del Fondo Educativa para infraestructura en las escuelas y jardines. Sin embargo, esa inversión no la vemos. En lo que va del año el municipio recibió más de 300 millones de pesos, pero no lo vemos plasmado en obras para las escuelas”.

El ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, envió un saludo a los distritos de la Cuarta Sección y destacó el premio de la escuela universitaria de Junín en materia de ecología.

Sileoni: “Hay derechos cuando hay Estado”

“Es una discusión más que electoral, podríamos decir civilizatoria. Hay sectores para los cuales el futuro no es un derecho, cuando el neoliberalismo piensa una sociedad, no piensa en una sociedad donde estén todos incluidos, es una sociedad sin trabajo. El neoliberalismo es un sistema que irradia indiferencia. Por eso, nos ponemos en la vereda de enfrente de ese modo de irradiar la vida”, planteó el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

Y agregó: “Se puede decir que hay derechos cuando hay financiamiento y cuando hay Estado. Para los que dicen ‘voy a dinamitar el Estado’, qué dinamitas, la escuela de Casa Huerta que acabamos de reinaugurar en Junín, que la había cerrado el vidalismo. Axel (Kicillof) dice qué necesitas, una parte de las netbooks, esta aula que acabamos de inaugurar, la Universidad y el campus en Ameghino. Si no son universales, no son derechos; si es para pocos no son derechos, son privilegios”.

“Quiero remarcar que las netbooks se las merecen los estudiantes, no hay que verlo como caridad, sino como un derecho; no es caridad, no es beneficencia, es justicia social. Porque si lo ven como caridad, no lo van a defender”, arengó.

“Aprendí la dignidad entregando netbooks, en otra época, Cristina (Kirchner, la vicepresidenta de la Nación) entregó 5 millones 400 mil netbooks, en el medio de la selva misionera, entregamos las primeras netbooks a la comunidad guaraní”, resaltó.