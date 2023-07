La seguridad y la economía ganan la agenda de los precandidatos a intendente

A menos de 40 días para las elecciones Primarias del 13 de agosto, los principales partidos políticos de Junín elaboran y difunden sus propuestas, que se centran en el problema de la inflación y la economía, la inseguridad y cómo resolver el déficit habitacional, entre otros puntos.

Fiorini: “Economía, seguridad y educación”

Juan Fiorini, precandidato a primer concejal por la lista que encabeza el intendente Pablo Petrecca afirmó a Democracia: “Esta campaña pasa por los temas que le preocupan a la gente, la economía, la seguridad y la educación. Y en lo local sumamos las obras que venimos haciendo, así que vamos a conversar sobre esos temas. Inauguramos el destacamento de ciber crimen, que es la primera de la provincia de Buenos Aires y lanzamos Ojos en Alerta, además de las cámaras de seguridad que vamos a seguir colocando en distintos puntos de la ciudad”.

Y ahondó: “Con respecto a las obras hay una agenda de obras que están avanzando y que se proyectan para los próximos meses, pensando en el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, lo que queremos hacia adelante es que Junín siga creciendo, pero ese crecimiento hay que acompañarlo, por eso estamos trabajando con la Agencia de Desarrollo y con las 40 instituciones rumbo al Junín del Bicentenario”.

Con el foco en la prevención del delito, funcionarios del municipio mantuvieron un encuentro con comerciantes de Alem, para interiorizarlos sobre el funcionamiento del programa “Ojos en Alerta”.

El viernes pasado, a su vez, fue presentada en sociedad la oficina local de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, que funcionará en las dependencias del Destacamento Policial de Villa del Parque. El intendente Pablo Petrecca encabezó el acto junto a Ariel Ferreyra, titular de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. También participaron autoridades judiciales, policiales y fomentistas.

Petrecca indicó que "claramente, la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los argentinos, el avance del delito que se da en la provincia de Buenos Aires tiene muchas causas, sin dudas. Hoy vemos que los presos hacen inteligencia desde las cárceles y esta dependencia que estamos poniendo en marcha sirve para erradicar esto, pero además necesitamos un gobierno provincial con más control en las cárceles, un seguimiento de aquellos que recuperan la libertad, de hecho, en Junín se producen 150 liberaciones por mes y tenemos un Patronato de Liberados que no funciona, que no brinda información ni seguimiento de estas personas".

Chami: “Están haciendo peligrar la vida de los vecinos”

Por su parte, Luis Chami, precandidato a jefe comunal por la línea de Patricia Bullrich, afirmó en diálogo con este diario: “El eje principal, la problemática que hay en toda la ciudad es la seguridad, desde que me fui, como todos saben, no le encuentran el agujero al mate. Y están haciendo peligrar la vida de los vecinos. El secretario de Seguridad que voy a tener va a ser una sorpresa, como fue el primer precandidato a concejal (el exfiscal Javier Ochoaizpuro). Estamos trabajando para reconstruir el sistema de seguridad, volver a poner a Junín entre las mejores ciudades, para recuperar la tranquilidad y correr al narcotraficante, para que no les joda la vida a los pibes, porque hoy hay barrios tomados”.

Y agregó: “Otro punto importante es que estamos elaborando un proyecto para la quita de tasas y quitarle presión tributaria al vecino, que va a redundar en una mayor recaudación”.

“En salud, las salitas sanitarias todos sabemos que no están dando respuesta, que no se cumplen los horarios, la gente no tiene una salita dándole respuesta, por eso vamos a trabajar en revalorizar al personal, para ponerlo a trabajar en las horas necesarias y en lo que hace falta para dar respuesta en los distintos barrios”.

“Estamos trabajando también para generar viviendas, más allá de lo que se pueda pelear en Provincia y Nación”, anticipó. Chami se mostró entusiasmado también sobre una posible visita a Junín de la precandidata a presidente del espacio, Patricia Bullrich, que podría ocurrir en los próximos días, aunque falta la confirmación.

Unión por la Patria

Tras la jornada de debate de propuestas para gobernar que realizó Unión por la Patria, liderados por la precandidata a intendenta del espacio, la diputada provincial por el massismo Valeria Arata, Democracia tuvo acceso a las primeras definiciones que surgieron del encuentro.

Entre ellas, sobresale la propuesta de recuperar y fortalecer el sistema de atención primaria de la salud; como así también la promoción de políticas activas para el apoyo al comercio y la industria para la generación de empleo.

“El acceso a la vivienda familiar será un eje de la gestión”, prometieron. “En materia de seguridad se volverá a tener políticas de prevención para dejar de ser un municipio espectador. Vamos a trabajar para recuperar la policía de proximidad”, coincidieron.

La Libertad Avanza

Javier Souto, de La Libertad Avanza, afirmó a Democracia: “La Laguna de Gómez podría tener una buena costanera, como en Corrientes, con restaurantes y un bingo para generar fuentes de trabajo y que se puedan acercar turistas”.

Y agregó: “El otro proyecto es la facultad de medicina. En caso de obtener una victoria tenemos todos los papeles para instalarla. Sería algo importante para la ciudad, porque generaría fuentes de trabajo y no tendríamos que mandar a nuestros hijos a estudiar afuera”.

“Con respecto a la pista de aviones, sacamos la cuenta y creemos que podemos reacondicionarla con poca plata. Además, vendrían empresas a invertir, ya que los empresarios se mueven en avión”, dijo.

“La idea es reactivar el Hospital San José porque la demanda es grande. Lo que lograríamos con esto es descongestionar el nosocomio regional, donde, en la actualidad, se atiende mal a la gente”, propuso. “Por otra parte, queremos reactivar al autódromo, porque el juninense invirtió mucha plata. Creemos que va a venir gente de afuera a invertir en nuestra ciudad. Junín, en la actualidad, está muerto. No hay lugares hacia dónde ir y si se abre algo le buscan la vuelta para cerrarlo”, dijo.

“Queremos lograr una ciudad hermosa, pero antes debemos cambiar a la gente que nos está gobernando, lo único que hacen es mantenernos de rodillas y no nos dejan vivir. Junín está abandonado. Queremos reactivar todo esto para generar nuevos puestos de trabajo. Creemos que lo podemos hacer sin robar y sin tener la plata en plazos fijos”, punzó.