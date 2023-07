Se realizó la gran Velada de Gala en conmemoración al 9 de Julio

En una “Ranchería” colmada de público, se llevó a cabo el sábado por la noche el evento cultural para conmemorar un nuevo aniversario por el Día de la Independencia. La planificación artística estuvo a cargo del Conservatorio de Música "Juan R. Pérez Cruz", y contó con la participación de más de 120 estudiantes, docentes y profesionales, que fueron parte de la puesta en escena.

En este marco conmemorativo, el intendente Pablo Petrecca convocó a todos a reflexionar sobre la importancia del diálogo, los consensos y la unidad. Además, destacó que “en estos 40 años de Democracia en nuestro país hemos alcanzado muchas cosas, pero aún queda mucho por lograr”.

También acompañaron la velada patria integrantes del Ejecutivo, representantes de organismos públicos, policiales, concejales, entre otras autoridades civiles. Todos los presentes disfrutaron de números artísticos de baile, danzas, canto y el momento más emotivo fue a la medianoche cuando todas las voces coincidieron en una sola para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino para recibir el 9 de Julio, Día de la Independencia Argentina.

Al finalizar la velada, Petrecca, quien se hizo presente junto con su esposa María Victoria Fiorini, tomó la palabra, felicitó a los artistas y luego expresó: “Estoy muy emocionado después de ver esta presentación, se me ha puesto la piel de gallina en cada interpretación, en cada actuación, la verdad que han cautivado a todo el público con todo lo que sucedió arriba del escenario, son muchas emociones, esto es un gran placer”.

“Quiero felicitar a Martin (Kieffer) por este espectáculo de primer nivel, del que casi todos los artistas que participaron son de nuestra ciudad, del Conservatorio de Música de Junín, estudiantes, profesionales, profesores, músicos, artistas, todos de nosotros, locales, más los que nos acompañan también de afuera, que es un placer abrir las puertas de la ciudad para ellos”, valoró.

Haciendo referencia a la institución educacional, Petrecca resaltó: “Tenemos un tremendo lugar, un conservatorio, una gran casa de estudios, que es un orgullo para Junín, espacio donde se forman muchas personas, espacio de donde salen tremendos talentos”.

Seguidamente, llamó a los presentes a reflexionar, y dijo: “Estamos aquí juntos, para poder celebrar nuestra independencia, recordando los 207 años de ese grito de libertad que escuchamos del General San Martín, y es un buen momento, además, para disfrutar a pleno de esta noche, para recordar esa gesta de esos hombres y mujeres que lo han dado todo”.

Por su parte, Martin Kieffer, director del Conservatorio de Música "Juan R. Pérez Cruz", responsable de la organización del evento, se mostró emocionado y manifestó a los presentes: “No saben la felicidad que da ver que este escenario se ocupa con lo que hacemos en una institución pública, gratuita y para todos, ese es el valor de la educación pública. Esto pudo ser posible también gracias al apoyo de quienes sostienen desde sus lugares estas instituciones, como el Gobierno de Junín, que nos permitió tener el honor de llevar adelante tan hermosa velada”.

Para finalizar, otro de los tantos vecinos que presenció el evento fue Oscar Rolando, encargado de afinar y restaurar el piano de pertenencia municipal que fue utilizado en la Velada, y quien contó: “Estoy acostumbrado a participar de estos eventos y a ver cosas culturales, pero la verdad esto que se vivió fue muy especial, me llegó profundamente. Viniendo de la planificación por parte de Martin (Kieffer) no me sorprende”.