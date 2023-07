Juan Manuel Moretti: “Junín me formó como mi primer tipo emocional”

En la actualidad, es uno de los máximos referentes de Junín en el mundo de la música a nivel nacional. También se podría decir internacional, donde la banda que encabeza ha sabido desempeñarse con éxito en otros países. Su definición en las redes sociales “Compositor. Cantante de Estelares” y su nombre Juan Manuel Moretti.

Nacido en Junín y platense por adopción, el cantante tiene su corazón dividido por ambas ciudades donde, en una tuvo a su hija Juana (nacida en nuestra ciudad) y Lola en La Plata.

Una trayectoria forjada a base de persistencia, desarrollo y convicción, habiendo tocado como solita como también colectivamente en distintas bandas. De hecho, como Moretti reconoció en diálogo con Democracia: “Mi desarrollo y crecimiento se produjo una vez que me fui de Junín”.

En tal sentido, compartió sus sensaciones como cantante y compositor y analizó su trayectoria: “Por cómo comenzó todo, y haber sostenido esto de ser compositor e intérprete de canciones: el balance que hago es satisfactorio”. También resaltó el aspecto emotivo que despierta la música en él y manifestó: “Las canciones me dieron una vida que me gusta mucho y que cuido. Les di mi vida. Me contiene, las quiero mucho. Aprendí a defender el oficio”.

Hoy, viviendo en Villa Elisa, pero con las raíces y el corazón en nuestra ciudad, Moretti realizó un repaso por sus comienzos, abordó el caso Estelares y también se refirió al presente de Sarmiento (el club de sus amores).

Junín

Si bien el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó como resultado una cantidad de 100 mil habitantes en nuestra ciudad, esa no supo ser la realidad de Junín en la época en que Moretti se crió. De hecho, era una ciudad más pequeña, con otra dinámica y en vías de desarrollo.

Al referirse al lugar donde nació, el cantante local indicó: “Junín es toda mi infancia y adolescencia. Es parte de lo que me formó humanamente, lo que te construyó: mis amigos, la Plaza Marcilla, el Colegio Marianista, los primeros noviazgos, Sarmiento en Primera División. Vivía a cuatro cuadras de la cancha”.

“Tantas cosas me dio y me llena de emocionalidad. Me fui joven, a los 18, y, sin embargo, muchos de estos elementos: amistades, músicas, intercambios amorosos, se dieron en esa etapa. Esas cosas te acompañan toda la vida. Me formó como el primer tipo emocional”, reflexionó.

No solo nuestra ciudad, sino que también nombró e hizo mención a la localidad vecina de Agustina, que se encuentra a pocos kilómetros de distancia. Al respecto, comentó: “Allí vivían mis cuatro abuelos e iba seguido. Considero que está relacionado con la construcción de mi identidad”.

Después de tantos años de ruedo, Moretti no recuerda cuántas veces tocó en Junín, pero sí la parte cualitativa de la cuestión. “Me acuerdo algunas puntuales: en la Ranchería con Corazones Licuados; en Aurelius; la más sorprendente y más grata fue cuando llenamos el Teatro Italiano; en la Cúpula de la Sociedad Rural; en el Club Rivadavia con producciones de Daniel Fratamico”, rememoró.

Moretti, inicios y Junín son una serie de palabras indisociables de la banda “Licuados Corazones”, sobre la que manifestó que “representa la decisión y el esfuerzo a la construcción de una profesión. Éramos jóvenes, atrevidos, intuitivos y salvajes, como todo principio”.

“Fue agarrar una guitarra recién a los 20 años y empezar a componer. Nunca antes había tocado un instrumento”, agregó.

Estelares

Con el correr del tiempo, el paso de canciones y la experiencia acumulada, a base de persistencia y trabajo arduo, todo pequeño comienzo alcanza un desarrollo sostenido.

Hacedores de canciones sin fecha de vencimiento, Estelares es en la actualidad una banda icónica del pop-rock argentino camino a las tres décadas de vigencia. Desde su formación en La Plata y la aparición de Extraño lugar, su álbum debut de 1996, no paró: su álbum siguiente, Amantes suicidas (1998) hasta alcanzar este 2023 con varios proyectos en puerta.

La última gran aparición pública fue el 2 de abril en la segunda fecha del Ciclo de conciertos por la Democracia, en la Quinta de Olivos, donde estuvo el presidente Alberto Fernández.

Al hacer referencia a Estelares, Moretti definió: “Es como otro tipo de confirmación: la tercera banda que tenemos en la dinámica del desarrollo de la profesión”. Y realizó una comparación para diferenciar los casos: “En Licuados tocamos bastante, compuse como 40 canciones; y vino Peregrinos, tocamos como 7 veces y fueron grabadas en un buen audio. Tiene dos discos de shows en vivo, que eso nos dio como una segunda instancia de formación”.

“La banda nos mantiene. Yo creo que el tiempo dorado sigue siendo Estelares, que nos lleva a todos de la oreja, de alguna manera, para seguir en este oficio”, opinó.

Otro aspecto que también abordó es la, a esta altura histórica, disputa entre el origen/nacimiento de la banda. Junín y La Plata son los dos espacios que se dirimen, y buscan alcanzar, el reconocimiento del punto de partida. Jugando con esta relación, en un sitio fue en el que nació y, el otro, donde hoy vive.

Acerca de esta tensión, Moretti señaló: “Estelares es una banda juninense-platense: con músicos de Junín, pero la vida de Estelares comenzó en La Plata”. Y continuó: “En mi primera banda, Licuados Corazones, éramos todos juninenses: Oscar Torguet, Chino Bilos, Fernando Migliorini y Daniel Sibretti. Éramos cinco juninenses y esa fue la primera semilla para que todo termine funcionando”.

Sarmiento

No solo las raíces juninenses, sino también el posicionamiento de Moretti para con la vida es local. En tal sentido, el Club Atlético Sarmiento siempre fue y será su lugar en el fútbol nacional.

Hincha, seguidor y defensor del Verde, Moretti suele ir a la cancha cada vez que la agenda laboral lo permite y, si no, se mantiene informado de la diaria del club. De hecho, suele utilizar sus redes sociales para hacer público algún comentario o reflexión sobre el momento futbolístico de Sarmiento.

Haciendo memoria, y yendo al archivo, uno de los mensajes publicados en Twitter, el músico de Estelares le dedicó varios elogios al conjunto dirigido por el DT Martín Funes y hasta vaticinó quiénes podrían ser los integrantes del equipo con posibilidades de brillar en el futuro en la Primera.

"¡¡Un jugador que me gusta mucho!! De la reserva del @CASarmientoOf, lo vi en tres o cuatro intervenciones, ¡¡tiene pasta de crack!! El lateral izquierdo (Gabriel) Diaz! Veremos, ¡¡ojalá siga creciendo!!", expresó Moretti hace más de un año.

Hoy, Díaz es uno de los jugadores que sale de memoria en el 11 del equipo que conduce técnicamente Israel Damonte. Acerca del presente del equipo, Moretti analizó: “El de este año es un equipo con más carácter y más competitivo que el año pasado, que era más endeble”.

“Los que somos fanáticos de todas divisiones, verlo así es para celebrar: una alegría total”, celebró.

Al entrecruzar sus dos pasiones, la música y Sarmiento, indicó que el disco “Verde esperanza” representó una asociación con el club de sus amores. “Estaba relacionada con una voluntad amorosa y la uní a Sarmiento: año 94/95, cuando escuchaba al Verde en la AM Radio Colonia. Los sábados no estábamos de gira y me gustaba escuchar a Sarmiento por la tarde, ahí escribí la canción y lo relacionaba íntimamente. Al margen, todos tomaron a ´Ella dijo´ después”, contó.

En diálogo con Democracia, otro de los momentos particulares que Moretti recordó fue el partido entre Olimpo y Sarmiento, cuando el Verde, allá por el año 2016, se salvó del descenso gracias al gol de Renzo Spinaci en el último suspiro del encuentro y de la mano técnica del entrenador Ricardo Caruso Lombardi.

Sobre aquella ocasión, compartió: “Los sábados voy a jugar al fútbol y, ese sábado del partido en cuestión estaba jugando. Alguien de afuera mirando al Verde y, sabiendo de mi pasión, se levanta, me busca y me dice: ´Acabas de salvarte del descenso´. Al partido no lo vi en vivo, lo hice después, es decir, lo vi consolidado. Creo que no podría haber visto ese partido, no me banco esas cosas, mucho sufrimiento”.

Para su suerte, y la de todo el pueblo verdolaga, hoy la situación es diferente con un club en la máxima categoría, buscando seguir engrosando el caudal de puntos y con el sueño de ingresar a una copa internacional por primera vez en su historia.

Biografía

Datos personales